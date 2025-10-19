"어린이 교통안전 도전 골든벨 ... 퀴즈 풀며 배우기"

큰사진보기 ▲18일 마산실내체육관에서 ‘제3회 경남 어린이 교통안전 도전 골든벨’ 행사 ⓒ 경남교육청 관련사진보기

경상남도교육청(교육감 박종훈)은 18일 마산실내체육관에서 '제3회 경남 어린이 교통안전 도전 골든벨' 행사를 열었다.교육청은 "초등학생들이 교통안전 상식을 쉽고 재미있게 배우며 실천할 수 있도록 마련된 행사"라고 소개했다. 초등학교 4~6학년 어린이 250여 명이 참가해 교통안전 관련 퀴즈에 도전했다. 박종훈 교육감도 함께 했다.퀴즈는 ▲보행자 안전 수칙 ▲자전거․킥보드 이용 안전 ▲교통안전 수칙 ▲교통신호 등 어린이 생활과 밀접한 교통안전 문제를 중심으로 출제되었으며, 참가 학생들은 오엑스(OX) 퀴즈, 주관식 문제 풀이 등을 통해 실력을 겨뤘다.특히 이번 행사는 경남녹색어머니연합회와 함께 ▲경남 교통안전 홍보관 ▲횡단보도 안전 보행 체험 ▲교통표지판 만들기 ▲교통안전 수칙 준수 서약 ▲얼굴에 교통안전 그림 그리기 등 다양한 체험 프로그램을 운영하여 어린이와 학부모가 교통안전의 중요성을 체감할 수 있도록 했다.신승욱 경남교육청 안전총괄과장은 "이번 교통안전 골든벨은 단순한 퀴즈 대회를 넘어, 학생들이 스스로 교통안전 의식을 높이고 지역사회에 안전문화를 확산시키는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 학생들이 안전하게 등하교할 수 있도록 교통안전 교육을 지속적으로 강화해 나가겠다"라고 말했다.