인생 첫 좌절, 쇼팽 콩쿠르가 소환한 나의 20대

8년의 유럽 유학 생활을 마치고 고향 포항으로 돌아와 클래식 음악을 전하는 매개체로서 무대와 글을 통해 이야기를 이어가고 있습니다.

그 시절의 나로 돌아가게 만드는 쇼팽 콩쿠르

'아, 천재는 저런 거구나. 진짜 잘친다.'

'와 저렇게 노래할 수 있구나, 와 이런 부분이 있구나.'

덧붙이는 글 | 이 글은 화려한 국제무대의 이야기이자, 그 무대를 보며 여전히 피아노를 치고 있는 한 연주자의 고백이기도 하다. 누군가의 쇼팽이 세계무대에서 울려 퍼질 때, 나는 작은 연습실에서 같은 음표를 따라가며 위로받는다. 피아노를 사랑한다는 마음은 등수로 나뉘지 않는다는 걸, 이번 쇼팽 콩쿠르를 보며 다시 느꼈다.

요즘 나는 퇴근하면 유튜브를 켠다. 폴란드 바르샤바에서 열리는 쇼팽 콩쿠르 본선 무대가 실시간으로 올라오기 때문이다. 일반 녹화 영상에서 느낄 수 없는 실제 현장의 소리, 긴장감이 감도는 무대가 잘 느껴진다.5년에 한 번, 세계 곳곳의 날고 기는 피아니스트들이 등용문으로 삼아 날개를 펼치는 곳이자, 폴란드에서 피아노를 좋아한다는 사람이라면 약 한달 동안 매일 쇼팽에 심취할 수 있는 축제의 시간이다. 2018년 바르샤바 쇼팽 음악원 교환학생으로 1년을 지냈던 시절이 자연스레 떠올랐다. 그때 자주 다녔던 내셔널 필하모닉 홀, 연주가 있으면 늘 관객이 꽉 차는 그 분위기가 유난히 그리웠다.이 대회가 한국에서 널리 알려진 건 2005년 임동혁, 임동민 형제를 통해(2등 없는 공동 3등을 차지했다), 그리고 조성진 피아니스트가 2015년에 1등을 하면서다. 2015년에 나는 에스토니아에서 피아노 공부를 하고 있었다. 늘 그렇듯 학교 연습실에 앉았는데 주변에서 쇼팽 콩쿠르가 유명하다던게 생각나 유튜브로 조성진의 연주를 감상했다.그 생각도 잠시 누군가와 대화 하다 조성진과 내가 나이가 같다는 이야기를 듣고 '아 나는 저 세계에는 못 닿겠구나' 하고 처음으로 좌절을 느꼈다. 그리고 10년이 흘러 2025년에는 또 다른 한국의 형제 피아니스트 이효, 이혁이 무대에 올랐다. 그 사이 쇼팽 콩쿠르는 코로나 시절에 한번 있었고, 그동안 나는 포항에서 피아노 강사로, 공연 기획자이자 동네 피아니스트로 살아가고 있다. 그런 내가 다시 그 무대를 보며 느끼는 감정은 묘했다. 20대 시절 꿈꾸던 장면들이 주마등처럼 스쳐갔다.쇼팽 콩쿠르는 단순히 한 곡의 완성도를 겨루는 대회가 아니다. 한 참가자는 예선과 1라운드에서 약 25~30분, 2라운드에서 40~50분, 3라운드에서 45~55분의 프로그램을 모두 다른 곡으로 준비해야 한다. 마지막 결선에서는 쇼팽 폴로네이즈-판타지 op.61, 쇼팽 콘체르토 2개중 하나를 골라 쳐야 한다. 이 정도면 몇 년의 시간을 쇼팽만 쳐야 하거나 아주 옛날부터 쇼팽을 쳐왔을 때만 참여가 가능하다.즉, 한 사람이 무대에 오르기 위해 암보(악보를 외워 연주하는 것)해야 하는 쇼팽의 분량은 최소 두 시간 반, 페이지로 치면 수백 장의 악보에 이른다. 그 수많은 음표를 손끝과 마음에 새겨 무대에 오른다는 사실만으로 경이롭다. 그들은 단지 건반 위에서 연주하는 게 아니라, 자신의 기억 속에 쇼팽이라는 한 사람의 인생을 통째로 담아내는 사람들 같다.나에게 쇼팽은 학교 음악 시간에 '피아노의 시인'으로 배운 작곡가였다. 피아노 학원에서 제일 처음 배운 쇼팽은 왈츠 op.42 no.5였다. 그때는 그게 쇼팽인지도 몰랐고, 단지 검은 건반이 많아 힘들었던 기억만 났다. 하지만 지금 돌이켜보면 그때 심은 씨앗이 자라서, 대학과 대학원을 거쳐 내가 가장 자신 있게 칠 수 있는 작곡가가 쇼팽이다.많은 연주자들이 뛰어났지만, 나에게 시간 여행을 시켜준 연주자는 케빈 첸(Kevin Chen) 이었다. 2005년생, 캐나다 국적의 피아니스트다. 그가 2라운드에서 쇼팽 에튜드 Op.10 전곡을 연주할 때, 나는 화면 앞에서 숨을 죽였다.한국에서 입시 준비를 한다면 쇼팽 에튜드는 필수로 준비 해야하는 곡이라, 전공자 중에 이 중에 한 곡이라도 안쳐본 사람은 없다. 기술적으로 어떻게 하면 빠르게, 틀리는 것 하나없이 칠까 고민하며 수천 번 연습했는데, 케빈 첸의 연주는 테크닉을 넘어 살아 숨 쉬는 음악이었다.한 프레이즈(한 선율 구절 단위), 한 손놀림마다 입이 벌어졌다. 다음날 나는 수업 시작 전 한 시간 일찍 출근해서 쇼팽 에튜드 op.10 번 악보를 펼쳤다. 물론 케빈의 속도엔 한참 못 미쳤지만, 이걸 칠 수 있고 느낄 수 있는 것 만으로 행복했다. 그때는 두려워하며 누르던 음을, 이제는 그리워서 누르게 된 것이다.쇼팽 콩쿠르의 참가 자격은 만 30세 이하. 1995년생까지다. 나는 1994년생이니, 이제 그 무대에는 설 수 없다. 하지만 이번 대회를 보며 느끼는 감정은 아쉬움보다 동료애에 가깝다. 그들이 내 청춘의 무대를 대신 살아주는 것 같다.나는 더 이상 콩쿠르 참가자가 아니지만, 여전히 피아노 앞에서는 그 시절의 나로 돌아간다. 쇼팽의 한 음, 한 소절이 지금도 내 마음을 움직인다. 잘 치는 모습들을 보니까 속이다 시원했다. 이제는 콩쿠르 참가자가 아니라, 그 무대를 응원하는 동네 피아니스트로서 다시 피아노 앞에 앉는다.