"탈레반을 피해 도망쳤지만... 파키스탄에서도 쫓겨날 위기의 난민"

사단법인 아디의 8~9월 파키스탄 출장 중 인권기록의 일환으로 진행된 인터뷰 내용을 발췌하였습니다.

모함마드씨 인터뷰인터뷰중인 모함마드씨

"저는 매우 추운 겨울인 11월과 12월 두 달 동안 구금되어 있었습니다. 처음 일주일 동안 저는 고문실에 있었고, 많은 고문을 당했습니다. 그들은 우리를 폭행하고 때렸습니다. 모든 소지품을 압수당했고, 감옥 유니폼 외에는 베개나 담요도 없었습니다. 똑바로 누울 수 없을 정도로 작은 독방이었고, 방 안에는 송풍기 하나 외에는 아무것도 없었습니다. 송풍기가 항상 켜져 있어 매우 추웠습니다.

화장실은 방 밖에 있었고, 하루 세 번 화장실을 갈 때만 방 밖으로 나갈 수 있었습니다. 샤워는 허용되지 않았고, 식사는 죽(죽처럼 희박한 쌀)이나 콩과 몇 가지 반찬이 전부였습니다. 수저가 없어 맨손으로 먹어야 했습니다.

일주일 후 더 큰 방으로 옮겨졌는데, 약 4m×7m 크기에 12명~18명이 함께 지냈습니다. 그곳에는 ISIS 관련자, 갱단, 강도 등 위험 인물들도 많았습니다. 저는 하자라족·시아파라는 이유로 지속적으로 괴롭힘을 받았습니다. 잠을 자는 동안에도 누군가 저를 공격할까 불안했습니다. 물은 따로 지급되지 않았고, 모두가 같이 사용하는 아주 더럽고 작은 물통 하나가 있어서 하루 3번 화장실에 갈 때 수돗물을 채워와서 마셔야 했습니다. 탈레반은 기도방식을 강요했고, 화장실에서나 이동 시에 전기줄로 우리를 구타했습니다.

조사실로 끌려가서는 눈을 가려진채 모든 질문에 '예'라고 답하라고 강요받았고, 답하지 않으면 폭행을 당했습니다. 그러나 저는 그들이 제기한 어떤 혐의도 인정하지 않았습니다. 제가 체포되었을 때, 가족의 어른들, 친구들, 그리고 일부 인권 단체나 활동가들이 모두 모여 주변 지역의 부족 원로들과 이야기했습니다. 제가 재판 없이 어떠한 혐의도 받지 않고 감옥에서 풀려날 수 있도록 노력해주었습니다. 두 명의 사업가가 경찰에 나서 자신의 사업을 담보로 저의 석방을 도와주어 재판 없이 풀려날 수 있었습니다."

파키스탄에 거주 중인 아프가니스탄 출신 난민 모함마드씨를 만났습니다. 영상 제작자인 그는 아프가니스탄에서 여성 시위 현장을 촬영하다 탈레반에 체포되어 구금 및 고문을 당했고, 이후 억압과 폭력을 피해 파키스탄으로 건너왔습니다. 현재 그는 파키스탄 정부의 추방 명령으로 다시 아프가니스탄으로 돌아가야 하는 위기에 처해 있습니다.모함마드씨는 20대 남성으로, 2024년 4월 22일에 파키스탄에 도착했습니다. 그는 아프가니스탄을 떠나기 위해 브로커에게 1300달러(약 184만 원)를 지불하여 여권을 만들었으며, 파키스탄으로 이동과 정착에 총 4000~5000(약 569~711만 원)달러가 더 들었다고 전했습니다.그가 파키스탄에 정착한 이유는 영상 제작을 이어가기 위해서였습니다. 아프가니스탄에서는 디지털 작업과 영상 제작이 사실상 불가능했기 때문입니다. 하지만 파키스탄에서도 아프간 난민에 대한 차별과 경제적 어려움은 여전했습니다. 난민 신분인 그는 안정적인 일자리를 구할 수 없어 지인들에게 돈을 빌려 생활하고 있으며, 노동으로 벌어들이는 수입은 한 달 약 2만 파키스탄 루피(약 10만 원) 정도에 불과합니다.현재 모함마드씨는 유튜브 채널을 운영하며 아프가니스탄 난민, 특히 하자라(Hazara) 민족을 다룬 다큐멘터리를 제작하고 있습니다. 그는 자신의 경험을 기록하고자 하는 목적과 함께 하자라족의 현실을 알리는 역할을 하고 있습니다.탈레반에서 벗어나 파키스탄으로 왔지만 여전히 모함마드씨의 삶은 쉽지 않습니다. 가장 큰 위협은 법적 지위의 불안정입니다. 모함마드씨의 비자는 6개월 전에 만료되었고, 파키스탄 정부는 아프간 난민에 대한 추방 명령을 시행하고 있습니다. 실제로 그는 6월 27일 바라카후(Barakahu) 대로변에서 경찰에 체포되어 경찰서로 이송되던 중, 경찰차에서 30분 만에 친구를 통해 마련한 2만 파키스탄 루피를 뇌물로 주고 풀려나야 했습니다. 또한 경찰이 그의 주택을 두 번이나 단속하려고 찾아왔을 때, 그는 두 번 모두 지붕을 통해 다른 건물로 도망쳐 체포를 피해야 했습니다.모함마드씨는 예측할 수 없는 상황에 대해 매우 걱정하고 스트레스를 받고 있습니다. 모함마드씨 뿐 아니라 아프가니스탄 인접국으로 이주한 많은 아프가니스탄 난민들의 삶이 크게 다르지 않을 것 입니다. 약 5백만 명이 이주한 파키스탄과 이란에서 자국 내 난민들을 추방하며 아프가니스탄 탈레반을 압박하고 있습니다. 국제사회의 무관심 속에 이들 개인의 삶은 미래를 기대할 수 없는 상황이 되고 있습니다.더 많은 인터뷰 내용과 아프가니스탄 난민의 인권 문제는 오는 12월 사단법인 아디에서 공개될 인권보고서를 통해 확인할 수 있습니다.