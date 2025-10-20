[주장] 이재명 정부, 정무직과 개방형 직위를 확대해 보자

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 현재 건국대학교 교수이고, 정부혁신위원회 민간위원과 국무조정실 평가관리관을 역임했다.

정부가 교체되고 국회 인사청문회를 거쳐 대통령이 임명한 장관은 차관보, 실장, 본부장, 대변인 직위에 있는 1급 공무원(고위공무원 가급)에 대하여 관례대로 사표를 제출받곤 했다. 아마도 새로운 정부의 국정방향에 부합하는 인사를 해야 한다는 명분도 있을 것이고, 실질적으로는 새롭게 집권한 정부나 취임한 장관이 인사권을 행사하기 위함일 것이다.정부부처마다 1급의 수와 직위명은 다르겠지만 1급 공무원들은 국가공무원법과 고위공무원단 운영규정에 의하여 신분이 보장된 일반직 공무원이다. 이들은 외부 개방직위를 제외한 직업공무원 출신이라면 평균적으로 입직 후 25년 이상을 근무했을 것이고, 한 조직에서 과장, 국장을 거치면서 소관 정책과 관리의 전문성과 경험을 충분하게 쌓았을 것이다.그러므로 1급 공무원들을 정부가 교체되었다고 해서 무조건 퇴직시키는 것은 국가적으로도 손실일 수 있고, 퇴직을 해야 하는 당사자는 아직 60세 정년도 되지 않았을 것이므로 생활인으로서 재취업을 고민해야 하는 개인적인 문제도 있을 것이다.우리나라 중앙정부조직의 최상위층에서 정책결정과 리더십을 보여주는 장차관 등 정무직은, 미국이나 유럽국가와는 달리 장관과 차관으로 2단계의 계층제적 구조를 가지고 있다.장관을 위한 정책결정, 조정, 정무 및 대외관계 등을 지원하기 위하여 별정직 공무원으로 장관 보좌관을 2-3명을 둘 수 있다. 그러나 장관 보좌관은 장관에 대한 정책적 보좌역으로서 정무적인 역할을 하고는 있으나 미국이나 유럽의 의원내각제 국가와 같이 행정조직 내 정치적, 민주적인인 지배구조로서 정책결정에 직접 참여하는 역할을 하기 보다는 장관 개인에 대한 정책적인 보좌 역할에만 머물고 있는 것 같다.미국의 경우에 장관, 부장관(Deputy Secretary), 차관보(Under Secretary, Assistant Secretary), 고위보좌관과 자문관, 그리고 비경력직(Non-career) 고위공무원으로 구분할 수 있다. 대륙계 국가 중에서 프랑스의 경우에는 "장관 내각(Cabinet du Ministre)"이라고 장관이 임명하는 정무직 집단이나 지배구조가 10∼20명으로 구성되고 있다.현대 행정국가에서 실적주의의 공무원제도가 정착된 선진 국가에서도 정치적으로 임명되는 장관을 중심으로 하는 다수의 정무직 그룹이 정책결정을 주도하고 직업공무원을 지휘하고 있어서 이러한 정무직 집단이나 거버넌스에 의하여 행정에 대한 정치적이고 정책적인 책무성(accountability)을 지키고 있는 것 같다.현대행정은 복잡성과 불확실성이란 정책적 환경을 가지고 있고, 정치가 양극화하면서 대부분의 정책결정을 위계적이지만 전문성을 가지고 있는 직업 관료제가 중심이 된 행정조직이 담당할 수밖에 없다. 우리나라도 일본 제국주의로부터 독립 이후 오랜 기간 군부 권위주의 정부를 거치고, 1987년 정치적 민주화와 문민정부를 거친 이후 수평적인 정권교체가 이루어지고 있다.그러나 불행하게도 2017년 3월 10일 박근혜 대통령과 2025년 4월 4일 윤석열 대통령의 탄핵이 인용되면서 5년 임기를 다 채우지 못하고 중도에 물러나는 정치적 불안정성을 보이게 되었고, 정책과 행정이 중단되는 불행한 역사를 반복하게 되었다. 그래서 5년 단임과 강력한 대통령제와 같은 권력구조를 개편하자는 개헌(改憲) 논의는 다시 시작되고 있다.우리나라에서 권위적인 대통령제의 한계가 있다면 행정구조와 공무원제도도 행정의 민주성과 전문성을 담보하고 있는가에 대한 학계, 시민사회의 문제 제기가 있다. 노무현 정부에서 개방직위를 확대하고 팀제로 조직을 개편하여 행정계층을 줄이려는 정부혁신을 추진하기도 했으나 이명박 정부가 출범하고 대(大)부처주의로 환원되면서 아르헨티나의 기예르모 오도넬(Guillermo O'Donnell)의 "관료적인 권위주의(Bureaucratic-Authoritarianism)" 체제의 유산을 완전하게 청산하지 못 한 것 같다.노무현 정부 이후 현재 이재명 정부까지 국회의원 신분은 가지고 있는 정치인이 국무총리와 장관으로 임명되는 경우는 증가하고 있고, 일부 규모가 큰 정부부처는 복수 차관을 두게 되었다. 그러나 차관수를 늘리거나 차관급으로 승격하는 것과 같이 중앙행정기관의 정무직을 확대하는 것에 대하여 국민 여론은 그리 우호적인 것 같지 않다. 또한 폐쇄적인 승진구조를 개혁하고, 공직사회의 전문성과 책임성을 강화하면서 정부부처 간의 칸막이를 완화하기 위해서 2006년 "고위공무원제도"도 도입했지만 현재 그 제도 도입의 취지를 충실하게 이행하고 있는지는 의문이다.여전히 1급은 고공단 가급으로, 2급은 고공단 나급으로 명칭만 바뀐 것은 아닌지 그리고 고공단 도입과 관계없이 부처간 칸막이와 폐쇄적인 승진구조는 여전한 것이 아닌지를 깊이 성찰해 보아야 한다. 그렇지만 1급에 해당하는 차관보, 실장, 본부장은 60세 정년에 이르지도 않았는데 정부가 교체되었다고 해서 장관이 사표를 내라고 하면 공개적으로 거부를 하지는 못하겠지만 당사자와 공직사회의 동요는 불가피해 보인다.우리나라도 20여 년 전 노무현 정부에서 추진했던 것과 같이 공무원의 다단계 계층구조를 축소하고, 내외부에 공직의 개방성을 높이고, 고공단의 경우에는 미국과 같이 최소 10% 이상 전문 직위에 한해서 개방직위로 전환해야 하며, 장차관이나 보좌관을 확대하는 것에 대하여 국민의 인식이 우호적이지는 않겠지만 정무직을 확대하여 독임제로 운영되는 위계적인 공직 구조, 계층과 문화를 개혁해야만 한다.다만 우리나라 행정은 실적주의에 근거하여 직업공무원제도를 채택하고 있으므로 직업공무원의 경우에 정년까지는 일할 수 있게 해야 한다. 그러나 우리나라 공직사회는 승진 유인이 강하나 모두가 최고 직급 또는 고위공무원으로 승진을 하지 못한다. 고위공무원의 경우에는 정부가 교체되었거나 오래 근무했다고 해서 사표를 받기 보다는 광역 및 기초지방자치단체에서 부단체장 이외에 정책 자문관으로 활용할 수 있고, 기업성이 강한 공기업을 제외하고 정부정책을 위탁집행하고 있는 준정부기관의 경우에는 기관장 및 임원으로 봉사할 수도 있을 것이다.또한 지방자치단체나 공공기관 이외에 다양한 공공부문에서 그간의 경력과 경험을 활용할 수 있도록 자문관 등으로 다양하게 공적인 역할을 할 수도 있을 것이다. 현재 한국연구재단은 1급 이상 공무원이나 공공기관 임원으로 있었던 사람을 대상으로 지방대학이나 국책연구원, 지방자치단체 등에서 3년 초빙교수 등으로 봉사할 수 있는 제도가 있으나 대부분은 1급으로 사직한 고위공무원의 경우이고 이 또한 산하 공공기관 기관장 등 임원으로 가거나 로펌, 관련 산업협회 등으로 가고 있는 현실을 직시하다면 초빙교수 제도도, 그리고 퇴직 후 취업제도 등도 종합적으로 개편해야 할 것 같다.대한민국의 공무원 집단은 엘리트 집단이고 잘 훈련을 받은 전문가 집단인 것은 분명하다. 그리고관료적인 권위주의 체제에서 특히 권력집단이라고 했던 과거 육사 출신 군부, 중앙정보부(안전기획부), 검찰, 기획재정부 등 권한이 집중된 조직과 공무원 집단은 견제와 균형을 갖도록 정부조직개편이나 기능과 권한 조정이 되고 있다.이렇게 국회나 민주적인 시민통제가 강화되면서 실적주의에 근거한 직업공무원제를 보장하면서도 민주적인 정치와 시민의 통제가 균형 있게 이루어질 수 있도록 정무직이나 개방형 직위도 확대하기를 기대해 본다. 물론 정부부처에서 정무직을 확대하는 것에 대하여 국민의 여론은 우호적이 않을 것이고, 자신들이 올라갈 수 있는 자리를 빼앗긴다고 생각하고 있는 직업공무원들을 부정적이겠지만 그래서 정치적 제도나 문화의 개혁이 반드시 필요하고, 학자 등 전문가를 바로 장·차관 고위직으로 임용하기 보다는 중간 직급의 공직 경험이 있는 전문가에 한해서 개방직 고공단이나 정무직으로 임용하는 것이 공직에서의 수용성이 높아질 것이다.이번 이재명 정부의 정부조직개편으로 검찰 등 권력기관의 민주화가 어느 정도 이루어졌다고 본다면 이제는 행정의 민주화와 전문화를 시도해 볼 때인 것 같다.