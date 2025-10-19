가을빛 짙어가는 주남저수지, 가족 함께 '생태 나들이' 인기

큰사진보기 ▲가을빛 주남저수지에서 가족과 함께한 행복한 생태 나들이. ⓒ 최종수 생태사진작가 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원 주남저수지 코스모스 길. ⓒ 최종수 생태사진작가 관련사진보기

가을색이 짙어가는 창원 주남저수지 둑방길을 가족들이 함께 걸으며 생태 나들이를 했다. 창원시와 주남생태관광협회가 후원하고 주남환경학교가 주관한 '가족과 함께 주남의 가을을 즐겨요' 행사가 19일 주남저수지 일대에서 열린 것이다.주남저수지의 대표적인 가을 명소인 코스모스 둑방길을 가족이 함께 걸으며, 자연 속에서 계절의 아름다움을 느끼고 생태체험을 즐길 수 있도록 마련됐다.걷기는 주남저수지 낙조대에서 출발해 코스모스 둑방길을 따라 용산마을 벽화 앞까지 이어졌다가 주남환경학교로 돌아오는 왕복 1.5km 구간에서 진행되었다.참가자들은 가족사진 찍기, 제시된 10종의 새 이름 중 정답을 맞히는 '새 이름 맞추기'에 참여했다. 주남환경학교는 기념품으로 전달하기도 했다.주남환경학교 관계자는 "가족이 함께 걸으며 새소리와 바람을 느끼는 시간이 되었길 바란다"며 "가을빛으로 물든 주남저수지의 아름다움을 시민들이 함께 즐겼으면 한다"고 전했다.주남환경학교는 지난 7월부터 매월 1회 '새덕후 탐조단'을 운영하고 있다.