여섯 레전드 성우가 소환하는 '강경의 추억'

큰사진보기 ▲오는 24일 오후 6시 30분 제5회 옥녀봉 문화제: 별들의 낭독'이 충남 논산 강경읍 옥녀봉 예술촌(구 조선 식산 은행 강경 지점장 관사)에서 개최된다. ⓒ 심규상 관련사진보기

AD

한국을 대표하는 레전드 성우 6인(고은정, 김종성, 배한성, 박기량, 서혜정, 김상현)이 낭독이라는 예술을 통해 충남 강경의 과거와 현재를 잇는다.오는 24일 오후 6시 30분 제5회 '옥녀봉 문화제: 별들의 낭독'이 충남 논산 강경읍 옥녀봉 예술촌(구 조선 식산 은행 강경 지점장 관사)에서 개최된다.이번 낭독회는 강경의 역사적 분위기를 배경으로 강경 골목과 젓갈 창고, 옥녀봉 등 강경의 삶을 고스란히 담았다.참여 성우들은 책장을 넘기듯 흐르는 목소리와 가을 저녁의 온도와 닮은 말들을 무대 위에 놓으며, 단순한 글 읽기를 넘어선 삶의 기억을 건네고, 서로의 마음을 잇는 오래된 예술이자 대화를 선사한다. 특히, 우리가 잊고 있던 말들, 스쳐 지나간 표정들이 성우들의 목소리를 만나 다시 숨을 쉬게 하는 경이로운 경험을 청중들에게 제공한다.공연은 총 6개 장으로 1장 '가을을 부르는 시'에서는 박인환의 <목마와 숙녀>, 윤동주의 <별헤는 밤>, 서정주의 <국화 옆에서> 등 가을의 정서를 담은 명시들을 레전드 성우들의 목소리로 깊이 있게 전달한다.2장 라이브 드라마 <그 가을 연산에서>는 조선 역사상 가장 잔인했던 당쟁(기축년, 1589년) 이야기인 장편소설 <고변> 가운데 논산 지역의 이야기를 목소리 예술로 생생하게 채웠다.3장 '추억속으로'에서는 팝송 ('Kiss And Say Goodbye')과 과거 인기 광고 카피 ('금성 아이테크 칼라텔레비젼', '산소같은 여자'), 모차르트의 독백 등 시대를 넘나드는 추억들을 소환하며 관객들에게 향수를 자극하는 즐거움을 선사한다.특히, 4장과 5장에서는 낭독과 음악의 융합 무대가 펼쳐진다. 박성환의 판소리 <사철가>와 서혜정과 정진채의 협연으로 윤동주의 <서시>와 장석주의 <대추한알>이 낭독과 노래로 어우러진다. 또 전설의 성우 고은정은 영화 <별들의 고향> 관련 이야기와 <적벽부> 낭독을 통해 깊은 울림을 전할 예정이다. 플루티스트 이선희가 협연으로 가을 정취를 더한다.6장 '별들이 사랑한 시(詩)'에서는 참여 성우들이 개인적으로 애정을 가진 정호승, 유안진, 박목월, 김현승 등의 시들을 전달하며, 가을밤의 정서적 교감을 완성한다.문학작품 감상, 소리극으로 재현한 지역역사극 체험, 추억과 향수 그리고 재미를 담은 한데 담았다.행사를 기획연출한 조수현 씨는 "잊혀진 기억과 삶의 가치를 되돌아보는 특별한 가을밤을 선사할 것"이라며 강경과 이야기를 즐기는 노든 이들에게 초대장을 건넸다.