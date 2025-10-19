"버리는 대신, 되돌려주세요"… 논산연산대추축제, 다회용기로 달라졌다

큰사진보기 ▲심영수 논산시 자원순환과 생활폐기물팀장과 정선일·이수정 주무관이 연산대추문화축제 현장 다회용기 회수부스에서 반납된 용기를 정리하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 자원순환과와 직원들이 연산대추문화축제 개장에 앞서 각 먹거리 부스에 필요한 만큼의 다회용기를 배부하며 준비 작업을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산 연산대추문화축제장에서 사용을 마친 다회용기를 모아 세척센터로 운반하기 전 대기 중인 모습. 깨끗한 순환을 위한 현장의 한 단면이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 연산면에서 열린 제24회 논산 연산대추문화축제가 다회용기 사용으로 한층 더 친환경적인 축제로 운영됐다.논산시는 지난 17일부터 19일까지 열린 축제에서 접시, 컵, 수저 등 10종의 다회용기 약 8만 개를 현장에 공급했다. 행사장 곳곳에는 다회용기 반납 부스를 설치해 관람객 누구나 손쉽게 이용할 수 있도록 했다.연산면 새마을부녀회 등 지역단체가 운영하는 식당에서는 시가 다회용기를 지원해 상인들의 부담을 덜고, 동시에 환경 보호 효과를 높였다. 한 참여자는 "기름 냄새보다 물비누 냄새가 더 많이 난다"라며 웃었다.다회용기 순환 시스템의 핵심은 세척과 재공급이다. 논산시 자원순환과 직원들과 위탁업체 관계자들은 축제 기간 매일 오전 부스별로 다회용기를 배부하고, 사용된 용기를 실시간으로 회수했다.회수된 용기는 세척센터로 옮겨져 고온 세척과 살균, 소독을 거쳐 다시 행사장으로 공급됐다. 자원순환과 직원들은 현장을 수시로 돌며 반납함을 점검하고, 시민들의 참여를 독려했다.박승선 자원순환과장은 "백성현 시장이 '환경이 곧 경쟁력'임을 강조해왔다"며 "시민이 함께 실천에 나서 큰 의미가 있다"고 말했다.다회용기 도입의 효과는 수치로 입증됐다. 지난 2023년 연산대추문화축제의 쓰레기 반입량은 6.57톤이었으나, 올해는 2.45톤으로 줄었다. 논산시는 내년 축제에서는 2톤 이하로 감소할 것으로 전망하고 있다.자원순환과 관계자는 "쓰레기 수거 차량이 예년보다 훨씬 일찍 철수했다"라며 "시민 스스로 반납에 참여해 청결한 축제장을 만들어줬다"라고 전했다.시민들의 참여는 세대 간 환경 의식 확산으로 이어졌다. 자녀와 함께 축제를 찾은 한 시민은 "아이에게 '이건 버리는 게 아니라 다시 쓰는 거야'라고 설명해줬다"며 "자연스럽게 환경교육이 이뤄졌다"고 말했다.행사장에서는 반납 안내를 유도하는 직원들의 목소리가 자주 들렸고, 시민들은 다회용기를 질서정연한 반납하는 모습을 보였다. 행사장은 쓰레기 대신 반납함이 채워지며 쾌적한 환경을 유지했다.논산시 자원순환과는 축제 기간 내내 현장을 지키며 세척·회수 과정을 관리했다. 자원순환과 관계자는 "시민들이 '버리는 손'에서 '돌려주는 손'으로 바뀌는 모습을 직접 보며 보람을 느꼈다"라고 밝혔다.무대의 조명보다 더 빛난 것은, 묵묵히 쓰레기 대신 다회용기를 닦아낸 사람들의 손이었다.논산시가 구축한 다회용기 순환 시스템은 '버리는 축제'에서 '되돌리는 축제'로 나아가는 지역사회의 변화를 보여주는 상징이 됐다.