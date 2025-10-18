'요즘은 기술 배우는 게 대학 나오는 것보다 낫다'고 확신하지만...

큰사진보기 ▲마이스터고 입학설명회서울로봇고 4차 입학설명회에서 교무기획부장이 학부모와 학생들에게 입학 전형과 자주 묻는 말을 설명하며 궁금증을 해소하고 있다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

모든 사람은 천재다. 하지만 물고기를 나무 오르는 능력으로 평가한다면, 그 물고기는 평생 자신이 어리석다고 믿으며 살 것이다.

18일 토요일 오후 서울 강남구 일원동 서울로봇고등학교 강당. 가을비가 내리는 날씨에도 전국 각지에서 온 300명의 중3 학생과 학부모로 자리가 꽉 찼다. 입시설명회라지만, 단순한 홍보 행사는 아니었다."우리 애가 대학은 가야 하는 거 아니냐"는 불안과 "기술 하나 제대로 배우면 대학 나온 애들보다 낫다"는 확신 사이에서, 가족들은 저마다의 고민을 안고 있었다.서울로봇고 교장으로서 네 차례 설명회를 진행한 나는, 이 장면이 단지 진학 상담이 아니라 '가치관이 충돌하는 현장'임을 안다. '대학만이 정답'이라는 오랜 믿음과 '기술도 떳떳한 길'이라는 새로운 확신이 마주 서 있는 자리다.아인슈타인은 이런 말을 남겼다.마이스터고는 바로 그 '물고기들'을 위한 학교다. 2010년 첫 도입 이후, 현재 전국 58개교가 운영 중이다. 로봇·AI·반도체·항공·에너지 등 미래산업 핵심 분야의 기술 인재를 키우고, 학비는 무료에 장학금까지 주어진다.성과도 뚜렷하다. 한국교육개발원 국가교육통계센터(2024.11.)에 따르면 2024학년도 마이스터고의 취업률은 72.6%. 직업계고 중 가장 높다. 졸업생들은 삼성전자, 현대자동차, 한국전력 같은 대기업과 공기업 그리고 공무원으로 진출한다.하지만 숫자 뒤엔 말하지 않은 이야기들도 있다. 취업하지 않은 27.4%의 학생들. 마이스터고는 조기 취업을 목표로 설계됐기 때문에, 졸업 직후 대학 진학을 원하는 학생들은 제한적이다. 일부 학생들은 진로 변경에 어려움을 겪는다. 그들 중에는 대학 진학을 위해 재수를 택한 이도, 진로를 다시 고민 중인 이도 있다."현장에서 학벌 차별을 느꼈다"는 졸업생의 목소리는, 아직 우리가 가야 할 길이 멀다는 사실을 일깨운다.서울로봇고 2학년 김민준(가명) 학생은 중3 때 가족과 심한 갈등을 겪었다."담임 선생님이 '네 성적이면 인문계 가야 한다'고 하셨고, 외할머니는 '대학도 안 가고 무슨 로봇이냐'며 우셨어요. 친구들도 '넌 공부 포기했구나' 하는 눈빛이었죠."하지만 민준은 중학교 때부터 3D 프린팅과 코딩에 빠져 있었다."대학 가서 4년 배우는 것보다 지금 당장 로봇 만지며 배우고 싶었어요. 솔직히 국어나 영어 공부는 저한테 고문이었거든요."입학 1년 반이 지난 지금, 그는 학교 로봇 동아리에서 활짝 웃는다. 서울대 창의공학 설계 수업에서 로봇 시제품 자문으로 참여했다. 각종 대회에서 상을 받았고, 공학 관련 유튜브에도 여러 차례 출연했다."이제는 제 선택이 맞았다고 확신해요. 그래도 어른들 만나면 여전히 '대학은 언제 가냐'는 질문을 받아요. 설명하는 게 좀 피곤하죠."김민준 학생의 어머니 김수정(가명·55세)은 처음엔 완강히 반대했다."주변에서 '마이스터고? 공부 못하는 애들 가는 데 아니냐'는 말을 너무 많이 들었어요. 남편이랑 매일 싸웠죠. '나중에 결혼할 때 불리하다, 승진도 막힌다'고요."그녀의 생각을 바꾼 건 직접 본 현장이었다."설명회에서 만난 2학년 선배가 삼성전자 마이스터고 장학생으로 500만 원 장학금을 받고, 졸업 후 삼성에 취업했다고 하더군요. 그 얘기를 듣는데, 우리 애가 눈을 반짝이더라고요."이젠 누구보다 열렬한 지지자가 됐다. 하지만 걱정은 여전하다."기술이 빨리 바뀌잖아요. 그래서 저는 '선취업 후진학', '일학습병행제' 같은 제도가 꼭 필요하다고 생각해요. 일하면서라도 학위는 따야죠."중3 학생들의 진로 선택을 돕기 위해 입학설명회에 참석한 이지훈(가명·23세)씨. 그는 2022년 마이스터고를 졸업하고 삼성전자 DS에서 일한다. 그는 이렇게 말했다."사내대학 다니고 있어요. 사내대학을 졸업하고 29살 정도 되면 대졸자와 급여 및 대우가 비슷해집니다. 같은 나이의 대졸자보다 연봉은 조금 낮지만, 그들이 대학 다니는 동안 경력 쌓고, 저축할 수 있어서 만족합니다."하지만 그의 표정이 무거웠다."승진의 벽이 있죠. 연구직이나 관리직으로 가려면 아무래도 고졸 출신보다 대졸 출신이 유리하죠. 사내대학 다니는데, 주말도 없이 일하고 공부하느라 힘들어요."그는 잠시 쓴웃음을 지으며 덧붙였다."우리 회사와 같이 대기업은 조금 다르지만, 중소기업에 다니는 친구들은 여전히 학벌이 보이지 않는 기준이 된다며 속상해합니다."지난 정부는 마이스터고를 65개로 확대할 계획을 발표했다. 마이스터고의 현재를 더 정확히 듣기 위해 서울시교육청과 한국직업능력연구원 전문가에게 물었다.서울시교육청 정종호 장학관은 마이스터고를 이렇게 평가했다."학력보다 능력으로 평가받는 사회를 여는 출발점이죠. 학력, 성별 아닌 실력으로 인정받는 구조를 만들어가고 있습니다."하지만 한국직업능력연구원 박진경(가명) 박사는 현실적인 한계를 지적한다."마이스터고는 '입구'는 성공했지만 '출구'가 문제입니다. 선취업 후진학 제도가 있지만, 실제로 일과 학업을 병행하기는 쉽지 않아요. 기업의 지원과 사회 인식이 함께 변해야 합니다."마이스터고를 나와도 수도권과 지방의 현실은 다르다. 한국직업능력연구원의 KEEP II 분석(2025년 이슈 브리프)에 따르면, 마이스터고 교육은 고용 측면에서 긍정적 효과가 확인됐다. 다만 노동시장 성과에는 지역 격차(수도권·지방)가 여전히 관찰된다.취업 기회도, 초봉 수준도, 근무 여건도 수도권이 훨씬 유리하다. 같은 '마이스터고' 간판을 달고 나와도 서울 학생과 지방 학생의 출발선이 다르다는 뜻이다. 그래서 지방의 많은 졸업생들이 결국 수도권으로 이동한다. 지역에서 키운 인재가 지역을 떠나는 아이러니한 현실이다. 이제는 지역에서 배우고, 일하고, 살 수 있는 여건을 만드는 게 진짜 직업교육의 완성이다.여학생 비율은 전국 평균 20% 남짓. 기계·자동차 계열은 10%도 되지 않는다. 서울로봇고의 경우 390여 명 중 여학생은 30명뿐이다. 로봇설계과 2학년 최예린(가명) 학생은 말한다."실습 때 남학생들이 '여자는 힘이 약해서 안 된다'고 놀릴 때가 있어요. 나중에 현장에 나가면 더 심하다는 얘기를 들으니까 걱정돼요."학교는 열심히 바꾸려 하지만, 산업 구조와 인식이 더디다. "여학생은 현장직 채용이 어렵다"는 편견은 아직 벽처럼 남아 있다.마이스터고 입시는 10월 20일(월)부터 23일(목)까지 접수한다. 구체적인 입시 정보는 각 마이스터고 학교 홈페이지를 참고하면 된다. 1차 전형은 교과 성적과 출결이 핵심이다. 무단 결석·조퇴·지각은 감점 요인이므로 마지막까지 주의해야 한다. 2차 전형에서는 인적성 검사와 기초 학력 검사가 진행된다. 단순 암기보다는 '왜 이 분야에 관심을 가졌는지', '어떤 경험을 했는지'를 구체적으로 보여주는 것이 중요하다.서울로봇고 기획홍보부 최유진 부장은 조언한다."면접에서 '로봇이 좋아요'라고만 하면 안 됩니다. '중학교 때 자유학년제 활동으로 아두이노를 만져봤고, 센서로 LED를 제어하는 게 신기해서 유튜브로 더 찾아봤다'는 식으로 구체적 경험을 말해야 합니다."직업계고에서 33년을 몸담아 온 나는, 마이스터고가 분명 '하나의 희망'임을 안다. 하지만 그것이 '유일한 정답'은 아니다. 부모는 등대이고, 학교는 항해의 동반자다. 등대는 길을 비추지만, 배를 끌고 가지는 않는다. 학생 스스로 자신의 속도와 방향을 정해야 한다. 마이스터고는 '대학을 못 가서' 선택하는 곳이 아니다. 하지만 '대학 안 가도 괜찮다'는 사회적 합의는 아직 멀다.졸업생들이 겪는 학력 차별, 여학생들이 마주하는 벽, 지역 간 격차— 이 모든 것은 여전히 풀리지 않은 숙제다. 그럼에도 나는 이 길을 택한 학생들을 믿는다. 10월 20일, 원서를 쓰는 중3 학생들에게 묻고 싶다."너는 정말 이 길을 원하니? 주변의 시선이 아니라, 네 마음이 진짜 원하는 거니?"그 질문에 '네'라고 답할 수 있다면, 용기를 응원한다. 대학 간판이 아닌 네 손으로 만든 기술로, 네 속도로, 당당히 서길 바란다.