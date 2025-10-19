트럼프 방한 앞두고 바이든때 임명된 주한미국대사대리 교체

큰사진보기 ▲조셉 윤 주한미국대사대리가 18일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 주한미국상공회의소(암참) 초청 특별 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 김지연 기자 = 미국이 이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 도널드 트럼프 대통령의 방한을 앞두고 조셉 윤 주한대사대리를 교체할 것으로 전해졌다.19일 복수의 외교 소식통에 따르면 윤 대사대리는 약 9개월간의 서울 근무를 마치고 오는 26일께 자리에서 물러날 예정인 것으로 알려졌다.후임자로는 트럼프 2기 국무부에서 한반도 문제를 담당하는 한국계 케빈 김 동아시아태평양국 부차관보가 거론된다. 의회 인준이 필요한 정식 대사가 아닌 곧바로 부임할 수 있는 대사대리 신분이다.APEC 계기 트럼프 대통령의 방한이라는 큰 일을 앞두고 급작스럽게 대사대리를 또 다른 대사대리로 교체하는 상황은 매우 이례적으로 받아들여진다.다만 김 부차관보가 후임 주한대사대리로 최종적으로 부임하기 전까지 일부 변수가 남아있는 것으로 전해졌다.정확한 교체 배경은 확인되지 않고 있다.윤 대사대리가 트럼프 2기 행정부가 들어서기 직전인 지난 1월 11일 부임한 만큼 '바이든 정부 인사'라는 꼬리표가 결정적으로 작용한 게 아니냐는 이야기가 나온다.일각에서는 김 부차관보가 트럼프 1기 정부 때인 2018∼2020년 스티븐 비건 국무부 대북정책특별대표 휘하에서 일하며 북미 정상회담을 비롯한 미국의 대북 외교에 실무적으로 관여한 이력이 있어 APEC 계기에 혹시 모를 북미 회동과 관련이 있지 않겠느냐는 추측도 흘러나온다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>