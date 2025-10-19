박시동-이광수-안진걸 북콘서트 "이재명 정부의 '코스피 5천' 비전은..."

큰사진보기 ▲하남시민경제부흥회 북콘서트좌로 부터 '대한경제부흥회' 저자 안진걸 민생경제연구소장, 이광수 광수네복덕방대표, 박시동 경제평론가이다. ⓒ 하남시민연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲김용만 더불어민주당 의원김구 선생 증손자 김용만 더불어민주당 의원이 인사말을 했다. ⓒ 하남시민연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념촬영북콘서트에 참석한 지역주민들과 저자들이 기념사진을 촬영했다. ⓒ 하남시민연대 관련사진보기

시민이 주인이 되는 경제-대담집 <대한경제부흥회>의 저자 3인이 경기 하남 지역주민들을 대상으로 한 '지역경제와 민생' 강연이 눈길을 끌었다.하남시민연대와 민생경제연구소 주최로 지난 17일 오후 6시부터 경기도 하남시 장애인복지관 대강당에서 열린 '대한경제부흥회 북콘서트(하남시민경제부흥회)'에 저자 이광수-박시동-안진걸과, 김용만 더불어민주당 의원(경기 하남시을), 성기선 가톨릭대 교수, 지역 상공인, 시민단체, 청년, 하남시립예술단 노동조합 등 지역주민 300여명이 참석했다.또한 강병덕 더불어민주당 하남갑 수석부위원장, 정병용 하남시의회 부의장, 오승철 하남시의원, 조정래 영화 '초혼' 감독, 민복기 하남장애인복지관장 등 지역 인사들도 함께 했다.이날 이광수 광수네복덕방대표, 박시동 경제평론가, 안진걸 민생경제연구소장은 '지역경제와 민생의 새로운 방향'을 주제로 각각 강연과 북콘서트를 진행했다.강연을 한 박시동 평론가는 "이재명 정부의 '코스피 5천' 비전은 단순한 주가 상승이 아니라 시장 정상화와 주주권 강화의 개혁 로드맵"이라며 "이사의 충실의무와 주주가 명시된 법 개정, 물적분할 제한, 자사주 소각 의무화 등 경제민주화 조치가 현재 필요할 때"라고 강조했다. 이어 "주주는 이제 더 이상 돈만 내는 사람이 아니"라며 "이사의 충성 대상에 '주주'가 포함된 순간, 한국 경제의 민주주의가 완성될 것"이라고 밝혔다.이어 이광수 대표는 "경제 성장률 둔화, 가계 부채 급증, 자산 편중이 심화된 현시점에서 정부와 기업, 가계가 소득 순환의 구조를 회복하는 것이 급선무"라며 "기업이 쌓아둔 유보금이 배당으로 전환될 때, 가계의 소비 여력이 늘고, 내수가 살아난다"고 밝힌 후, 배당→소비→성장의 선순환 구조를 제안했다.안진걸 소장은 "시민들이 직접 체감할 수 있는 금리인하요구권·대환대출, 카드포인트 현금화, 휴면예금 찾기 등은 누구나 실천이 가능하다"며 "가계의 첫 번째 수익은 절약에서부터 시작된다"라고 피력했다.강연에 앞서 인사말을 한 김용만 더불어민주당 의원은 "대한경제부흥회 저자 이광수 광수네복덕방대표, 박시동 경제평론가, 안진걸 민생경제연구소장 등 세분이 의미있는 강연을 하기 위해 하남에 오셔 감사드린다"며 "지난 정권을 이겨내는 과정에서 함께 해 정말 감사드린다. 이번 정권에서는 훨씬 더 나은 진짜 대한민국을 만들 것"이라고 말했다.이어 성기선 더불어민주당 전 경기교육감 후보(가톨릭대 교수)는 "현재 정치적 내란이 우리민생을 망치고 있는 모습이 너무 생생하게 드러나고 있다"며 "교육문제는 일반인들에게는 관심이 없을 수 있지만, 지역 사회에서는 매우 중요한 문제"라고 강조했다.김용춘 하남시민연대 대표는 개회사를 통해 "지하철9호선 연장, 종합운동장 이전문제, 하남 감일동 변전소 증설 문제, 미사섬 개발 문제, 검단산을 관통하는 민자고속도로 문제, 에너지자립 문제, 하남시 시립합창단 노조 문제 등 지역에 다양한 문제가 있다"며 "이런 문제를 개인이 혼자서 관철시키는 것이 쉽지 않다. 여러 사람이 모여 한 목소리를 내야한다. 현안을 시민 스스로 논의하고 해결해야 한다"고 말했다.이날 강연들 들은 김민규 하남시민연대 사무국장은 "이번 강연은 단순한 경제 강연이 아니었다"며 "시민이 주인되는 경제, 현장에서 실천가능한 민생경제, 투명한 시장과 공정한 성장을 함께 모색하는 민생경제의 자리였다"고 북콘서트의 의미를 부여했다. 북콘서트에서는 저자 사인회와 하남시립예술단 노동조합 합창 공연도 열렸다.