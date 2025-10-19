'방산협력 특사' 강훈식 유럽 출국…"최선 다해 수주량 늘릴 것"

큰사진보기 ▲강훈식 대통령 비서실장, 곽태신 대통령실 국방비서관 등 전략경제협력 특사단이 19일 인천국제공항 제1터미널을 통해 독일 프랑크푸르트로 출국하고 있다. 2025.10.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(영종도·서울=연합뉴스) 고동욱 황윤기 기자 = '전략경제협력 대통령 특사' 자격으로 유럽 방위산업 협력 대상 국가를 방문하는 강훈식 대통령 비서실장은 19일 "추진되는 사업 모두를 수주하긴 어렵겠지만, 최선을 다해 수주량을 늘리는 것이 이번 방문의 목표"라고 말했다.강 실장은 이날 인천국제공항을 통해 출국길에 오르기 전 취재진과 만나 "'방산 4대 강국' 목표를 위해 실천할 수 있는 모든 노력을 다하겠다"며 이같이 밝혔다.그는 직접 '방산 세일즈'에 나서는 배경에 대해 "초대형 방위산업의 경우 단순히 국방부의 노력만으로 되지 않는다는 게 저희 내부 결론"이라고 설명했다.이어 "방위산업 수출은 단순히 군사협력만으로 이뤄지는 게 아니다"라며 "기업의 산업협력과 수출금융 지원이라는 문제, 나아가 한국의 미래 먹거리가 될 수 있는 방산 스타트업 협력이라는 문제도 다 엮여 있기에 대통령 특사로서 비서실장이 참여하게 됐다"고 언급했다.그러면서 "국부 창출에 조금이라도 기여하겠다는 마음으로 출장을 마치고 돌아오겠다"고 덧붙였다.특히 "군함 한 척을 대기업이 수주하면 300개 이상의 1차 협력업체에 고용 창출 효과를 가져올 수 있다"며 "대부분 그런 업체가 비수도권에 위치한다는 점에서 정부는 매우 중요하게 생각하고 이 문제를 추진해나가겠다"고 강조했다.아울러 "수출 확정을 위해 방문하는 것뿐만 아니라, 향후 지원된 내용이 국민에게 다시 돌아가도록 하는 제도적 개선 노력도 함께할 계획"이라고 부연했다.강 실장은 이재명 대통령의 당부사항을 묻는 말에는 "국부 창출에 기여할 수 있는 작은 노력이라도 필요하다면 응당 가야 한다고 말씀하셨다"고 전했다.다만 이번 방문을 통해 구체적으로 어떤 프로젝트가 진전될지에 대해서는 "우리는 유럽에 있는 막강한 강대국들과 경쟁하러 나가는 것"이라며 "구체적으로 어느 나라와 경쟁하는지와 방문 일정 등은 국익을 위해 말씀드리지 않는 게 옳다"며 말을 아꼈다.내년 상반기까지 특사 임무의 수행 계획을 두고도 "로드맵은 있지만 일일이 공유해 드리는 것이 수주 경쟁에 도움 되지 않는다는 점을 양해 바란다"고 말했다.이번 방문으로 유럽연합(EU)의 철강 수입 규제, 체코 원전 등 현안에 대해서도 논의할 예정인지를 묻자 "그에 대한 계획을 가지고 있지는 않다"고 답했다.앞서 이 대통령은 지난 17일 'K-방산 4대 강국 달성'이라는 국정과제 이행을 위해 강 실장을 특사로 임명했다.강 실장은 내년 상반기까지 3차례에 걸쳐 전략경제협력을 위한 특사 임무를 수행한다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>