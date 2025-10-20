'물먹는 하마' 변기, 왜 한국에선 살아남나

덧붙이는 글 | 한국은 OECD 국가 중 1인당 가용 수자원이 가장 적은 나라다. 그러나 정작 국민 대부분은 자신이 얼마나 많은 물을 쓰는지, 그중 화장실 변기가 얼마나 큰 비중을 차지하는지도 모른다. 절수는 기술이 아니라 습관과 제도의 결합에서 시작된다.



이제는 복잡한 기술개발보다 단순한 제도 하나가 더 큰 변화를 만들 수 있다.

변기에 문신을 새기도록 하는 제도를 도입하면, 가짜 절수형 제품은 사라지고 진짜 절수형 변기만 남는다. 이는 물 절약뿐 아니라 에너지 절감, 탄소 감축, 기후위기 대응까지 이어지는 가장 단순하고 확실한 해법이다.



토데헌이 외치는 “물먹는 하마 퇴출, 탄소를 잡는 하마로의 전환”은 거창한 구호가 아니다.

작은 문신 하나로 시작되는, 시민과 제도가 함께 만드는 새로운 물문화의 선언이다.