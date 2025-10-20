새 옷보다 빈티지가 좋은 사람들, 그 이유는요

큰사진보기 ▲패스트 패션과 다른 빈티지 패션의 이야기들 ⓒ parkerburchfield on Unsplash 관련사진보기

"유행보다는 매장의 정체성과 어울리는지 본다. 예전에 구매했던 옷을 입고 다시 오는 손님이 있을 때, 그 관계가 만들어내는 분위기가 좋다."

"버려지는 원단이나 재고 등을 활용해 새로운 디자인을 만들면, 창의성이 다시 돋아나는 기분이 들어요. 이런 감각이 앞으로 브랜드 경쟁력의 핵심이 될지도 모른다고 생각합니다."

국내외 브랜드들은 앞다투어 소비자의 체형이나 문화, 감성에 기반한 제품들을 내고 있다. 이런 변화는 패션업계 소비자가 유행보다 다른 가치를 중심에 두고 있음을 보여준다. 때문에 일회성 디자인보다 오래 입을 수 있는 디자인, 즉 빈티지·업사이클링 같은 방식에도 관심이 집중되고 있다.정부 공개 자료에 따르면 생활계에서 분리 배출된 폐의류는 2019년 약 5만 9천 톤에서 2023년 11만 938톤으로 증가했다. 또한 논문 <패션 산업의 자원순환 경제 촉진을 위한 폐의류·폐섬유 분류체계 분석>(오정미, 2023)에서는 "국내 폐의류가 수거 이후 수출, 소각 처리되고, 순환 체계는 초기 단계"라고 언급했다. 이런 문제 의식 속 빈티지와 업사이클링 디자인의 등장은 패스트 패션과 달리 오래된 옷의 소재와 재사용에 집중하는 대안으로 주목받고 있다.온라인 빈티지숍 '니르바나'는 이런 변화를 직접 보여주는 사례다. 대표 이창형씨(33)는 2016년 청년 상인 지원사업을 통해 매장을 열었다. 그는 2000년대 이전에 제작된 아이템을 중심으로 매장을 꾸린다. 그는 지난 17일 SNS를 통한 기자와의 대화에서 이렇게 말했다.춘천에서 시작한 빈티지샵 '니르바나' 매장은 현재 온라인으로 확장했다. 꾸준히 소비를 이어 나가는 단골들이 있기에 오래된 물건으로 인해 사람 사이의 관계를 잇는 매개로 기능하는 셈이다. 평소 빈티지 패션을 즐기는 대학생 이지윤씨(22)는 지난 19일 기자와 만나 "새 옷보다 빈티지 제품에서 오는 질감이 더 매력적"이라며 "직접 찾아 입으며, 나만의 스타일을 만드는 과정이 재밌다"라고 말했다.패션업계를 꿈꾸는 취업 준비생 최윤지씨(27)는 같은 날 기자와의 통화에서 "업사이클링은 소재의 재해석"이라 말했다.업사이클링은 친환경을 챙기는 동시에 창작의 영역까지 넘어가고 있다. 업사이클링을 실제 제작 과정에 적용한 논문 <지속가능성을 위한 업 사이클링 패션디자인 연구>(허진영, 2019)는 중고 남성 재킷을 해체, 재구성한 4점의 작품을 제작해 심미성과 상품성 측면의 적용 가능성을 보여줬다.파타고니아, 아르켓 등 국내외 대형 브랜드들 또한 리사이클 소재 컬렉션을 선보이며 이 흐름에 동참하고 있다. 이창형 대표는 "업으로 삼다 보니 뒷걸음질 치다 쥐 잡는 격으로 환경 개선의 0.1%라도 일조할 수 있었다"라고 말했다. 누군가는 오래된 옷을 구매하고, 누군가는 버려진 천을 활용해 새 제품을 만든다. 그의 말처럼 변화는 개인의 실천에서 시작된다.