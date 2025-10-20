세상 시름 잊고 싶다면, 선암사 뒷마당에 가보세요

'청산은 날 보고 말없이 살라하고

하늘은 날 보고 티 없이 살라 하네'

큰사진보기 ▲달마전 뒷마당, 대롱으로 흐르는 돌확 ⓒ 김병모 관련사진보기

선암사 달마전 돌확에 어룽대는 /석연경



이생은 매화향 가득한 봄날이라

선암사 경내 매화 독송 여여하고

차밭 뿌리 적셔준 단물 다르마가

칠전선원 달마전 돌확에 어룽댄다.

중생의 아픔을 누가 아는가.

내 아픔은 누가 아는가.

돌확 물소리가 맑게 운다.

<중략>

순천 선암사 진입로에 들어서면 산사가 주는 편안함이 있다. 지난 18일, 필자는 일행과 선암사로 향했다. 발걸음을 더할 때마다 산사에서 불어오는 가을 향기가 코끝을 스치고, 계곡물 소리가 찌든 마음도 씻어낸다.속세와 선계를 넘나드는 승선교(昇仙橋, 보물 제400호), 조선 숙종 때 호암 화상이 6년에 걸쳐 조성했다는 무지개 모양의 홍예교(虹蜺橋)이다. 승선교에서 바라본 강선루(降仙樓) 전경은 과연 신선들의 놀이터 같다. 마루에 좌정하고 나옹선사(1320~1376)의 시 한 구절이라도 흥얼거릴 법도 하다.진리의 세계에서 말을 하면 곧 참모습이 어긋난다는 개구즉착(開口卽錯)이다. 마음을 다잡고 오르다 보니 계란 모양의 연못, 둥근 우주를 담은 삼인당(三印堂)이 보인다. 나도 모르는 불심으로 부처의 가르침을 새겨본다. 비가 많이 올 땐 물을 잠시 잡아 두어 홍수 조절까지 한다고 한다.삼인당을 지나 일주문에 들어서자 서포 김만중의 아버지 김익겸이 썼다는 '육조고사(六朝古寺)' 편액이 기나긴 세월 흥건히 웅장하게 걸려있다. 6조 해능스님의 가르침을 수행하는 절집이라는 의미란다.일행은 원통전에 걸친 이야기에 호기심을 갖는다. 대를 이를 후사(後嗣)가 좀처럼 생기지 않는다는 조선 제22대 정조대왕의 한숨 소리가 선암사까지 전해지자, 선암사는 원통전에서 100일 기도에 돌입한다. 마침내 정조는 수빈박씨로부터 자식을 얻는다. 그가 바로 조선 제23대 순조이다.얼마나 고마웠겠는가. 정조는 선암사를 큰 복을 안겨주는 터전, '대복전(大福田)'이란 어필을 하사했다고 한다. 다른 한편, 이와 같은 사실을 나중에 전해 들은 순조가 즉위한 후 친히 대복전 편액을 썼다는 설도 있다. 누가 썼든 간에, 뭐가 중한가. 큰 복을 가져다준 절터라는데.재미있게도, 원통전 문창살 달 모양의 공간에 계수나무 밑에서 토끼 두 마리가 떡방아를 찌고, 파랑새가 희망 찾아 날아가는 모습을 새겨 놓았다. 절집이라지만 얼마나 멋진 해학인가.선암사에 가거든 호남제일선원(湖南第一禪院) 현판이 걸린 칠전선원(七殿禪院)을 들러볼 일이다. 일행 역시 그곳에 들어서니 추사 김정희가 썼다는 세계일화조종육엽(世界一花朝宗六葉)의 편액이 먼저 반긴다. 무엇보다, 칠전선원 달마전에서 선승들이 묵언수행으로 동안거(冬安居)나 하안거(夏安居)를 한다. 그곳에서는 바람도 새들도 소리 없이 지나간다.덤으로 달마전 뒷마당에 4단 석조(石槽)로 된 아름다운 돌확이 있다. 선암사의 또 다른 보물 같은 풍경이 펼쳐진다. 야생 차밭에서 흘러나온 물이 대롱을 타고 흐르는 돌확. 4단 석조로 흐르는 모습을 보고 있노라면 세상의 시름이 절로 사라진다. 돌확 옆에서 어느 시인의 시가 어룽대는 순간이다.4단 돌확은 돌을 오목하게 파서 절구 모양으로 만든 석조이다. 상탕 네모진 돌확의 물은 부처님께 봉양하거나 차를 내리는 데 사용되고, 중탕 둥근 돌확의 물은 밥 하는 물로 쓰고, 하탕 둥근 돌확의 물로 세수를 한다. 마지막 허드레탕은 걸레를 빨 때 사용되는 물이라고 한다. 어떤 물도 소중히 대하는 선승의 모습이 아름답다. 물이 맑으면 갓끈을 씻고, 물이 탁하면 세수를 한다는 조선 선비의 탁청(濯淸)과도 같다.돌확의 아쉬움을 뒤로하고 일행은 추사 김정희가 편액 했다는 무량수각 건물로 향한다. 대각국사 의천이 선암사 무량수각 건물을 재건할 때, 와송과 선암매를 기념 식수했다고 한다. 와송이 수백 년 동안 담장 안에서 너스레를 떨고, 선암매(천연기념물 제488호)는 선암사의 백미를 보인다. 특히 매화는 엄동설한을 겪고 피는 꽃이라 누구나 좋아한다. 어느 스님에 따르면 매화가 필 무렵, 선암매는 부처님보다 더 인기라고 한다. 그 무렵 전화벨 소리는 매화꽃이 궁금해서란다.선암사는 꽃과 나무도 함께 수행하는 도반(道伴)이다. 초겨울엔 매화, 봄엔 벚꽃, 가을엔 단풍으로 이어진다. 적막하고 고요한 수행의 사찰, 선암사 뒤로 펼쳐진 자생 군락지 차밭에서 불어온 그윽한 향기까지 일행과 동행한다. 과연 선암사는 피안(彼岸)의 세계인 듯하다.선암사는 아픔도 있다. 세월을 거듭할수록 화재나 정유재란, 심지어 6.26 사변으로 인해 중창이 거듭된다. 그때마다 다행스럽게, 초창기 주춧돌을 틀지 않고 원형을 그대로 보존한다. 그런 연유로 선암사는 2018년 산사, 한국의 '산지승원'으로 인정되어 유네스코 세계 문화유산에 등재된다.울 일이 생기면 선암사 해우소(문화재 214호)에 가라는 정호승 시인의 싯구절처럼 일행은 나오는 길에 한국에서 가장 아름답다는 뒷간을 찾았다. 그들도 선암사 뒷간에서 울 일이 있을까. 필자 역시 쌓인 근심 걱정을 해우소에서 풀어내고, 가벼운 마음으로 선암사를 나섰다.