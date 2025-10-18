학교에서 자란 환경의 씨앗들

큰사진보기 ▲대상을 받은 한밭초등학교 시상 장면 ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 17일, 대전 서구 노루벌적십자생태원 복합커뮤니티센터 교육실은 학생들의 열기로 가득 찼다. 이날 열린 '제4회 학교 환경동아리 운영사례 발표대회'는 한 해 동안 학교 현장에서 이어온 다양한 환경 실천활동을 공유하고, 그 노력을 서로 격려하는 자리였다.이번 행사는 대전광역시 서구청이 주최하고, 대전광역시 서부교육지원청과 필한방병원이 후원했다. 2022년 처음 시작된 이 발표회는 서구 지역의 학교 환경동아리들이 운영 성과를 발표하고, 우수 활동을 시상하며, 상호 교류와 학습의 장을 마련하기 위해 기획되었다.고은아 전 대전환경교육센터장은 심사평을 통해 "학교 안에 환경적인 공간을 만들기 위해 애쓴 흔적이 돋보였다"며 "참가자들이 즐겁게 활동한 점이 무엇보다 인상적이었다"고 평가했다.초등부 대상은 대전한밭초등학교 '맑은누리' 동아리, 중등부 대상은 느리울중학교 '느RE울 환경동아리'가 차지했다. 한밭초 '맑은누리' 동아리는 학생들이 스스로 지역사회 문제를 탐구하고, 제로웨이스트 캠페인과 실천 활동을 이어왔다. 특히 체인지메이커(Change Maker)라는 이름으로 학교 내 일회용품 줄이기와 지역 캠페인과 인센티브를 활용한 카페 등을 통해 직접 참여하며 변화를 이끌었다. 텀블러 사용 외에도 다양한 제로웨이스트 활동을 구체화하고, 그 성과를 체계적으로 기록·공유한다면 프로젝트의 완성도가 더욱 높아질 것으로 보인다.느리울중학교 환경동아리는 탄소중립과 자원순환을 주제로 한 활동으로 주목받았다. 학생들은 환경교육사와 함께 기후변화 교육을 받고, 이를 토대로 학교와 지역사회에서 실천 가능한 행동을 찾아냈다. 특히 이들은 교육 내용을 바탕으로 환경 자료집을 직접 발간해, 다른 학생들에게 기후위기 문제를 알리는 역할을 했다. 자료집은 단순한 보고서가 아니라, 학생들이 관찰하고 느낀 점을 정리한 작은 기록집이었다. 학생들이 자발적으로 모여 동아리를 구성하고, 다양한 활동을 통해 기후 변화와 자원 순환에 대한 관심을 학교 전체로 확산한 점이 인상적이었다.이날 발표대회에는 초등학교와 중학교를 포함해 여러 총 9팀이 참여했다. 쓰레기 줄이기, 학교 숲 가꾸기, 생태 모니터링, 자원순환 교육 등 각 학교의 특색 있는 활동이 무대에 올랐다. 참가자들은 단순한 보고가 아니라, 직접 사진과 영상을 통해 발표하며, 친구들과 함께한 경험을 되돌아보았다. 일부 학교는 지역 주민과 연계한 환경 캠페인을 진행하며, 교내를 넘어 지역 사회와의 연대를 보여주기도 했다.발표회가 끝난 뒤에도 학생들은 서로의 활동을 공유하며, 환경에 대한 관심과 실천 의지를 다졌다. 서구청 관계자는 "이번 대회는 학교 현장에서 자라난 환경의 씨앗이 지역사회로 확산되는 과정"이라며, "앞으로도 학생들이 주체가 되는 환경교육을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.대전 서구의 학교 환경동아리 운영사례 발표 대회는 단순한 시상식이 아니라, 미래 세대가 직접 기후 위기 시대의 해답을 찾아가는 살아있는 교육 현장이었다. 작은 교실 안에서 시작된 실천이 지역으로 그리고 세대로 확장될 때 지속가능한 미래의 희망은 더욱 단단해질 것이다.