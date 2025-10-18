노조 "SK측, 처음엔 사고 일어나지 않았다더니..."

큰사진보기 ▲17일 오전 10시 42분께 울산시 남구 용연동 SK에너지 공장에서 폭발 사고가 발생하자 소방당국이 출동해 화재를 진압하고 있다. ⓒ 울산소방 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 오전 10시 42분께 울산시 남구 용연동 SK에너지 공장에서 폭발사고가 발생하자 경찰과 고용노동부가 현장으로 들어가고 있다 ⓒ 울산플랜트노조 관련사진보기

지난 17일 오전 10시 42분께 울산 남구에 있는 SK에너지 공장의 수조 생성 공장에서 정기보수 작업을 하던 중 폭발이 발생해 한 명이 숨지고 한 명은 중태, 3명은 부상을 입었다.사고가 발생하자 사고자들은 울산에 화상 전문병원이 없어 인근 부산의 베스티안 화상병원으로 옮겨졌고 치료 중 화상을 크게 입은 한 명이 숨졌다.울산플랜트노조는 18일 "조합원 한 명이 숨졌다"며 "한 분도 위독하다는 연락을 받았다"고 밝혔다.울산플랜트노조는 전날 사고가 발생하자 즉시 사고 장소로 가서 사고 경위를 파악하는 한편 항의 농성을 벌였다.노조는 "사고 후 현장으로 달려가 사고 경위를 묻자 SK측은 처음 '사고가 일어나지 않았다'고 했다"며 "소방차와 노동부 차가 SK 현장으로 들어가는 것을 보고 묻자 그제서야 '작은 폭발로 4명이 경미하게 다쳤다'고 노동조합에 보고했다"고 밝혔다.이어 "노조는 병원과 언론을 수소문하여 사고자를 알아냈고 사고자가 플랜트건설노동조합 조합원인 것으로 확인됐다"며 "아직까지 정확한 사고 경위도 모르고 몇 명이 작업에 투입되었고 몇 명이 다친 줄도 모르는 게 이해가 되지 않는다"며 사고 책임을 묻는 항의를 이어가고 있다.한편 SK에너지는 18일 김종화 대표이사 명의로 사과문을 내고 "17일 울산공장에서 발생한 안타까운 사고로 유명을 달리하신 고인과 유가족, 부상을 입으신 근로자분들과 가족분들께 깊은 애도와 사죄의 말씀을 드린다"고 밝혔다.이어 "이번 사고는 회사의 책임이자 뼈저리게 반성해야 할 중대한 사안임을 무겁게 받아들이고 있다"며 "유가족 여러분께 어떠한 위로와 보상으로도 아픔을 다 헤아릴 수는 없겠지만 필요한 모든 조치를 즉각적으로 지원하겠다"고 전했다.SK에너지는 또 "다친 근로자분들도 하루빨리 쾌유하실 수 있도록 회사 차원에서 할 수 있는 최선의 노력을 다하겠다"며 "관계당국의 조사에 성실하게 임해 사고 원인이 신속하고 정확하게 밝혀질 수 있도록 적극 협조하고 유사 사고가 다시는 발생하지 않도록 대외 전문기관과 합동으로 실질적인 재발방지 대책을 마련하겠다"고 밝혔다.