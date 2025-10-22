"아빠 큰일 했네" 딸의 특급 칭찬, 이렇게 나왔다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"우리 가족도 함께 뛰자. 거리도 짧아."

"그러든가."

큰사진보기 ▲제4회 경주로 마라톤 완주 메달완주 기념으로 받은 메달 ⓒ 우재인 관련사진보기

'완주가 목표다.'

'그래, 조금만 쉬자.'

큰사진보기 ▲렛츠런경주로마라톤트랙렛츠런경주로마라톤트랙 ⓒ 우재인 관련사진보기

"꼭 빨리 가지 않아도 돼. 네 속도대로 끝까지 포기하지 않고 가는 거야. 그게 중요해."

큰사진보기 ▲경주로마라톤모래트랙경주로마라톤모래상태 ⓒ 우재인 관련사진보기

"그래요 난 난 꿈이 있어요

그 꿈을 믿어요 나를 지켜봐요

저 차갑게 서 있는 운명이란 벽앞에

당당히 마주칠 수 있어요"



- 거위의 꿈, 인순이

큰사진보기 ▲경주로마라톤대회 축제현장경주로마라톤대회 축제현장 ⓒ 우재인 관련사진보기

"2위 뽑겠습니다. 앞자리 3."

"왠지 아빠 번호가 될 것 같은데?"

"당신이야, 당신!"

"대박! 대박!"

"1위는 청소기입니다."

"딸, 엄마도 뽑혔으면 좋겠다."

"우리 가족은 이미 선물 받았으니 그걸로 만족하자."

큰사진보기 ▲렛츠런경주로마라톤완주목걸이렛츠런경주로마라톤트랙가족완주목걸이 ⓒ 우재인 관련사진보기

"아빠, 오늘 큰일 했네."

뛰기 좋은 계절, 가을이다. 러너들은 새벽이고 밤이고 달린다. 내 주변에도 40대 러너들이 제법 있다. 그들이 나를 자극해도 쉬이 동행하기 힘들다. 올해 초 집 주변을 몇 번 달려보긴 했지만 쉽지 않았다. 목표 거리를 달리면 잘 버텨온 내 심장에 뽀뽀하고 싶을 정도로 뿌듯하지만, 마음먹기가 어려웠다. 일상이 피곤하다며 꾸준히 달리지 못해 결국 '작심삼일 러너'가 되었다.남편은 나와 달리고 싶어 했으나 뜻대로 되지 않자, 동호회에 가입했다. 제법 과한 목표에 도전하며 기록을 경신해 나갔다. 그들과 함께 찍은 사진을 보여줬을 때는 실로 놀라웠다. 회원들의 평균 연령은 55세가 되어 보였고, 최고령은 80대라 했다. 그들의 의지에 박수가 절로 나갔지만 애써 태연한 척했다. 무언가 함께 하길 좋아하는 남편이 나를 자극할 게 뻔했다.남편은 가족 단체대화방에 마라톤 대회 소식을 올렸다. 함께 참여하자고 권했다.당시 다른 일로 바빴기에 남편과 길게 얘기할 정신이 없어 건성으로 답했다.남편은 나의 말에 예약했고, 수시로 마라톤하는 날이 곧 다가온다며 일정 알람을 보내왔다. 날짜는 점점 다가왔고, 기념품이 우편으로 날아왔다. 이젠 피할 수 없음을 직감했다.지난 18일 토요일 밤. 행사장에 도착했다. 이미 축제의 장이었다. 어린아이를 동반한 가족 단위의 참여자가 많았다. 행사는 자유로운 복장으로 100m를 달리는 '코스튬런', 가족·연인·친구가 함께 완주하는 '거북이런'(100m, 400m), 경주로 두 바퀴를 도는 '경쟁런'으로 나뉘어 열렸다. 치어리딩 공연, 페이스페인팅, 푸드트럭 등이 준비되어 더욱 즐거운 마음으로 축제를 즐겼다.우리가 참여한 '경주로 두 바퀴를 도는 경쟁런'의 카운트다운이 시작되었다. 경주마가 달리는 트랙을 내가 여러 사람과 함께 달린다는 게 꽤 이색적인 경험이라 생각했다. 함께 온 중학생 딸도 고무된 상태로 완주 의지를 다졌다.드디어 출발! 조명은 아주 환해서 앞은 잘 보였다. 하지만, 바닥은 모래였는데 비 때문에 물을 한껏 머금고 있었다. 모래에 신발이 빠지거나 물에 젖어 한 발짝씩 내딛기가 제법 힘이 들었다. 물웅덩이도 많아 피해 달려야 했다.잘 달리는 남편과 승부욕 강한 딸을 먼저 보냈다. 천천히 완주만 하자고 다짐했다. 부모로서 아이한테 그 모습은 보여줘야겠다 싶었다. 의지와는 다르게 아무리 힘을 내어도 나는 말이 되지 못했다. 겨우 죽을힘을 다해 한 바퀴 지점이 보일 때쯤 전광판에 '1등 참가자'의 모습이 보였다. 무려 한 바퀴 이상이 차이 나는 것이었다. 그제야 남자 1~3등, 여자 1~3등은 상금을 준다는 사실을 인지했다. 물론 나에게는 도달할 수 없는 목표였다.의지를 다졌지만, 숨이 너무 찼다.딸이 보이지 않자 나는 나와 타협했다. 걷기 시작했다.그때 뒤에서 누군가의 말이 들렸다.한 아빠가 어린 아들에게 용기를 북돋워 주는 말이었다. 그 말에 나는 다시 달리기 시작했다. 말이 아니면 거위가 되면 되었다. 뒤뚱거리는 거위에게도 꿈은 있다며 의지를 다졌다.결국 나는 3.6km를 32분 정도의 기록으로 완주했다. 결승선에서 노란 장난감 손바닥과 하이파이브를 하며 기쁨을 만끽했다. 먼저 도착한 가족과 소회를 나누며 충분히 뿌듯해했다.완주 메달과 간식을 받고 이제 집으로 가면 되겠다고 생각할 무렵, 상금과 상품 수여가 있었다. 달리기 실력으로 상금을, 댄스 실력으로 상품을 받아 가는 이들에게 손뼉을 쳐주었다. 실력과 노력의 결과는 달았을 것이다. 진짜 집으로 가려고 일어나는 순간 경품 행사가 시작되었다. 네 자릿수인 등번호 뽑기를 통한 '운'이 작용하는 시간이 온 것이다. 행운의 주인공은 총 5명."이번 상품은 전기밥솥입니다"라고 했을 때, 나는 조금 기대했다. 집에 있는 밥솥이 수리가 필요한지 김이 자꾸 새곤 했기 때문이다. 첫 자리 번호가 모두 '3'인 우리는 MC가 '2'를 외치는 바람에 아쉬워했다. 하지만 크게 실망하진 않았다. 그 많은 사람 중 뽑히는 건 복권에 당첨되는 것만큼 어려운 일이니 말이다.딸아이가 말했다.정말이었다. 네 자리가 천천히 발표된 후 다시 확인해 봐도 남편의 등번호였다.남편은 웃으며 단상으로 뛰어나갔고 나는 1초의 망설임도 없이 경주마가 되어 뒤따라갔다.초흥분 상태로 뛰쳐나가 영광의 순간을 촬영했다. 딸도 나를 따라 나와서 사진을 찍고 있었다. 흥분을 가라앉히고 자리로 돌아왔을 때 사람들이 환하게 웃고 있었다. 너무 괴성을 지르고 환호해서 그런 모양이었다. 흥분이 가라앉기도 전에 마지막 1위 발표에 귀가 쫑긋했다.그 말을 듣는데 갑자기 욕심이 생겼다.그때 딸아이가 말했다. 공짜를 좋아하고 승부욕이 강한 딸도 나와 같은 마음이라 생각했는데 아니었다.딸의 말에 얼굴이 화끈거렸다. 지나친 욕심을 부린 내가 부끄러웠다. 집으로 돌아오는 길까지 우리 가족은 흥분을 쉽게 감추지 못했다. 딸은 아빠에게 행복한 선물을 하나 더 안겨 주었다.간질거리는 말을 잘하지 못하는 딸이 아빠에게 한 엄청난 칭찬이었다. 마라톤에 참여하게 해준 고마움, 완주할 수 있게 끌어준 고마움, 완주의 기쁨을 함께 누릴 수 있게 한 고마움, 가족을 하나로 뭉치게 해준 고마움을 그렇게 전했다. 거기에 경품까지 당첨되어 고마움을 더했을 것이다.나 역시 이번 대회를 통해 많은 이들에게 고마웠다. 끝까지 포기하지 않고 달린 어린아이들로부터, 포기하지 않도록 끌어주는 어느 아빠로부터, 가족을 하나로 뭉치게 해준 남편으로부터, 만족할 줄 아는 지혜를 알려준 딸로부터 많은 것을 배운 달리기 경험이었다.