"대추 사러, 추억 사러"… 논산 연산대추축제 '성황'

큰사진보기 ▲비 갠 토요일, 연산역 앞 대추 판매 부스에 관광객들이 몰려들며 활기를 띠고 있다. 탐스럽게 익은 붉은 대추를 고르며 웃음 짓는 시민들의 모습에서 축제의 열기가 느껴진다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲좌측부터 김태흠 충남지사, 이응우 계룡시장, 백성현 논산시장이 나란히 무대에 올라 대추의 우수성을 알리며 연산대추문화축제의 성공을 기원하고 있다. 특히 김 지사는 축제 24년 역사상 처음으로 현장을 찾은 충남지사로 의미를 더했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲연산면 주민들로 구성된 라인댄스팀이 신나는 음악에 맞춰 경쾌한 춤을 선보이며 관람객들의 뜨거운 박수갈채를 받고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산연산대추문화축제 현장에서 질서유지와 안전관리에 나선 논산시 산림공원과 직원들과 연산면사무소 직원들이 밝은 미소로 관람객을 맞이하고 있다. 친절한 응대와 세심한 현장 관리로 축제의 품격을 더하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲연산문화창고에서 열린 ‘백중놀이 장단 배우기’ 체험에 참가한 시민들이 북장단에 맞춰 즐겁게 참여하고 있다. 전통의 흥과 웃음이 어우러지며 축제 분위기를 한층 돋우고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시 연산면. 대추 향이 골목마다 퍼진 18일 연산역 광장은 다시 사람들로 가득 찼다. 전날 빗줄기에 움츠렸던 축제장은 2일 차를 맞아 활기를 완전히 되찾았다. 인근 대전을 비롯해 전국 각지에서 관광객들이 찾아와 "올해는 대추가 더 달다"며 웃음소리를 터뜨렸다.연산역 앞 대추 판매 부스에는 오전부터 손님이 몰렸다. 탐스럽게 말린 대추를 한입 베어 물자 "역시 연산대추는 다르네"라는 감탄이 곳곳에서 흘러나왔다. 대추 한 봉지를 사려는 손님과 "연산 대추는 어느 지역보다도 건조가 잘 됐어요"라며 권하는 상인의 손끝 사이엔 가을의 온기가 묻어났다.한 상인은 "비가 와서 걱정했는데, 오늘은 개인 날씨 덕에 사람도, 대추도 다시 빛을 찾았다"며 "이게 진짜 연산의 힘"이라 웃었다.올해로 24회를 맞은 연산대추문화축제는 이날 뜻깊은 손님을 맞았다. 김태흠 충남지사와 이응우 계룡시장이 나란히 무대에 올라 축제의 성공을 기원했다. 김 지사는 "오늘 충남 보육교사 행사에 왔다가, 처갓집이 연산이라 대추 몇 박스라도 사가려 들렀다"며 "논산과 연산은 늘 정이 넘치는 고장"이라고 말해 관객의 웃음을 자아냈다. 이어 "제가 도지사로서 충남의 1등을 만들고, 논산이 중심이 되어주길 바란다"고 덧붙였다.이응우 계룡시장은 "대추를 안 먹으면 늙는다잖아요. 그래서 오늘 젊은 분들이 이렇게 많습니다"라며 재치 있게 분위기를 이끌었다. 그는 "논산이 국방산업과 딸기산업으로 대한민국을 이끌 듯, 계룡도 함께 응원하겠다"고 했다.무대에 오른 백성현 논산시장은 "충남의 1등 도시, 대한민국의 1등 논산을 시민과 함께 만들어 가겠다"며 "대추에는 효와 건강, 그리고 세대를 잇는 마음이 담겨 있다. 오늘은 대추 한 줌에 옛 추억과 미래의 희망을 담아가시라"고 인사했다.무대에서는 지역민들이 꾸민 어우동 무용, 농악 공연, 라인댄스, 노래교실 무대가 이어져 흥을 돋웠다. 어린이와 가족들은 연산문화창고에서 자리를 옮겨 솜사탕 공연, 백중놀이 장단 배우기 체험 등을 즐기며 웃음꽃을 피웠다.축제장을 찾은 시민 대전에서 온 정모(58)씨는 "첫날 비 때문에 걱정했는데 오늘은 정말 축제다운 축제 같다"며 "대추도 맛있고 공연도 좋고, 내년엔 가족 다 같이 오기로 했다"고 말했다.이처럼 축제가 빠르게 활기를 되찾을 수 있었던 데에는 보이지 않는 노력이 있었다. 논산시 공무원들과 논산문화관광재단 직원들은 비에 젖은 무대를 밤새 정비하고, 부스 천막을 다시 세워 아침부터 손님을 맞았다. 한 관계자는 "비가 와도 시민의 마음은 젖지 않게 하자는 생각으로 준비했다"고 말했다.가을볕 아래 붉게 익은 대추처럼, 연산대추문화축제의 열기도 무르익고 있다. 마지막날인 3일차에는 대추가요제 결선, 마술공연, 버블공연과 인기가수 민지와 태진아 공연이 이어지며 축제의 절정이 펼쳐질 예정이다.