경찰, '1100만원 수수 의혹' 김영환 충북지사 소환 조사

사회

대전충청

25.10.19 10:50최종 업데이트 25.10.19 10:50

미국·일본 출장 앞두고 체육계 인사들한테 여비 건네받은 혐의

지역 체육계 인사들로부터 돈봉투를 수수한 의혹을 받는 김영환 충북지사가 19일 오전 충북경찰청 반부패경제범죄수사대에 출석하고 있다. 2025.10.19
지역 체육계 인사들로부터 돈봉투를 수수한 의혹을 받는 김영환 충북지사가 19일 오전 충북경찰청 반부패경제범죄수사대에 출석하고 있다. 2025.10.19 ⓒ 연합뉴스
(청주=연합뉴스) 천경환 박건영 이성민 기자 = 사업을 하는 지역 체육계 인사들로부터 두차례에 걸쳐 총 1천100만원을 수수한 혐의를 받는 김영환 충북지사가 19일 경찰에 소환돼 조사받고 있다.
김 지사는 이날 오전 9시 45분께 충북경찰청 반부패범죄수사대에 피의자 신분으로 출석했다.

김 지사는 "(돈봉투 수수) 혐의를 부인하느냐"는 취재진 질문에 "가서 잘 설명하고 나오겠다"는 말만 남기고 조사실로 이동했다.

김 지사는 지난 6월 26일 오전 충북도청 집무실에서 윤현우 충북체육회장으로부터 500만원이 든 돈봉투를 수수한 혐의를 받는다.

경찰은 윤 체육회장이 윤두영 충북배구협회장과 사전에 250만원씩 돈을 모았으며, 당일 일본 출장길에 오른 김 지사에게 여비 명목으로 이를 전달했다고 보고 있다.

김 지사는 지난 4월 미국 출장을 앞두고 청주의 한 카페에서 윤 체육회장과 윤 배구협회장, 이재수 충북롤러스포츠연맹회장에게서 현금 600만원을 건네받은 혐의도 받는 것으로 파악됐다. 경찰은 이들이 김 지사에게 돈을 주기 위해 사전에 200만원씩 돈을 모은 정황을 확인한 것으로 알려졌다.

경찰은 그간 확보한 이 사건 피의자들의 진술 등을 토대로 금전을 제공받은 사실이 있는지 김 지사를 집중 추궁할 것으로 보인다.

김 지사는 수사 초기부터 언론 등에 금품을 수수한 적이 없다고 혐의를 부인해왔다.

윤 체육회장은 앞서 경찰 조사에서 500만원이 든 돈봉투를 건넨 혐의와 관련해 "지사님을 만나기 전 현금을 인출한 사실은 있으나, 지사실에 가지고 올라가지는 않았다. 당시 돈봉투는 차에 두고 내렸다"고 진술했다.

반면 윤 배구협회장은 "윤 체육회장이 지사님에게 여비를 주자고 해서 윤 체육회장에게 제 몫인 250만원을 이체한 사실은 있다"면서 "그러나 이후 돌려받았다고 들었고, 그 진위는 모른다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

카페에서 현금 600만원을 건넨 혐의에 대해 윤 체육회장과 이 롤러협회장은 "그런 사실이 없다"며 혐의를 부인했으나, 윤 배구협회장은 "지사님에게 저희 셋이 돈을 주기로 하고 제 몫인 200만원을 보탠 사실은 있다. 그러나 현장에서 실제로 건네졌는지는 알지 못한다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

