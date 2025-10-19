경찰, '1100만원 수수 의혹' 김영환 충북지사 소환 조사

큰사진보기 ▲지역 체육계 인사들로부터 돈봉투를 수수한 의혹을 받는 김영환 충북지사가 19일 오전 충북경찰청 반부패경제범죄수사대에 출석하고 있다. 2025.10.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(청주=연합뉴스) 천경환 박건영 이성민 기자 = 사업을 하는 지역 체육계 인사들로부터 두차례에 걸쳐 총 1천100만원을 수수한 혐의를 받는 김영환 충북지사가 19일 경찰에 소환돼 조사받고 있다.김 지사는 이날 오전 9시 45분께 충북경찰청 반부패범죄수사대에 피의자 신분으로 출석했다.김 지사는 "(돈봉투 수수) 혐의를 부인하느냐"는 취재진 질문에 "가서 잘 설명하고 나오겠다"는 말만 남기고 조사실로 이동했다.김 지사는 지난 6월 26일 오전 충북도청 집무실에서 윤현우 충북체육회장으로부터 500만원이 든 돈봉투를 수수한 혐의를 받는다.경찰은 윤 체육회장이 윤두영 충북배구협회장과 사전에 250만원씩 돈을 모았으며, 당일 일본 출장길에 오른 김 지사에게 여비 명목으로 이를 전달했다고 보고 있다.김 지사는 지난 4월 미국 출장을 앞두고 청주의 한 카페에서 윤 체육회장과 윤 배구협회장, 이재수 충북롤러스포츠연맹회장에게서 현금 600만원을 건네받은 혐의도 받는 것으로 파악됐다. 경찰은 이들이 김 지사에게 돈을 주기 위해 사전에 200만원씩 돈을 모은 정황을 확인한 것으로 알려졌다.경찰은 그간 확보한 이 사건 피의자들의 진술 등을 토대로 금전을 제공받은 사실이 있는지 김 지사를 집중 추궁할 것으로 보인다.김 지사는 수사 초기부터 언론 등에 금품을 수수한 적이 없다고 혐의를 부인해왔다.윤 체육회장은 앞서 경찰 조사에서 500만원이 든 돈봉투를 건넨 혐의와 관련해 "지사님을 만나기 전 현금을 인출한 사실은 있으나, 지사실에 가지고 올라가지는 않았다. 당시 돈봉투는 차에 두고 내렸다"고 진술했다.반면 윤 배구협회장은 "윤 체육회장이 지사님에게 여비를 주자고 해서 윤 체육회장에게 제 몫인 250만원을 이체한 사실은 있다"면서 "그러나 이후 돌려받았다고 들었고, 그 진위는 모른다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.카페에서 현금 600만원을 건넨 혐의에 대해 윤 체육회장과 이 롤러협회장은 "그런 사실이 없다"며 혐의를 부인했으나, 윤 배구협회장은 "지사님에게 저희 셋이 돈을 주기로 하고 제 몫인 200만원을 보탠 사실은 있다. 그러나 현장에서 실제로 건네졌는지는 알지 못한다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>