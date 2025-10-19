"가짜 선거 미얀마 군부 규탄" 계속 ... 곳곳 전투로 민간인 희생

큰사진보기 ▲10월 19일 천안에서 열린 “가짜 선거 미얀마 군부 규탄 대회”. ⓒ 미얀마군부선거반대공동행동위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲부평역 앞 미얀마 피란민 돕기 모금운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원역 앞 미얀마 피란민 돕기 모금운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도 화성시에서 한 미얀마인이 피란민 돕기 모금운동을 벌이고 있다. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

미얀마 민주화 '봄혁명' 투쟁이 계속되고 있다. 군사정권이 2021년 2월 1일 쿠데타 이후 처음으로 오는 12월 28일부터 2026년 1월 사이 네 차례에 걸쳐 국회의원을 새로 뽑는 총선거를 치를 준비를 하고 있는 가운데, '가짜 선거'라며 반발이 거세다.민주정부인 국민통합정부(NUG) 주대한민국 미얀마 대표부, 미얀마군부독재타도위원회, 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미얀마연대 등 30여개 단체로 구성된 미얀마군부선거반대공동행동위원회는 19일 천안에서 "가짜 선거 미얀마 군부 규탄 대회"를 열었다.미얀마군부선거반대공동행동위원회는 지난 4일 서울에서도 집회와 거리행진을 벌였다. 미얀마 내부에서도 선거 반대 목소리가 계속 나오는 것으로 알려졌다.이날 천안 집회 참가자들은 "미얀마 군부의 사기 선거를 거부한다. 우리의 선택은 혁명이다"라고 새겨진 손팻말을 들고 구호를 외쳤으며, 거리행진을 벌였다.미얀마군부선거반대공동행동위원회는 미얀마 선거 준비 관련해 "투표소는 군부의 입김이 작용하는 선거 관리 위원과 공무원들로 통제되며, 독립적인 참관 활동이 봉쇄되어 있다"라며 "군부에 포섭당한 정당과 폭력배 집단이 안보를 명분으로 무장하여 선거를 감시하고 유권자를 협박하도록 계획되고 있다"라고 전했다.'국민 의사를 무시 행위'라고 한 이들은 "미얀마 국민은 1990년, 2015년, 2020년 선거에서 군부와 군부의 지원을 받는 정당에 단호하게 반대표를 던져왔다. 쿠데타 이후의 봄 혁명은 군부 독재를 영원히 뿌리 뽑으려는 국민 의지의 증거이다"라며 "이 선거는 정치 위기 해결이 아닌, 전쟁 범죄 은폐와 억압 연장, 민주주의 근간을 훼손하고 혁명 세력에 대한 군사적 공격을 심화하려는 위장 절차일 뿐이다"라고 강조했다.미얀마 군부에 대해, 이들은 "테러 군부의 기만 선거를 전면 거부하고 반대한다", "각국 정부와 유엔을 포함한 국제기구들은 이 정치적 함정을 단호히 규탄하고 어떠한 결과도 인정하지 말아야 한다"라고 촉구했다.또 한국정부에 대해 이들은 "미얀마 군부의 기만적 선거를 단호하게 규탄해달라", "해당 선거의 어떠한 결과 및 선거를 통해 구성될 정부를 절대 인정하지 말고 반대해달라", "미얀마 국민의 진정한 의지로 구성된 정당한 정부인 국민통합정부(NUG)를 더욱 확고하게 지지해달라"라고 요구했다.미얀마에서 군사정권이 지속되고 내전이 계속되면서 민간인 희생이 이어지고 있다. 쪼모툰(Kyaw Moe Tun) 미얀마 유엔상임대표가 "미얀마 군사정권이 국민들을 굶주림 속에 방치함으로써 고통을 가중시키는 수단을 사용하고 있는 현실에 대해 국제사회가 방관해서는 안 된다"라고 경고했다.19일 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미연마연대, 미얀마군부독재타도위원회, 미얀마민주주의네트워크는 현지 언론 보도와 NUG를 비롯한 소수민족 무장세력의 발표 등을 종합해 여러 상황을 전했다.소수민족군 가운데 하나인 아라칸군(AA)이 시민방위군(PDF) 등과 연합해 지난 8일부터 에야와디 5개 지역에서 군부와 격렬한 전투를 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 이로 인해 군부 소속 군인 부상자들이 늘어나는 속에 제대로 치료를 받지 못하고 있다고 AA측이 전했다는 것이다.또 지난 13일 군부가 마이론, 마뚜삐 지역에 폭격을 가해 교회와 가옥이 파괴되고 민간인 1명이 사망했으며, 친주 까친 지역에 있는 한 마을의 학교에서도 군부의 공습이 가해져 학생 2명이 목숨을 잃었다고 한다.15일 사가잉주 명타운 지역 자예꼰 마을에 공습이 가해져 민간인 11명이 중상을 입었고, 웨레 지역에서는 군병력이 진격해 주민들이 대피했으며, 다음 날에는 냐웅우, 나토지 지역에서 군부의 습격으로 가옥 30채 이상이 불탔다는 소식도 전해졌다.이런 속에 지난 17일 유엔본부에서 열린 유엔 사회·인도주의·문화위원회 회의에 식량권에 대한 토론이 진행되었고, 이 자리에서 쪼모툰 대표는 "미얀마 군사정권이 국내외 인도적 지원을 차단하고, 인도적 구호활동을 방해하며, 농지와 농업 장비를 공습과 포격으로 파괴하고 있다"라고 지적했다고 <킷딧미디어>가 보도했다.쪼모툰 대표는 "미얀마 국민들의 식량 접근권이 체계적으로 박탈되고 있다"라며 국제사회는 군사정권이 국민을 굶주리게 하는 억압 수단을 사용하는 것을 좌시해서는 안 된다"라고 촉구했다는 것이다.이런 속에 한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들이 이번 주말에도 곳곳에서 피란민 돕기 모금운동과 고국의 봄혁명 활동을 벌였다. 부평역 앞, 수원역 앞, 화성시에서 참가자들이 미얀마 상황을 담은 손팻말을 들고 모금 활동을 벌였다.