퇴직금 제대로 계산됐는지 꼭 확인하세요

Q. 정년퇴직 후 지급된 퇴직금이 생각보다 적어서 회사에 '퇴직금명세서'를 요구해서 확인했더니, 매 1년 마다 정산한 퇴직금을 모아두었다가 최종 퇴직 시에 한꺼번에 지급한 것이라고 합니다. 중간정산을 신청한 적도 없고 법령에서 정한 중간정산 사유도 없었는데, 이게 말이 되나요?

A. '법정퇴직금'은 노동자의 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금입니다. '평균임금'은 근로기준법에 맞게 산정해야 하는데, '산정사유가 발생한 날(퇴직일)을 기준으로' 직전 3개월간의 임금총액을 그 기간의 총일수로 나누어 산정합니다. 즉, 법정퇴직금은 '퇴직 당시'의 1일치 평균임금을 기준으로 산정해야 합니다.중간정산은 법령에서 정한 사유가 발생한 노동자가 요구하는 경우에 한하여 퇴직하기 전의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 사용자가 정산할 수 있습니다. 즉, 중간정산은 근로계약이나 취업규칙, 단체협약 등에 관련 규정을 두었어도 '개별 노동자의 구체적인 요구'가 있어야 가능합니다.질의의 경우, 사용자가 매 1년 마다 정산한 퇴직금을 모아두었다가 최종 퇴직 시에 한꺼번에 지급한 것은, 노동자가 매년 중간정산을 신청한 적이 없거니와 주택구입 등 법령에서 정한 사유도 없었고 정산금액을 매년 지급하지도 않았다는 점에서 그 정산은 무효이므로, '법정퇴직금'에 미달하는 금액을 추가로 청구해서 지급받을 수 있습니다.참고로, 기간제 근로계약을 반복 갱신하면서 이를 퇴직으로 간주하여 갱신 전 계속근로기간에 대한 퇴직금을 정산하여 지급하는 사례도 있는데, 갱신은 근로관계를 유지하면서 근로계약을 연장하는 것이지 근로관계를 단절시키는 효과를 발생시키는 것이 아니므로, 퇴직금 정산은 무효입니다.회사 경영방침에 따라 명목상 퇴직 후 재입사의 형식을 취하면서 퇴직금을 정산하여 지급하는 사례도 있는데, 이 경우에도 실질에 있어 퇴직 후 재입사를 전후하여 근로관계의 단절 없이 계속 근무했다면, 사직서 제출은 진심이 아닌 '비진의 의사표시'이고, 회사도 이를 알고 있었다는 점에서 '통정허위표시'이므로, 퇴직처리는 무효입니다.질의의 경우, 회사에 퇴직금명세서를 요구해서 확인하지 않았다면, 퇴직금이 제대로 계산됐는지 모르고 지나갔을 수도 있습니다. 사용자의 '임금명세서' 교부의무가 법제화된 것처럼, '퇴직금명서세' 교부의무도 법제화가 필요합니다.