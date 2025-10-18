"불평등 세상이 부른 빈곤, 바꿔낼 수 있는 힘은 공공성"

국제연합(UN)이 정한 10월 17일 '세계 빈곤퇴치의 날'을 맞아 국내 시민사회단체들이 함께 빈곤을 강제하는 불평등 세상을 혁파하자고 외쳤다.
빈곤사회연대·전국장애인차별철폐연대·전국철거민연합 등이 함께 모인 1017 빈곤철폐의 날 조직위원회(아래 조직위)는 18일 오후 1시 서울 종로구에 있는 보신각에서 '1017 빈곤철폐 퍼레이드'를 개최하고 종로·을지로 일대 거리를 행진했다.
앞서 조직위는 지난 17일 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열고 실패한 사회안전망과 불평등을 심화시키는 정부정책을 규탄하며, 의료급여 개악 중단·공공임대주택 확대·노동권 보장·노점상 생존권 보장 등을 요구한 바 있다.
'불평등 세상, 공공성으로 뒤집자'는 주제로 열린 이번 대회를 주최한 조직위는 "불평등의 심각성은 전 사회적으로 언급되고 있지만, 그때마다 자본·권력가들이 내놓은 대안들은 임시방편이거나 빈곤 및 불평등을 더 악화시킬 뿐이었다"고 현 정부를 비롯한 전 세계의 빈곤 대응에 한계가 있다고 비판했다.
이 때문에 조직위는 "전 지구적으로 심각하게 닥친 기후위기 시대에 빈곤에 허덕이는 노점상·철거민·홈리스 등은 의료와 사회서비스를 비롯한 사회보장제도의 공공성 강화를 위한 싸움에 나설 때가 왔음을 알기에 '공공성'이라는 핵심어를 내세워 도심에 나와 시민들에게 알리고자 한다"고 대회의 취지를 설명했다.
권달주 전국장애인차별철폐연대 상임공동대표는 "오늘날의 복지정책은 구조적 폭력에 입각한 통제와 선별·배제의 복지였다"며 "가난과 장애를 개인의 잘못이나 동정의 대상으로 보게 하는 사회 구조와 차별을 바꿔내기 위해 살만한 집, 치료받을 권리, 지역사회에서 함께 살아갈 권리 등 공공성이 강화된 기본권 보장이 필요하다"고 주장했다.
강제철거의 아픔을 겪은 나경윤 전국철거민연합 소사철대위원장과 이미경 민주노점상전국연합 광성지역 건대 총무도 철거 과정에서 겪은 공권력의 폭력을 규탄하면서 "쫓김을 당한 이들도 엄연한 대한민국 시민임에도 이들의 목소리를 외면하고 도리어 모욕과 폭력을 행하는 불공정한 사회를 연대의 힘으로 함께 투쟁하고 바꿔내자"고 호소했다.
전진한 보건의료단체연합 정책국장 역시 "의료 현장에서 가난한 이들이 점점 더 소외되고 있는데, 이재명 정부도 민영화된 의료 시스템과 공공병원 축소, 의료비 인상 정책을 내놓기는 마찬가지"라고 개탄하며 "누구나 아플 때 제대로 치료를 받을 수 있는 세상을 만들기 위해 공공의료와 사회서비스 강화가 절대적으로 필요하다"고 강조했다.
본대회 이어 진행된 행진은 보신각 - 종로2가 사거리 - 을지로2가 사거리 - 을지로입구역 - 보신각 순으로 돌았으며, 진보당·정의당·노동당·녹색당 등 원내·외 진보정당들과 시민사회단체 활동가들이 시민들에게 빈곤 문제에 대한 인식을 확산하는데 힘을 쏟았다.
(본대회 전체실황 : https://youtu.be/HkjUl748gAw
)