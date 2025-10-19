'민주주의 목마름이 뜨거웠던' 고 김영식 신부 6주기 추모

큰사진보기 ▲고 김영식 알로이시오 신부(천주교)의 6주기 추모식이 18일 창원진해 덕산동성당에서 열렸다. ⓒ 조수현 관련사진보기

AD

고 김영식 알로이시오 신부님, 하느님의 품에서 안식을 누리소서



민주주의민족통일마창연합에서 활동가로 일할 때였다 어느 날 신부님께서 가톨릭문화원 앞으로 부르시더니 낡은 차에서 돈이 든 검은 봉다리를 꺼내 슬며시 건네주셨다

"밥도 먹으면서 일해야지"



김영식 신부님은 군사 독재에 맞서 싸우는 학생이나 노동자들이 수배를 당해 피신할 곳이 마땅찮으면 사제관에 숨겨주고 밥도 챙겨주셨다 신부님은 우리들에게 민주주의가 자라게 만드는 생명의 밥이었다 아낌없이 사랑을 주는 하느님의 고봉밥이었다 신부님이 80년대 민주화운동의 버팀목이라면 무엇보다 사람들에게 고즈넉이 뜨거운 마음을 주신 것 때문이 아니겠는가



김영식 알로이시오 신부님은 87년 민주헌법쟁취국민운동 경남본부 상임대표를 맡아 6월 항쟁과 노동자대투쟁의 한가운데에 계셨고 살벌한 군사독재에 맞서 광주 학살의 진실을 알리는 일에도 누구보다 앞장서셨다 그래서 경남 민주화운동의 대부라면 의로운 일에는 굽힘이 없는 뜨거운 가슴을 가졌기 때문이 아니겠는가 이 나라 민주주의에 대한 목마름이 누구보다 뜨거웠기 때문이 아니겠는가



김영식 알로이시오 신부님는 따뜻한 시선으로 소외된 사람들을 보셨고 고문으로 실명까지 갈 뻔했던 그 눈으로 시대의 아픔을 보셨고 예수님이 사신 것처럼 하느님의 말씀대로 불의에 맞선 신부였다 이 땅의 가난한 사제였다 고 김영식 알로이시오 신부님의 너른 품과 따뜻한 가슴이 그리운 날에 기도하오니 하느님의 품에서 평안한 안식을 누리소서

큰사진보기 ▲고 김영식 알로이시오 신부(천주교)의 6주기 추모식이 18일 창원진해 덕산동성당에서 열렸다. ⓒ 조수현 관련사진보기

큰사진보기 ▲고 김영식 알로이시오 신부(천주교)의 6주기 추모식이 18일 창원진해 덕산동성당에서 열렸다. ⓒ 조수현 관련사진보기

1970~80년대 경남지역 민주화운동의 든든한 버팀목이었던 고 김영식 알로이시오 신부(천주교)의 6주기 추모식이 18일 창원진해 덕산동성당에서 열렸다.고인이 은퇴 전에 마지막으로 사목했던 덕산성당으로, 이날 추모식은 배진구 신부가 미사집도를 했다. 이종엽 전 경남도의원과 이흥석 더불어민주당 창원의창지역위원장, 전창현 경남교육포럼 대표 등이 함께 했다.경남 고성 출신인 김영식 신부는 천주교 정의평화위원회와 정의구현사제단 활동을 하면서 지역 민주화운동을 이끌었고, 경남민주통일민중운동연합(민통련) 활동을 했으며 민주헌법쟁취국민운동 경남본부 상임대표, 6월민주항쟁20주년기념 경남추진위원회 상임대표 등을 지냈다.고인은 2011년 뇌출혈로 쓰러진 뒤 긴 투병 끝에 2019년 10월 19일 향년 70세로 선종했고, 고성 이화공원묘원 성직자묘역에 잠들어 있다.다음은 김성대 시인이 추모식에서 낭송한 추모시 전문이다.