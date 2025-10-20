참교사의 길, 저도 열심히 이어 걷겠습니다

큰사진보기 ▲이병우선생님 묘지2주년을 맞이해서 이병우를 사랑하는 분들이 다녀와서 올린 사진입니다. ⓒ 박형준 관련사진보기

참교사 이병우 - 추모의 시



김옥성



늘 중심을 잃지 않았던 사람, 폭풍 속에서도 흔들림보다 더 깊이 숨을 고르던 사람.



모두가 외면할 때 그는 조용히 귀를 기울였네. 작은 교사의 목소리에도, 눈물 젖은 아이의 말끝에도.



서울 교육의 새벽을 여는 길, 우리 함께 걸었던 투쟁의 날들. 그대의 말 한마디, 그대의 눈빛 하나가 우리의 깃발이었네.



이제 그 자리에 당신은 없지만 당신이 심은 '참된 교사'의 씨앗은 우리 가슴마다 여전히 자라고 있습니다.



이병우, 그 이름이 바람에 불릴 때마다 우리는 다시 마음을 세웁니다. 참된 교육, 참된 사람, 그 길 위에 다시 서게 됩니다.

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 김옥성씨는 교육희망네트워크 상임대표입니다.

선생님께서 떠나신 지 2년. 추모의 시구처럼 바람이 선생님의 성함을 부를 때마다 저는 늘 마음이 미안하고 또 숙연해집니다. 특별히 선생님께서 쓰러지셨던 그해 7월 7일, 저 역시 뇌출혈로 쓰러졌기에, 우리 두 사람이 서울 교육의 격랑 속에서 얼마나 치열하게 싸워왔는지를 온몸으로 증명한 듯하여 더욱 그러합니다.선생님은 전교조의 굳건한 대표로, 저는 시민단체의 대표로서 서울 교육의 새벽을 열고자 했지요 혁신 교육의 깃발이 흔들릴 때, 곽노현 교육감님이 구속되는 시련 속에서, 우리는 '서울교육살리기 공동대책위원회'를 결성하고 한 호흡으로 전진했습니다. 어둠 속에서도 귀를 기울이고, 폭풍 속에서도 중심을 잃지 않으셨던 선생님의 모습은 제 투쟁의 가장 든든한 깃발이었습니다.하지만 운명은 저를 회복시켜 이 땅에 남겨두었고, 선생님은 먼저 '참된 교사'의 길을 완성하고 하늘로 오르셨습니다. 제가 다시 일어설 때마다, 선생님이 대신 이루지 못한 몫까지 제가 살아야 한다는 무거운 책임감을 느낍니다. 때로는 이 회복이 선생님께 진 빚처럼 느껴져 괜스레 마음이 아려옵니다.선생님, 이제 이 남아있는 시간은 오로지 '참된 교육, 참된 사람'을 향한 선생님의 뜻을 잇는 데 더 노력할 것을 다짐합니다. 선생님께서 심으신 '참된 교사'의 씨앗이 우리 가슴마다 여전히 자라고 있듯이, 선생님과 함께 걸었던 그 투쟁의 날들을 잊지 않고 교육 현장과 시민사회에서 뿌리내리게 하겠습니다.작은 교사의 목소리에도, 눈물 젖은 아이의 말끝에도 귀 기울였던 선생님의 정신을 이어받아, 서울 교육이 단 한 명의 아이도 포기하지 않는 진정한 혁신 교육의 길을 걷도록 제 남은 힘을 쏟겠습니다.존경하는 선생님, 너무 미안해하지 않겠습니다. 대신, 제가 조금 더 이 세상에 머물면서 선생님의 정신을 더욱 꽃 피운 뒤, 그때 자랑스러운 모습으로 선생님 곁으로 가겠습니다. 다시 만나는 그날, "나도 선생님처럼 흔들림 없이 싸웠습니다"라고 자신 있게 말씀드릴 수 있도록, 오늘 저는 다시 마음을 세우고 그 길 위에 굳건히 서겠습니다. 선생님, 편히 잠드소서.2025년 10월 18일 선생님의 뜻을 이어받아 교육희망네트워크 상임대표 김옥성 드림