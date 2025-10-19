여당서 '캄보디아 군사조치' 말 나오자, 김병기 "발언 극히 신중해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 전현희 수석 최고위원이 19일 서울 여의도 국회에서 최근 '캄보디아 사태', 부동산 대책 등 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲더불어민주당 김병기 원내대표가 19일 서울 여의도 국회에서 국정감사 등 현안 관련 기자간담회를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

캄보디아에서 발생한 한국인 납치·구금 사태와 관련해 전현희 더불어민주당 수석최고위원이 '군사적 조치' 가능성을 거론하자, 민주당 지도부가 선을 그으며 서둘러 진화에 나섰다.전현희 수석최고위원은 19일 국회 본청에서 열린 기자간담회에서 이번 캄보디아 사태와 관련해 "국제사회와 긴밀히 공조하고 캄보디아 정부와 외교적 협력을 통해 가능한 모든 수단을 총동원해야 한다"라며 "필요하다면 군사적 조치 또한 배제해선 안 된다"라고 밝혔다. 이어 "이것은 결코 전쟁을 하자는 게 아니다"라며 "우리 군대는 국민의 생명과 안전을 위해 존재한다는 헌법적 당위성을 말하는 것"이라고 덧붙였다.하지만 김병주 최고위원은 이날 잇따른 기자간담회에서 '군사적 조치' 가능성에 선을 그었다. 민주당 재외국민안전대책단을 이끌며 캄보디아를 다녀온 김 최고위원은 "군사적 조치는 고려 요소가 아니라고 본다"라며 "현 상황에선 외교적인 조치로 풀어야 한다"라고 말했다.김병기 민주당 원내대표도 상황 진화에 나섰다. 김 원내대표는 이날 기자간담회에서 캄보디아 사태와 관련해 군사적 조치에 대한 입장을 묻자 "국민적 공분이 엄청나게 일어나는 일"이라며 "군사적 조치가 이뤄질 수 있을지 여부는 고려 요소로 아직까지 생각하고 있지 않은 것으로 안다"라고 답했다. 그러면서 "군은 근본적으로 무법성을 인정받지 않는다"라며 "그런 문제에 대해선 발언을 굉장히 신중하게 해야 한다"라고 덧붙였다.민주당 지도부의 '군사적 조치' 언급은 이번이 처음이 아니다. 이언주 민주당 최고위원은 지난 12일 페이스북에서 "캄보디아에서 활동하는 국제 범죄집단은 사실상 국제 마피아 혹은 산적에 유사한 테러 집단"이라며 "필요하면 일망타진을 위한 합동 군사작전도 불사해야 한다"라고 주장한 바 있다.이날 기자간담회에서는 캄보디아 ODA(공적개발원조) 중단 가능성 필요성도 언급됐다. 전현희 최고위원은 "윤석열 정권의 급증한 ODA 원조에 돌아온 건 우리 국민에 대한 납치 폭력, 그리고 살해라는 참혹한 현실"이라며 "이재명 정부의 외교적 노력에도 불구하고 캄보디아 정부의 비협조가 이어져 국민의 희생이 계속된다면 정부는 캄보디아에 대한 ODA 원조 중단도 적극 검토해야 한다"라고 말했다.한편 민주당은 캄보디아에 구금됐다 송환된 한국인들이 '피해자이자 가해자'라는 이중적 지위에 놓여 있다면서도, 이번 사태가 현지 교민과 국내 캄보디아인들을 향한 낙인으로 이어지지 않도록 경계해야 한다고 강조했다.김병기 원내대표는 캄보디아에 구금됐던 한국인들이 국내로 송환된 것을 두고 "범죄자 송환 쇼"라고 비판하는 국민의힘을 향해 "국민 신분을 따지면 안 된다. 그분들을 범죄자 이렇게 얘기하면 안 된다. 그 범죄자를 처벌하는 것도 우리 국민이면 우리가 처벌해야 한다"라고 말했다. 이어 "처벌보다 국민을 보호해 송환하는 게 먼저"라며 "우리 국민이 캄보디아나 다른 나라에서 신체적 고문을 받거나 그렇게 사망해도 된다는 얘기냐"라고 되물었다.김병주 최고위원도 "어떤 분들은 감금된 청년들이 불법을 저지른 죄인이며 열심히 일하지 않고 죄인 줄 빤히 알면서도 일확천금에 눈먼 범죄자가 아니냐고 말한다"라며 "그들은 한순간 잘못된 판단으로 잘못을 저지른 청년들일 뿐이다. 자신들의 과오에 책임지고 용서받을 기회와 다시 내일의 꿈을 만드는 일은 이제 우리가 해야 할 일"이라고 말했다.민주당은 이번 사태로 캄보디아 현지 교민과 국내 캄보디아인들이 피해를 보지 않도록 언론의 협조도 당부했다. 민주당 재외국민안전대책단으로 캄보디아에 다녀온 임호선 의원은 "구출로 표현되고 있지만 그분들의 지위가 이중적인 건 분명하지 않느냐"라며 "범죄단지 내 피해자임은 분명하지만 양국 수사 공조로 송환된 경우 대한민국 경찰이 범죄 행위를 소상하게 규명해야 하는 범죄자이기도 하다"라고 말했다.임 의원은 "현지 교민 중엔 생업에 큰 지장을 받고 있는 분들이 많다"라며 "대한민국 E-9(비전문취업) 비자를 받고 산업현장에서 캄보디아 근로자가 4만 2000명 정도 되고, 캄보디아에서 온 결혼이민자가 7500명이나 된다. (이번 사태는) 캄보디아 당국과 우리 당국의 문제가 아니라 이 분들 한 분 한 분의 생계가 달려 있는 문제"라고 덧붙였다.