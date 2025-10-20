15년 동안 담은 우리 바다, 작가의 삶이 되다

큰사진보기 ▲전시작품이희연 작가의 전시작품; ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시작품이희연 작가의 전시작품이다. ⓒ 김철관 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시작품이희연 작가의 대표적 작품(도록표지)이다. ⓒ 이희연 관련사진보기

AD

평온한 바다 풍경과 주변 환경을 소재로 자연의 신비로움을 표현한 전시회가 눈길을 끈다.이희연 사진작가의 첫 번째 개인전 'SEA, it's my life(바다는 나의 인생)'이 지난 15일부터 오는 21일까지 서울 종로구 인사동 갤러리 인사아트 1층 전시장에서 열린다. 총 39점이 전시됐다.이 작가는 바다를 주제로 15년을 촬영했다. 이제 작품을 전시할 시점이라는 생각에 첫 개인전을 열게 됐다는 것. 그는 사진을 찍기 위해 우리나라 전국 바다가 있는 곳을 찾아 1년에 4만~5만km 정도를 다녔다. 15년이면 70여 만km를 다닌 셈이다. 지구 한 바퀴가 약 4만km이라고 계산하면 지구를 약 13 바퀴 정도를 돈 셈이다.지난 19일 전시장에서 만난 이희연 작가는 이번 작품의 의미에 대해 "바다는 자기 스스로 자기가 표현을 하지 못한다"며 "바다는 색을 하늘이 만들어 준다. 주변과의 순응력도 굉장히 좋다"고 말했다.그는 "바다는 시설도 제공하고 베풀기를 많이 한다. 고기도 키우고, 원양어업 배도 다니게 하고, 해안가에서 '박캉스'도 즐기게 하고, 휴양시설도 제공한다"며 "그렇지만 때에 따라 화도 낸다. 파도를 통해 폭풍우를 일으킨 것이 대표적 예"라고 강조했다. 이어 "그런 면이 저의 생활관과 유사해 사진을 촬영하게 됐다"며 "그래서 우리나라의 바다를 좋아하게 됐고, 바다 사진을 찍게 됐다"고 전했다.도록 표지에 나온 작품을 두고 그는 "저의 대표적인 작품"이라며 "아침 먼 바다의 섬에 여명을 쳐, 섬 둘레에 아우라가 생기면서 그림자도 생기는 그런 이미지가 좋았다"고 말했다.작품을 평한 최병관 상명포토아카데미 책임교수는 "작가의 흔히 볼 수 있는 평안하고 아름다운 바다 풍경과 차별화된 바다의 또 다른 얼굴을 찾아보고자 했다"며 "비바람이 휘몰아치는 바다, 눈보라가 휘감는 겨울 바다, 태풍이 몰려오는 그 전야의 긴장감에 휩싸인 바다를 사진에 담았다"고 했다.작품을 관람한 황수정 작가는 "신비롭고 경이로운 바다의 사계를 잘 표현한 것 같다"며 "바다의 순수함과 동시에 역동성을 느끼게 한다"고 말했다. 이희연 작가는 첫 번째 개인전이지만, 이전 다양한 그룹전에서 작품을 전시한 바 있다.