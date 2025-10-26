시골 쉼터에 보물이 주렁주렁... 날 추워지니 더 요긴합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

올 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

"아무래도 건조기 사야겠어. 작년에 교감선생님이 주신 감말랭이 있잖아, 남편분이 건조기에 말렸다고 했는데... 음, 구지뽕 차도 만들려면 아무래도 건조기가 있어야 될 것 같아."

"있잖아, 왜, 빨간 고추... 태양초 만들려고 했는데 실패했잖아. 아무래도 건조기 필요해!"

큰사진보기 ▲구지뽕차구지뽕를 깨끗이 씻고 건조하여 차를 만들었다. 과일향이 상큼한 귀한 차가 되었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"좋네! 다음에 맛보게 좀 줘 봐라^^"

"그래. 귀한 차다. 많이 만들어서 형제들 조금씩 나눠줄게.^^ 기쁘다!"

큰사진보기 ▲감말랭이무농약 대봉감을 잘 말려서 감말랭이 간식을 만들어 지인들과 나누었다 ⓒ 이정미 관련사진보기

"선생님, 행사 마치고 잘 들어갔나요? 귀한 감말랭이 참 맛있어요. 맛나게 잘 먹겠습니다. 편안한 저녁 시간 되시길^^"

"네. 무농약 대봉감으로 직접 말렸어요. 맛보다 정성이 담긴... ㅎㅎ, 덜 다니까 몸에도 더 좋지 않을까 하며 토요일 밤에 열심히 만들었어요... ㅎㅎ"

큰사진보기 ▲메리골드 차일터의 아침을 메리골드 차와 함께 여니 더 행복해진다. ⓒ 이정미 관련사진보기

'꽃 차를 만들어 볼까... 꽃을 더 오래 보고 싶긴 한데... 그래도 조금만 따서...'

"미안해, 미안해, 몇개만 딸게..."

"근데, 감말랭이 만드는 거 너무 재미있지 않아? 우리가 처음 해보는 거라 그런가?"

"그렇지. 처음 해 보는 일이라서 그렇겠지."