"세계가 한국의 학교 급식 부러워 하나 노동자는 비상등"

큰사진보기 ▲안전한노동-행복한급식 100만청원 경남운동본부, 전국학교비정규직노동조합 경남지부, 진보당 정혜경 국회의원실이 “안전한 노동, 행복한 급식 이야기 한마당”을 열었다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

"그렇다고 아이들 학원비를 줄일 수 없어서 제 품위유지비를 줄였다. 아파서 병원을 가야하는데 가지 못하고 약국에서 파스를 사서 붙이고 일했다. 모자를 쓰고 일하니까 어느 정도까지는 머리카락을 자르지 않아도 되었고, 목욕탕에도 가지 않았다. 저한테 들어가는 돈부터 아꼈다."

"처음 학교급식할 때 1식 3찬이 좋았던 때가 있었다. 지금은 20년 정도 지나서 시대와 문화가 바뀌었고, 어머니들의 요구가 많다. 이전에는 된장국도 하나만 끓이면 되었는데, 아이가 알레르기가 있다거나 못 먹는 재료가 있다고 한다. 그러면 된장국도 서너 가지를 끓일 때도 있다. 음식문화가 달라지나 보니 화려한 호텔식을 요구한다.

반찬을 다양하게 하는 게 영양사 탓으로만 하면 안된다. 반찬 숫자를 고정해야 한다. 학교끼리 모두가 경쟁하지 않고 일할 수 있어야 한다. 급식 관련해 학부모 민원이 너무 많은 것도 문제다. 그러다 보니 급식소가 어쩔 수 없는 상황에 내몰리게 된다.

아이들이 좋아하는 반찬만 할 게 아니라 영양을 갖추어서 하도록 해야 한다. 요새는 외국 음식을 요구하는 학부모나 아이들이 있다고 할 정도다. 아이들한테 몸에 좋지 않는 음식을 먹일 게 아니라 영양을 고려한 음식문화로 바꾸어야 한다. 그래서 급식 질도 좋아지고 생명과 안전을 지킬 수 있도록 노력해야 한다."

이야기를 들으니 눈시울이 붉어졌다. 더러 손으로 눈을 훔치는 사람들도 있었다. 모두 '안전한 노동, 행복한 급식'을 외쳤다. 18일 오후 국립창원대 공동실험실습관 강당에 모인 학교급식 노동자, 학부모, 교육청 관계자들이 결의를 한 것이다.안전한노동-행복한급식 100만청원 경남운동본부, 전국학교비정규직노동조합 경남지부(지부장 박쌍순), 진보당 정혜경 국회의원실이 '안전한 노동, 행복한 급식 이야기 한마당'을 열었다. 학교급식법 개정안을 마련하고 있는 정혜경 의원이 학교급식 노동자들과 이야기를 나누었다.5년째 학교에서 밥을 짓고 있는 '신규자'라고 소개한 정아무개 조리실무사는 "첫 출근하던 날이 생각난다. 손부터 씻은 뒤 앞치마 입고 장갑 끼고 오라고 하더니 여기저기 불러서 일하다가 마지막에 밀대로 청소를 하고 퇴근했다"라며 "그렇게 한 달 일하고 첫 월급을 받았는데, 앞에 다른 데서 일할 때보다 훨씬 적었다"라고 말했다.그는 "하루는 급식소에서 일하고 있는데 소방차 소리가 났다. 그래서 불난 거 아니냐고 했더니, 한 선배가 '우리는 불이 나도 밥해야 한다'고 말했다. 불이 나면 대피부터 해야 한다는 소방교육을 받았는데, 우리는 불에 타 죽더라도 밥을 지어야 한다는 말이었다"라고 말했다.이 말을 들은 정 의원은 "제가 확인을 했다. 실제 급식소에서 불이 났는데 교장과 행정실장이 와서 밥을 해라고 하더라는 것이다. 사람 안전보다 학교는 밥이 더 중요하다는 것이다"라며 "아이들은 밥을 안 먹이면 안된다는 것이다. 생명보다 밥이 중요하다고 생각하는 학교 관리자들이 있다"라고 말했다.정 조리실무사는 "하루는 동료가 소리를 내면서 쓰러졌다. 그 동료가 병원에 갔다. 그런데 한 쪽에서는 마치 아무 일도 없었다는 듯이 밥을 짓고 있었다. 일하다가 다쳐서 병원에 간다면 산재 아니냐. 그러면 그 현장은 작업중지를 해야 맞다. 그런데 학교급식소는 사람이 다쳐도 밥을 해야 한다는 사실이다. 그때 사실 충격을 받았고, 이런 상황에서 일을 계속해야 하나 하는 고민이 들었다"라고 털어놓았다.정 의원은 "누가 쓰러져도 다른 사람은 모르는 게 급식소 현실이다. 몰라서 그를 수도 있는데 쓰러진 걸 알면서도 제대로 대응도 못하고 밥을 계속 지어야 한다는 현실이 더 가슴 아프다"라고 말했다."바꾸고 싶은 게 뭐냐"는 물음에 정아무개 조리실무사는 "일하다 아프면 떳떳하게 병원에 갈 수 있어야 한다. 병가·휴가가 있지만 제대로 쓸 수가 없다. 임금이 너무 낮은데 생활비 걱정 없이 적금 넣고 싶다. 방학중에도 월급이 나와서 걱정이 없었으면 한다"라며 "우리들의 처지를 담은 학교급식법이 개정되기를 바란다"라고 요구했다.혼자 급식을 맡은 작은 학교에서 밥을 짓다가 지금은 하루 3식을 하는 실업계 고등학교에서 일한다고 한 김아무개 조리사는 "사람들이 일하러 오고 싶어하는 학교급식소를 만들어 달라"라고 말했다.작은학교에 대해 그는 "출근하면 청개구리가 먼저 와 있다. 이전 학교에서는 아침에 출근하면 감자·양파가 각 30kg 배달되어 있었다면 작은학교는 각 3개씩이었다. 혼자서 모든 걸 다해야 한다. 혼자 일하다 보니 상당히 위험한 경우가 많다"라며 "쓰러지거나 다쳐도 급식시간 말고는 다른 사람이 없다. 그래서 더 위험하다. 혼자 밥 짓고 청소까지 다해야 한다. 앞치마가 여러 개 필요하다. 작은 학교는 '이동급식', '도시락급식'을 했으면 한다"라고 제안했다.이 말을 들은 정 의원은 "왜 앞치마가 여러 개냐. 각 음식 요리할 때마다 다른 앞치마를 입어야 하고, 청소할 때도 다르기 때문이다. 장갑도 마찬가지로 여러 개다"라며 "작은학교라고 급식소 크기가 작은 게 아니라 큰 학교와 비슷하다고 보면 된다. 그렇다 보니 비슷한 규모인데 큰 학교는 여러 명이 청소는 하지만 작은학교는 혼자서 해야 하니 어려움이 많은 것"이라고 설명했다.하루 3식 학교의 상황에 대해, 김 조리사는 "학생 100명 정도다. 3식 학교에 간다고 하니 주변에서 '머리에 총 맞았느냐'고 하더라. 3식 학교는 급식노동자들이 기피하고, 나중에는 아무도 오려고 하지 않더라. 그래서 신입이 오는 경우가 많다. 3식 학교라고 해서 혜택이 더 없다. 대개 조를 아침점심, 점심저녁으로 나누는데 아침을 맡으면 새벽 5시에 출근해야 한다. 석식을 하면 저녁 7시까지 일한다"라고 말했다.이에 정 의원은 "1식 하는 학교와 임금이 같은데, 3식 학교는 임금을 더 주어야 한다고 본다"라며 "시골에 있는 작은학교는 혼자 하다보니 새벽 일찍 출근해야 하고 겨울철 눈이라도 오게 되면 더 위험하다. 또 3식 학교는 그것대로 힘들다. 얼마 전에 거창에 있는 한 학교에서는 노동자가 쓰러지기도 했다. 힘들다 보니 대체해서 밥 지으려 오는 사람도 없다"라고 말했다.폐암 진단을 받은 급식노동자가 입을 열었다. 박아무개 조리실무사는 폐암 판정을 받고 얼마 전에 수술을 했으며, 자녀 다섯을 키우고 있다고 했다. 조리실무사 6년째라고 한 그는 "지금은 질병휴직인데 조만간 복직해야 한다. 오른쪽 팔이 올라가지 않는다. 후유증으로 여기저기 통증이다"라고 털어놓았다.그는 "2식 고등학교에서 4년 6개월 근무했다. 당시 튀김을 너무 많이 했고, 전도 많이 부쳤다. 청소할 때 사용하는 약품도 독성이 강하다. 그런데 바닥에 빛이 나도록 청소를 하라고 시켰다"라며 "그런데 산재 신청을 하려고 하니 근무 10년이 되지 않아서 안된다고 한다. 억울하고 화가 난다. 급식노동자의 폐암 관련한 규정을 바꾸어야 할 것이다"라고 강조했다.이에 정혜경 의원은 "제도 개선을 해야 한다. 급식소 근무 10년이 되지 않더라도 업무 연관으로 해서 폐암 등에 대해서는 산재 인정을 해야 한다. 조리흄, 후드, 청소 약품 관련해서 규정을 새로 만들어야 한다. 환기가 제대로 되어 있지 않으면 튀김을 할 경우 오래 되지 않아도 폐암에 걸릴 수 있다라고 한다"라며 "급식소 환기시설 개선이 시급한데, 지금 교육당국이 세워놓은 계획대로 한다면 오랜 기간이 걸린다. 노동자가 폐암에 걸리고 죽고 나서야 시설 개선을 할 것이냐"라고 말했다.또 박아무개 조리실무사는 "학교급식소에서 일하다 폐암에 걸렸다. 질병휴직을 지나고 나서 또 그 자리로 복귀해야 한다는 게 두렵다"라며 "급식소에서 일하다 폐암에 걸리면 무조건 산재 인정을 해주어야 하고, 복귀하면 직종 변경을 반드시 해주어야 한다"라고 호소했다. 정 의원은 "일하다 폐암에 걸렸는데 직종 변경을 해달라는 게 과한 거냐. 직종 전환은 당연히 해야 한다"라고 말했다.밥을 짓다가 화상을 당하는 고통을 당한 노동자가 마이크를 잡았다. 김아무개 조리실무사는 "아이들이 좋고 음식하는 게 좋아서 학교급식소에 일하러 갔다"라며 "2018년에 화상을 당했는데 그 날을 잊을 수가 없다"라며 "추석 연휴를 앞두고 국솥에 물을 끓이다가 바쁘다 보니 동료가 지나가면서 넘어져 신고 있던 장화 속으로 뜨거운 물이 들어갔다. 수술을 두 번이나 했고, 종아리 살을 이식했다. 그때는 죽는 줄 알았다. 지금도 상처가 있다. 트라우마가 생겨 지금도 화상 입는 꿈을 꾼다. 앞으로 화상을 당하지 않으면서 재미나게 일하고 싶다"라고 털어놓았다.그는 "원래 국 담당자가 있다. 한 사람이 하면 되는데 다들 바쁘다 보니 서로 도와준다고 하다가 화상을 입는 일이 벌어졌다. 제가 아니었다면 다른 사람이 다쳤을 것이다"라고 말했다.밥을 짓다 보면 몸에 여러 군데 상처가 많이 난다는 것. 김 조리실무사는 "처음에 일하고 집에 갔더니 남편이 몸을 보고는 맞고 다니느냐고 하더라. 몸에 멍도 많고 상처도 많이 난다. 주말에 목욕탕에 가면 사람들이 '남편한테 맞았느냐'고 묻는다. 설명하기가 귀찮아서 그렇다고 말해 버린다"라고 말했다.이어 "한 손이 저리고 아프다. 병원에 가서 의사와 상담을 하는데 무슨 일을 하느냐고 묻길래 학교에서 일한다고 했더니 그만 두라고 하더라. 그래서 의사선생이 제 생계를 책임질거냐고 했다. 그만 둘 수 없다면 주사 맞고 치료 하면서 일하라고 하더라. 한의원에도 다니고 도수치료도 한다. 약도 먹고 있다"라고 덧붙였다.이 말을 들은 정혜경 의원은 "학교급식 일하면 골병이 들지 않는 분이 없을 정도다. 그러면 방학 때 이 병원 저 병원 다닌다"라며 "학교급식 노동자들은 자기 몸을 갈아넣어서 아이들 밥을 짓고 있다고 보면 된다"라고 강조했다.행사 참석자가 "학교급식에 남는 반찬이 많이 나온다"라고 묻자 정혜경 의원은 "급식 문화가 바뀌어야 한다"라며 다음과 같이 말했다.정혜경 의원은 "학교급식 노동자들의 이야기를 들으면 눈시울이 붉어진다"라고 말했다.행사는 박은영 학교비정규직노조 경남지부 수석부지부장이 진행했다. 박 부지부장은 "학교급식 직영을 한 지 20년이다. 어머니들은 도시락 싸기에서 해방되었고 아이들은 세계 어디에서도 먹을 수 없는 양질의 급식을 먹고 있다. 모두의 급식의 수혜자들이다. 세계가 한국의 학교급식을 부러워한다. 경남은 홍준표 전 지사 때 친환경 무상급식이 위기를 맞았다. 이제는 급식노동자들의 생명과 안전에 비상등이 켜졌다. 급식노동자가 쓰러지면 20년간 지켜온 아이들의 행복한 급식을 지킬 수 없다"라고 말했다.'안전한노동-행복한급식 100만청원운동본부'는 서명운동을 벌여 정부와 국회에 제출할 예정이다. 박쌍순 지부장은 "세계가 부러워하는 학교급식이 계속 지켜지기 위해서는 급식노동자의 안전이 중요하다"라며 "관련 제도와 정책을 마련할 수 있도록 청원운동에 적극 동참을 당부한다"라고 말했다.