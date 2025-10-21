잊지 못할 인생 장소, 항상 국도만 타게 만듭니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲청도반시청도의 가을은 온통 감이다 ⓒ 본인 관련사진보기

살구꽃 핀 마을

이호우



살구꽃 핀 마을은 어디나 고향 같다.

만나는 사람마다 등이라도 치고지고

뉘 집을 들어서면은 반겨 아니 맞으리.



바람 없는 밤을 꽃 그늘에 달이 오면

술 익는 초당(草堂)마다 정이 더욱 익으려니,

나그네 저무는 날에도 마음 아니 바빠라.

"시냇물이 흐르는 마을은, 진달래 핀 마을은... 어디나 다 내 고향 같다. 일복 입고 휘적휘적 들길을 걸어가는 이는 다 내 부모 같다…"

"귀한 자식들, 이래 매랑없이 만들어뿌가 우짜노."

"예쁜 걸로 골라봐."

"다 할아버지 일복 같아. 이 옷 입으면 복숭아밭에 가야 될 것 같은데."

"사실은 엄마도 그래."

큰사진보기 ▲유천문화마을 안내도마을을 한 눈에 볼 수 있다 ⓒ 본인 관련사진보기

큰사진보기 ▲번성했던 한 시절을 보여주는 유천극장문을 닫은 채 예전의 모습을 재현해 놓았다 ⓒ 본인 관련사진보기

그리움

유치환



파도야 어쩌란 말이냐

파도야 어쩌란 말이냐

임은 뭍같이 까딱 않는데

파도야 어쩌란 말이냐

날 어쩌란 말이냐



연인(戀人)

이영도



오면 민망하고 아니 오면 서글프고

행여나 그 음성 귀 기울여 기다리며

때로는 종일을 두고 바라기도 하니라.



정작 마주 앉으면 말은 도로 없어지고

서로 야윈 가슴 먼 창(窓)만 바라다가

그대로 일어서 가면 하염없이 보내니라.

행복

유치환



​사랑하는 것은

사랑을 받느니보다 행복하나니라

오늘도 나는

에메랄드빛 하늘이 환히 내다뵈는

우체국 창문 앞에 와서 너에게 편지를 쓴다



(중략)



​사랑하는 것은

사랑을 받느니보다 행복하나니라

오늘도 나는 너에게 편지를 쓰나니



​그리운 이여 그러면 안녕!

설령 이것이 이 세상 마지막 인사가 될지라도

사랑하였으므로 나는 진정 행복하였네라.

큰사진보기 ▲이호우화가가 이호우 시인을 그리고 있다 ⓒ 본인 관련사진보기

큰사진보기 ▲시인 이영도화가가 시인 이영도를스케치해 놓았다 ⓒ 본인 관련사진보기

"여기서는 이 커피가 최선인 거 같아요."

큰사진보기 ▲이호우 이영도 벽화살구꽃 핀 마을에 나타난 오누이 시인 ⓒ 본인 관련사진보기

"사향노루가 지나간 뒤에는 발자국 닿는 풀끝마다 향기가 끼치듯이, 그는 어디론지 가버렸건만 향내 머금은 작품들이 남아 우리 가슴에 풍기고 있다."

큰사진보기 ▲영신정미소여전히 나락을 찧고 있다 ⓒ 본인 관련사진보기

아버지를 뵈러 갈 때면 고속도로보다 국도를 이용한다. 고속도로를 이용하면 좀 더 빨리 도착하겠지만 늦은 시간이 아니면 고갯길을 넘어가는 20번 국도를 따라간다. 주말에도 한적한 도로를 천천히 달리다 보면 차창 너머로 멀어지는 풍경만으로도 계절을 느낄 수 있다. 지나는 마을이 다 내 고향 같다.창문을 연다. 행정구역이 청도로 접어들었음을 길가에 늘어선 감나무만 봐도 알 수 있다. 집 울타리며 골목, 산비탈까지 온통 감이다. 이맘때면 청도 사람들은 감과의 전쟁이다. 운문댐을 굽이굽이 넘어오니 감 따는 손길이 분주하다. 추석 명절 쇤 지 며칠 지나지도 않은 것 같은데 그새 가을 산은 붉고 감은 더 붉게 물들었다.학창 시절 국어시간에 딴 짓만 하지 않았어도 다 안다는 이호우 시인의 <살구꽃 핀 마을>이라는 시의 한 구절을 습관처럼 변주해 본다.평생 농부로 사셨던 부모님이 입던 일바지와 여름철 체크무늬 셔츠는 전국 어느 곳이나 다 비슷비슷하다. 모처럼 부모님 일손을 도와드리는 날에는 엄마가 서랍에서 별 반 차이도 없는 일바지와 체크무늬 셔츠를 잔뜩 꺼내 놓는다. 딸들과 사위들이 일복을 입고 들판을 걸어가면 엄마가 뒤에서 따라오며 미안해했다.자식들만큼은 당신들처럼 고되고 힘든 일만은 하지 않았으면 했던 엄마는 자식들이 잠시 일손을 돕는 것도 안타까워했다. 그 일복에 당신들이 흘린 땀방울은 얼마일지 가늠하기도 어려운데 말이다. 그래서일까, 어느 시골이든 일복을 입고 휘적휘적 걸어가는 어르신들을 볼 때면 울컥하곤 한다.지난 여름, 딸아이랑 또래들에게 인기가 많다는 쇼핑 센터에 옷을 사러 갔다. 체크무늬 셔츠가 유행인지 마네킹에도 진열대에도 온통 체크였다. 그러고 보니 많은 친구들이 체크무늬 긴 셔츠를 반팔 티셔츠 위에 입고 있었다. 사실 얇은 긴 셔츠는 실내의 에어컨 바람이나 바깥의 뜨거운 햇살을 피하기에 안성맞춤이다.이것저것 살피던 딸아이가 슬금슬금 다가오더니 귓속말을 했다.둘은 실실 웃었다.감을 잔뜩 실은 경운기가 내 차 앞에서 달린다. 급한 일도 없거니 조심스레 따라가는데 운전자가 앞서 가라는 듯 팔을 들어 수신호를 한다. 체크무늬 셔츠다. 왠지 한 번 더 돌아본다. 감철 내내 무탈하시기를, 경운기 노부부의 안녕을 바래본다.유천문화마을에 들어섰다. 사실 내가 국도를 이용하는 궁극적인 목적은 여기에 있다. 유천(楡川), 느릅나무가 많았고 맑은 강물이 흐르던 곳(여름이면 주변 마을 사람들이 천렵을 하며 매운탕을 끓여먹곤 했다), 이모의 양장점(어여뻤던 이모는 시집가기 전까지 양장점을 했다. 나에게 초코우유와 '에이스' 크래커를 처음으로 맛보게 해 준 이모다), 장날을 핑계로 모처럼 바람을 쐬러 나와서는 온갖 씨앗들이며 생필품을 사가던 젊은 외삼촌과 외할머니가 드나들던 곳.방학 때면 엄마 아빠가 나를 외가 식구들에게 인계 하던 곳, 오일장이 2일과 7일이었다는 걸 아직도 기억하는 곳. 언니랑 같이 홍역을 앓았을 때 아버지가 사과 궤짝 안에 둘을 마주 보게 앉힌 후 자전거에 싣고 비포장도로를 달려 의원에게 갔다던 내 유년에 늘 등장하는 곳. 무엇보다 이호우, 이영도 시인의 생가가 있는 곳.그 많던 사람들은 어디로 다 가버렸을까. 한 때는 인근에서 가장 규모가 컸다던 유천장은 사라진 지 오래고 우뚝 서 있는 유천극장만이 번성했던 한 시절을 대변하는 듯했다 . 외가 가는 버스를 갈아타기 위해 들르던 새점방은 버스표를 사려는 사람들로 늘 붐볐는데... 자동차가 생긴 후론 그냥 지나치게 되었다.유독 시간이 느리게 흐르던 골목, 세월이 흘러도 변하지 않던, 그 골목이 몇 년 새 달라졌다. 문화마을로 지정되면서 퇴색된 골목에 색이 입혀지기 시작했다. 근대문화마을이라는 주제에 맞춘 쥐잡기, 뻥튀기, 말뚝박기 같은 장면들이 벽에 그려졌다. 무채색의 골목에 색이 입혀져서 좋기도 했지만 왠지 아쉬웠다. 이호우, 이영도 시인의 생가가 바로 옆에 있는데. 내 유년의 기억이 마구잡이로 채색되어지는 듯했다.내 고향집과 가까운 곳에 이호우 이영도 시인의 생가가 있다는 건 고등학생이 되어서야 알게 되었다. 국어 선생님이 이호우 시인의 <개화>를 공부하면서 유천에 시인의 생가가 있다고 했다. 눈이 번쩍 떠졌다. 문학소녀의 꿈을 꾸고 있을 때였다. 그날 선생님은 동생 이영도와 유치환의 사랑에 대해서도 알려주었다.한 가정의 가장이었던 서른여덟의 유치환과 남편을 여읜 스물아홉의 이영도가 국어 선생님과 가사 선생님으로 통영여중에서 만났다. 유치환은 이영도에 대한 마음을 편지에 담아 보내기 시작했다. 하루도 거르지 않고 보낸 편지는 대부분 '사랑시'였다. 유치환이 통영여중을 그만두고 대구, 부산으로 학교를 옮겨 다녔지만 편지는 끊임없이 이어졌다. 유치환이 불의의 교통사고로 사망한 후 이영도는 그에게서 받은 5000여 통의 편지 가운데 200통을 엮어 서간집 <사랑하였으므로 행복하였네라>를 출간한다. 유치환에 대한 이런 저런 이야기가 나오는 걸 차단하기 위해서였다.이루어질 수 없었던 두 시인의 사랑이야기에 사춘기 소녀의 마음은 말랑말랑해졌다. 그때부터 유천은 더 특별하게 여겨졌다. 수업 시간 내내 꼭 찾아가야지, 했다. 늦가을 어느 주말, 혼자서 생가를 찾아 나섰다. 인터넷도 없던 시절이라 정보라고는 선생님의 말 한마디가 전부였다. 복잡하지도 않은 골목을 헤집고 다니다 찾아냈을 땐 약간 허탈하기도 했다. 어릴 적 자주 지나다니던, 아버지가 정미소에서 쌀을 찧고 엄마가 방앗간에서 참기름을 짜던 방앗간 근처였다.녹 슨 안내문이 제대로 찾아왔음을 알려주었다. 입구가 좁아 잘 보이지 않았을 뿐, 늘 그 자리를 지키고 있었을 게다. 비어있어서 그런지 마당엔 풀이 그득했고 단출한 기와집은 빛은 바랬지만 기품이 있었다. 그 시절 여느 집과 마찬가지로 열려 있던 나무 대문을 살며시 밀고 들어갔다. 주인 떠난 빈집, 윤기 잃은 툇마루에 앉아 시인들과 교감했다. 사실 시의 깊이를 알기보다 그저 교과서에도 실리는 시인의 집에 내가 앉아 있다는 사실이 신기할 따름이었다. 왠지 나도 시인이든 뭐든 글 쓰는 사람이 될 수 있을 것만 같았다.한동안 잊고 지내다 찾아갔더니 나무 대문은 여전한데 큰 자물쇠로 채워져 있어 돌아서야 했다. 시인과 조우했던 나만의 비밀스런 공간이 그렇게 방치되고 있어서 안타까웠다. 한편으로는 나만 아는 곳으로 남아 변하지 않고 그대로 있으면 좋겠다는 마음이 들기도 했다. 그러고도 몇십 년이 흘렀다. 새로 단장된 생가는 낯설었다. 빛바래고 퇴색했지만 기품이 있던 내 기억 속의 기와집이 너무 바뀐 것 같아 씁쓸했다.개인적인 바람은 문화재가 제대로 복원되어 보존되었으면 한다. 복원은 남아있는 원래의 재료와 형태를 최대한 활용해 보수하는 반면, 재건은 사라진 부분을 새로운 재료로 다시 만드는 것을 의미한다. 복원은 시간과 돈이 많이 들고 전문가를 찾기도 힘들다. 재건이 나쁘다는 건 아니다. 태풍으로 많이 유실되었다고 하니 달리 방법이 없을 수도 있었겠다 싶다. 예전 모습을 담은 사진이나 복원 과정의 기록들도 함께 전시된다면 아쉬움을 달랠 수 있지 않을까.내 마음을 알아서 일까? 그 골목의 주인공이 떡하니 세상 밖으로 나왔다. 지난 9월 21일, 날짜도 잊을 수 없다. 아버지 뵈러 간 날, 한 끼라도 더 같이 먹을 요량으로 이른 새벽 출발했다. 아이스커피로 잠을 쫓으며 운전했다. 고속도로를 탈까, 고민하다 20번 국도를 택했다. 미처 깨지 못한 잠을 커피로 쫓으며 달려온 나에게 주는 선물일까, 이호우 이영도 시인이 말끔하게 단장된 벽면에 살아나고 있었다.차를 세웠다. 그늘 하나 없는 담벼락에 서서 사진 한 장으로 시인을 그려내는 그들이 마법사 같았다. 화가들과 시인에 대해 이야기 나눴다. 나는 그들의 작업에 감사하고 그들은 자신들이 구현하는 인물에 대해 호의를 보이는 나에게 고마워했다. 사진 촬영 동의를 구하니 흔쾌히 응했다.아버지와 늦은 아침에, 점심까지 느긋하게 먹고 일주일 분량의 밑반찬까지 장만해 놓고 돌아가는 길, 그들은 아직도 작업 중이었다. 혹시나 완성되었을까, 살짝 기대했지만 그래도 아쉽지는 않았다. 유례없는 늦더위에 가만히 서 있어도 땀이 흐르는 날씨에도 최선을 다하는 그들의 모습에 더 믿음이 갔다. 뭐라도 감사한 마음을 전하고 싶었다. 카페도, 편의점도 찾을 수 없었다. 외곽 도로로 돌아나가 마트에서 얼음컵과 커피를 샀다.쭈뼛쭈뼛 건네는 내가 민망하지 않게 화가는 살구꽃보다 더 환하게 웃었다.이윽고 지난 추석 명절, 기대하는 마음으로 그 골목으로 들어섰다. 이호우 시인과 이영도 시인, 유치환 시인이 골목을 떡 하니 지키고 있었다. 벌써 소문이 났는지, 여기저기서 사진을 찍었다. 모처럼의 소란이 싫지 않았다. 오는 24일에는 청도 신화랑 풍류마을에서 '2025 이호우·이영도 시조문학제'가 열릴 예정이라고 한다.노산(鷺山) 이은상이 이영도 유고시집 <언약>서문에 쓴 것처럼 올 가을엔 이영도의 향내 머금은 작품들을 찾아 '들풀시조문학관'에 들러봐야겠다. 김승옥이 표지 제목을 쓰고 천경자가 그림을 그렸다는 <춘근집>도 볼 수 있으려나.이런저런 축제나 행사가 많은 가을이다. 감잎 단풍이 온천지에 붉게 물드는 청도, 유천문화마을 찾아보면 어떨까. 시인들이 골목을 채우고, 도무지 작동하지 않을 것만 같은 영신 정미소는 여전히 나락을 찧고, 중앙소리사는 예전 그대로의 모습으로 문을 열고 있다. 세월에 둔감해진 감수성이 저절로 되살아나 골목 모퉁이를 돌 때면 잊고 있던 옛 추억이나 그리운 이들이 불쑥 떠오를 지도 모른다.