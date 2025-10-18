법원, 건설노조 파업이 '공동공갈-업무방해' 무죄라고 한 근거는?

윤석열 정부 때 건설 노동자들을 '건폭(건설노조 폭력)'이라 하고, 경찰과 검찰이 폭력행위등처벌에관한법률위반(공동공갈)과 업무방해 등의 혐의로 기소했지만 법원이 받아들이지 않았다. (관련 기사 : '윤석열 건폭몰이' 당한 건설노동자들, 항소심도 무죄
부산지방법원 제2-3형사부(재판장 김현희·계훈영·이경린 판사)는 지난 16일, 민주노총 건설노조 부산건설기계지부 레미콘지회(아래 레미콘지회) 간부·조합원 7명에 대해 공동공갈·업무방해의 '죄가 없다'고 판결했던 1심에 불복해 검찰이 했던 항소를 기각했다.
레미콘 지입차주 겸 운송기사들이 가입해 있는 레미콘지회는 부산·양산·김해·진해지역 47개 레미콘 제조회사와 운반도급계약을 맺어 일해 왔다. 이들은 복지기금 지급과 증액을 요구하며 2020년 5월, 2022년 5월에 운송거부(파업)를 벌였다.
경찰과 검찰은 파업이 "노동자 권리 향상이 아닌 피고인들의 사적 이익을 위한 행위라거나 노동조합법상 (유사한) 절차를 거치지 않아 정당한 쟁의행위가 아니"고, "집단 운송거부 행위로 인해 회사 업무가 중단되어 위력으로 업무 방해한 것"이라며 기소했던 것이다.
이에 대해 원심은 "회사들로부터 복지기금을 지급하는 것은 적법한 쟁의행위이고, 파업은 형법상 정당행위에 해당한다"라며 검찰의 공소사실 모두 죄가 되지 않는다고 판결했다. 이에 검찰이 '사실오인'과 '법리 오해'라며 항소했지만, 항소심 재판부 역시 피고인 7명 모두 '무죄'를 선고했다. 앞서 검찰은 이들에 대해 징역 1~2년을 구형했다.
<오마이뉴스>가 입수한 항소심 판결문을 보면, 검찰의 주장이 모두 배척되었다. '레미콘 지입차주들이 노조법상 노동자에 해당하는지 여부'에 대해 항소심 재판부는 "해당한다고 봄이 타당하다"라고 판단했다.
재판부는 "기사들이 회사에 직접 고용되어 노동계약을 체결하고 월급을 받는 형태이며, 지입제 방식은 기사들이 차량을 구입한 뒤 사업자등록을 하고 회사에 차량을 지입한 뒤 회사와 운반도급계약을 체결하고 운송 횟수 등에 따라 운반비를 지급하는 형태"라고 설명했다.
재판부는 "기사와 회사가 노동계약서를 작성"하고, "길게는 30년 이상까지도 장기간 한 개의 회사에 전속되어 지속적으로 레미콘 운반업무를 수행"하며 "기사들은 통상 아침 7시에 출근하여 송장을 받아 배송하고 차량운행일보를 작성해 제출한 뒤 퇴근해 회사가 지정한 근무시간과 장소에 따라 업무를 수행"한다고 봤다.
또 재판부는 '휴가계 작성'에 '운반비가 주된 소득원', '지입차주의 소득은 상당 부분 회사에 의해 결정', '운반비 등 핵심적 계약조건은 사실상 회사가 일방적으로 결정', '지입차주들은 회사의 사업 조직에 깊숙이 통합', '회사는 지입차주들의 구체적인 업무 수행에 대해 상당한 지휘·감독 행사'까지 인정했다.
그러면서 재판부는 "경제적 약자의 지위에 있는 지입차주들에게 일정한 경우 집단적으로 단결함으로써 그로부터 노무를 제공받는 회사들과 대등한 위치에서 노무제공조건 등을 교섭할 수 있는 권리 등 노동3권을 보장하는 것이 헌법(33조)의 취지에도 부합한다"라며 지입차주들은 노조법상 노동자에 해당한다고 판단했다.
'파업이 형법상 정당행위에 해당하는지 여부'에 대해서도 재판부는 건설노조의 손을 들어주었다. 재판부는 "복지기금은 단체교섭사항에 해당하고, 가사 해당하지 않는다고 하더라도 파업의 주된 목적이 조합원들로서 노조법상 노동자에 해당하는 지입차주들의 노동조건 유지·개선에 있었던 이상 파업은 주체·목적의 정당성이 인정되고, 전체적으로 수단과 방법의 적정성을 벗어난 것으로 보이지 않아 형법상 정당행위에 해당한다"라고 판단했다.
또 재판부는 "레미콘 회사발전협의회 전무가 원심법정에서 '민주노총이 들어옴으로 인해 운송기사들의 처우 개선이 상당히 되었고, 입금도 많이 올랐다'는 취지로 진술한 점에 비추어 보면, 복지기금은 단순히 레미콘지회 간부들의 개인적 이익을 위한 급부로 보기는 어렵고, 노동조건의 유지·개선 기타 노동자의 경제적·사회적 지위 향상을 위해 필요한 노조 활동 내지 단체교섭의 여건 형성에 필요한 금원으로 충분히 볼 수 있어 단체적 노사관계의 운영에 관한 사항으로 단체교섭사항에 해당한다고 봄이 타당하다"라고 봤다.
그러면서 재판부는 "레미콘지회 간부들이 지입차주들을 위해 노사교섭, 산업안전 교육과 고충처리 업무 등을 실제 수행한 점을 고려할 때 회사들이 복지지금을 지급하는 것 자체 혹은 복지기금을 교섭사항으로 하는 파업이 곧바로 위법, 부당하다고 평가할 수는 없다"라고 밝혔다.
"회사의 사업운영에 막대한 손해를 초래했다고 보기도 어렵다"
쟁의행위 절차 관련해, 재판부는 "레미콘지회가 파업 결정 과정에서 노조법의 조정절차를 거치지 않은 사실은 인정된다"라고 했지만, 대법원 판례를 인용하면서 "파업 개시의 절차와 관련해 법규에 정한 요건에 다소 미비한 점이 있더라도 그 절차 위반으로 인해 사회·경제적 안정이나 사용자의 사업운영에 예기치 않는 혼란이나 손해를 끼치는 것과 같은 부당한 결과를 초래하여 파업의 정당성이 상실되었다고까지 볼 수는 없다"라고 설명했다.
업무방해 혐의 역시 법원은 노동자들의 주장·논리가 맞다고 봤다. 재판부는 "레미콘지회는 회사발전협의회에 임금·단체협약 교섭 요청에 관한 공문을 보내고, 여러 차례에 걸쳐 교섭과 협상을 시도한 것으로 보이며, 회사발전협의회에 '교섭 성실 참가 요청'을 했지만 교섭에 응하지 않아 개별교섭 전환 통보 공문을 보내고, 이후 교섭 결렬로 인한 파업을 통보해 돌입했다"라며 "파업이 사용자인 회사들이 예측할 수 없는 시기에 전격적으로 이루어졌다고 보기 어렵다"라고 판단했다.
또 재판부는 "지입차주들이 집단적으로 운송업무 제공을 거부하는 방식으로 이루어졌을 뿐, 사업장 무기한 점거나 시설파괴, 다른 노동자들의 조업 방해 등 폭력적이거나 파괴적인 행위는 수반되지 않았던 것으로 보인다"라며 "검사가 제출한 증거만으로, 파업으로 인해 회사들의 사업계속에 관한 자유의사가 제압·혼란될 수 있다고 평가할 수 있는 정도로 회사들의 사업운영에 심대한 혼란 내지 막대한 손해를 초래했다고 보기도 어렵다"라고 했다.
재판부는 "파업 기간이 약 2주에 그쳐 무기한으로 진행된 것이 아니고, 수단·방법이 사회통념상 용인될 수 없을 정도로 과격하였다고 보기 어려우며, 파업 과정에서 집회가 이루어진 장소는 회사 사업장 내로서 이는 지입차주들이 실제로 노동을 제공하는 장소로 이들이 조합 활동을 하는 공간이 될 수 밖에 없고 또 종국적으로 회사들이 이들의 노동제공 결과를 향유하고 있다. 이에 비추어 회사는 업무에 특별한 방해를 초래하지 않는 범위라면 지입차주들의 조합 활동을 수인할 의무가 있다고 볼 수 있다"라며 "검사의 항소는 이유 없다"라고 판결했다.