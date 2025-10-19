김태호 의원 "원전 주변 지역 범위 5→15km 확대" 법안 발의

큰사진보기 ▲국민의힘 김태호 국회의원. ⓒ 김태호의원실 관련사진보기

국민의힘 김태호 국회의원(양산을)은 원자력발전소 주변지역 범위를 기존 5km에서 최대 15km로 확대하는 내용을 담은 '발전소주변지역 지원에 관한 법률 개정안'을 대표발의했다고 19일 밝혔다.김 의원은 "최근 기후에너지부 신설 등으로 원전 안전과 국민 보호 정책의 중요성이 커지고 있는 가운데, 현행 법률이 원자력발전소를 수력·풍력 등 다른 발전소와 동일하게 5km 이내로만 제한하고 있어 현실을 반영하지 못한다는 지적이 제기되어 왔다"라고 설명했다.이번 법률개정안은 발전소 주변지역 기본 범위(5km)는 유지하되, 원자력발전소의 경우 방사능 확산 가능성과 주민 피해 규모를 고려해 최대 15km까지 확대할 수 있도록 했다.김 의원은 2024년 모든 발전소에 인접한 지역에 거주하는 주민들의 직·간접 피해에 대해 지원받을 수 있는 법적 근거를 마련하는 "발전소 주변지역 지원에 관한 개정법률안"을 발의하기도 했다.양산시는 고리원자력발전소에서 불과 11.3km 거리에 있음에도 현행법상 보상과 지원을 제대로 받지 못하고 있다는 것이다.김 의원은 "이번 개정안이 통과되면 양산시의 원자력발전소 주변지역 지정이 원활히 추진될 것으로 예상된다"라며 "전력산업기반기금을 통한 복지 기반시설 확충과 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.김태호 의원은 "이번 개정안은 양산시민들의 오랜 숙원이자 도시 안전을 위한 실질적 대책"이라며 "법안 통과를 통해 주민보호와 지역발전을 동시에 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.이번 개정안에는 국민의힘 송언석 원내대표와 윤영석·김기현ㆍ신성범ㆍ김성원ㆍ최형두ㆍ조승환ㆍ이인선ㆍ김기웅ㆍ박충권 의원 등 11명의 의원이 공동발의에 참여했다.