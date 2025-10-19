[합천] 축구화 대신 경찰 제복 입은 윤지예 경장, '안전 파수꾼'

큰사진보기 ▲합천경찰서 윤지예 경장, 사건 해결 ‘척척’ ⓒ 윤재호 관련사진보기

큰사진보기 ▲합천 대양면 가을 성인문해교실 헌장학습 호응. ⓒ 윤재호 관련사진보기

큰사진보기 ▲합천 대양면 가을 성인문해교실 헌장학습 호응 ⓒ 윤재호 관련사진보기

큰사진보기 ▲합천 대양면주민자치회, 가을맞이 도로주변 환경정화 활동 ⓒ 윤재호 관련사진보기

경찰 제복을 입은 여자 경찰관이 주민들의 안전을 지키는 파수꾼 역할을 충실히 하고 있어 주위의 칭송이 자자하다. 합천경찰서 윤지예(26) 경장이 주인공이다.또 합천 대양면 성인문해교실 참가자들이 남명조식교육관을 찾아 역사·문화 탐방을 벌였다. 대양면주민자치회가 가을맞이 도로 주변 환경정화 활동에 나섰다.윤지예 경장은 학창시절 축구선수였다. 그녀는 축구화 대신 경찰 제복을 입고 요즘 합천 일대를 누비고 있다.윤 경장은 경북 포항 옥산초와 항도중 다닐 때 축구부 특기생으로 발탁된 후 핵심선수로 활약하면서 각종 대회 우승과 준우승을 차지했으며, 대회 최우수선수로 선정되어 여자고교 축구 명문인 함안 대산고 선수로 발탁돼 활약하기도 했다.그러다가 경기 중 부상으로 선수생활을 중도에 접어야만 했던 그녀는 남다른 운동신경과 강한 체력을 바탕으로 시민의 안전을 지키는 경찰관이 되기로 결심고 수험생활을 거쳐 마침내 경찰의 길로 들어섰다2021년 1월 합천경찰서 수사과 형사계에 자원해서 경찰로서의 첫발을 내디딘 윤 경장은 신임답지 않은 책임감과 민첩한 대응력으로 사건현장에서 적극 활동해 주변으로부터 칭송을 받고 있다.윤 경장은 지난 2022년 12월 관내 쌍백면 삼가면 가회면 등을 돌며 빈집털이를 한 범인을 진주시내에서 잠복 근무하면서 체포한 공으로 경장으로 특진했으며, 농촌 어르신들에게 전화금융사기(보이스피싱) 예방 교육 등에도 일익을 담당하고 있다. 그녀는 합천경찰서장 표창장 3건, 경남경찰청장 표창장 2건을 받기도 했다.유미숙 합천경찰서장은 "윤지예 경장은 요즘 보기 드문 경찰로서 맡은 바 업무에 충실하고도 열심히 하면서 합천경찰서의 자랑스러운 모범경찰관"이라고 소개했다.윤지예 경장은 "한때는 여자축구 국가대표 선수가 되어 태극기를 가슴에 달고 경기를 뛰는 꿈을 가졌지만 부상으로 아쉽게 선수생활을 접었다"라며 "지금은 군민들을 내 부모님처럼 잘 모시고 억울한 사건 등을 잘 수사해서 도와주는 것이 태극기를 가슴에 다는것 보다 중요하다고 생각한다"라고 말했다.합천군 대양면(면장 박수영)은 지난 16일 성인문해교실 어르신 33명을 비롯해 강사, 이장, 담당자 등 39명이 함께 삼가면 남명 조식 선생 생가지 및 인근의 꽃 축제 현장을 방문하는 '대양면 가을 성인문해교실 현장학습'을 진행했다이번 현장 체험학습에는 대목, 무곡, 안금, 이계 등 4개 마을의 문해교실 어르신들이 참가했다. 마을별로 진점숙(안금리), 진분자(대목리), 김은자(무곡리), 강선걍(이계리) 선생이 지도를 맡았다.박수영 대양면장은 "평소 꾸준히 배움에 참여해 주시는 어르신들께서 이번 체험학습을 통해 즐거운 추억을 쌓고 마음의 여유를 되찾는 시간이 되었길 바란다" 며 "앞으로도 어르신들의 삶의 활력을 높일 수 있는 다양한 평생학습 프로그램을 적극 추진하겠다"고 말했다.진점순 선생은 "가을 현장 체험학습을 통해서 어르신들이 기쁘하면서 영남 대학자 남명 조식 선생 생가 남명교육관 등을 견학해 성인문해교실 어르신들이 활력을 되찾는 계기가 되었다"며 "어르신들의 공부 열정이 자랑스럽다"고 말했다임재순(89) 어르신은 "평소에 공부을 하고 싶어 성인문해교실에 등록해 열심히 노력한 결과 11월에 졸업을 하게 되어서 너무 기쁘다"고 말했다대양면 주민자치회(회장 정규연)는 지난 15일 덕정리 관동마을에서 안금마을 입구 구간에 걸쳐 가을맞이 도로 환경정화 활동을 벌였다.이날 활동에는 정규연 회장, 주일회 부회장, 박미옥 사무국장을 비롯해 주민자치위원 20여명이 참여해 도로변과 배수로, 공터 등에 무성하게 자란 잡초를 제거하고, 방치된 생활쓰레기와 불법 투기물을 수거했다.정규연 회장은 "주민 스스로가 생활 주변을 깨끗하게 가꾸는 것이 자치의 첫걸음이라고 생각한다"며 "앞으로도 주민자치회는 복지, 문화, 환경 등 다양한 분야에서 주민과 함께하는 실질적인 자치활동을 이어가겠다"고 전했다.대양면주민자치회는 평소에도 경로당 환경정비, 반찬 나눔 행사, 주민참여 프로그램 운영 등 다양한 자율 활동을 펼치며 '주민이 만드는 살기 좋은 대양면' 실현에 힘쓰고 있다.