고교학점제, 개선인가 폐지인가

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 교육언론창에도 실립니다.

2025년, 전국의 고등학교에서 학점제가 전면 시행됐다. 학생이 대학생처럼 과목을 선택하고 학점을 이수해 졸업하는 방식이다. 교육부는 "학생 중심 맞춤형 교육"이라며 10년 가까이 준비한 정책의 결실이라 자평했다.그런데 학교 현장은 뜨거운 논쟁의 한복판에 있다. 교육부는 "개선하며 추진"을 외치지만, 전국교직원노동조합과 교사노동조합연맹 등 교원단체들은 제도 폐지를 정면으로 요구하고 있다.고교학점제의 출발은 2018년으로 거슬러 올라간다. 105개 연구·선도 학교에서 시범 운영을 시작했고, 2022년 특성화고, 2023년 일반계고 고1부터 단계적으로 도입됐다. 진로와 흥미에 따라 학생이 직접 과목을 선택하고, 수능 중심의 획일적 교육에서 벗어나겠다는 것이다.3년이 지난 지금, 학교는 혼란 속에 있다. 가장 큰 이유는 대입제도와의 불일치다. 학생은 자유롭게 과목을 선택하라는데, 정작 대학 입시는 여전히 수능 점수와 내신 등급으로 당락이 결정된다. 학생들은 자연스럽게 "대입에 유리한 과목"에만 몰린다. 진로 탐색은 뒷전이다.한 고등학교 교사는 말한다. "학생들은 '이 과목 선택하면 대학 어디 갈 수 있어요?'라고 묻지, '이 과목이 내 진로에 도움이 될까요?'라고는 묻지 않아요."교원단체들은 교사의 과중한 업무 부담, 진로 설계의 어려움, 미이수 제도에 따른 부담, 공동체 약화, 교육격차 심화를 이유로 고교학점제의 전면 재검토 또는 폐지를 요구하고 있다. 특히 진로를 빨리 정하지 못한 학생에겐 실효성이 낮고 오히려 자퇴를 부추길 수 있다.현장 교사들의 불만은 구체적이다. 과목별로 다른 평가 방식, 학생부 세부능력특기사항 기재, 최소성취수준 미달 학생 지도, 과목 수요조사와 시간표 편성까지. 한 교사의 업무량은 기하급수적으로 늘었다. 실제 교사 78%가 최소성취수준 보장제와 미이수제 폐지를 주장한다.더 심각한 건 지역 격차다. 서울 강남의 한 고등학교는 30개가 넘는 선택과목을 개설했지만, 농산어촌 소규모 학교는 10개도 안 되는 경우가 많다. 결국 학생의 선택권은 '어느 학교에 다니느냐'에 달렸다. 일부 학부모는 학기당 300만 원짜리 사교육 컨설팅을 알아보기 시작하고, 경제적 여력이 없는 가정의 학생들은 정보 사각지대에 방치됐다.교육부는 폐지론에 맞서 개선안을 연이어 내놓고 있다. 지난 9월에는 교사 부담 완화를 위해 세부능력특기사항 기재를 1000자에서 500자로 줄이고, 출석률 미달 학생의 추가 학습을 온라인으로 전환할 수 있도록 했다. 최근에는 고2 이후 선택과목의 학점을 출석률만으로 인정하는 방안을 국가교육위원회에 제안했다.교원 수급 문제에도 손을 댔다. 2026년도 공립 중고교 교사 선발 인원을 올해 대비 30% 늘린 7147명으로 확정했고, 지역 간 격차 해소를 위해 공동교육과정과 온라인 수업을 확대하고 있다. 교육부 관계자는 "시행 초기의 혼란은 예상된 것"이라며 "현장 의견을 반영해 지속적으로 개선해나가겠다"고 밝혔다.그러나 교육부의 개선책들은 근본적인 문제를 비껴간다는 비판이 크다. 바로 대입제도와의 연계 부족이다. 고교학점제는 2025년에 전면 시행됐지만, 이에 맞춰 설계된 대입제도는 2028년에야 적용된다. 3년의 시차가 발생하는 것이다.문제는 더 깊다. 현재 대학 입시는 정시 비중 확대 기조 속에서 여전히 수능이 핵심이다. 다양한 과목을 선택하고 진로를 탐색하라고 하면서, 정작 평가는 국영수 점수로 줄 세우기를 한다. 학생 입장에서는 이율배반이다.지역 격차 역시 대입에서 직격탄을 맞는다. 농산어촌 학생은 개설 과목이 적어 선택권이 제한되고, 이는 곧 대입 경쟁력 약화로 이어진다. 온라인 공동교육과정이 대안으로 제시되지만, 이 역시 대입에서 동등하게 인정받을지는 불투명하다.고교학점제와 대입제도는 톱니바퀴처럼 맞물려야 한다. 한쪽만 바꾸고 다른 쪽을 그대로 두면 시스템은 작동하지 않는다. 지금 주목할 건 개선이냐 폐지냐의 이분법이 아니라, 제도 간 정합성을 만드는 근본적 재설계다.구체적으로는 다음이 시급하다. 첫째, 대입 전형 구조의 전면 재검토다. 수시 비중 확대, 과목 난이도 보정 시스템 도입, 대학별 자율평가 강화 등을 통해 다양한 과목 선택이 불이익으로 작용하지 않도록 해야 한다.둘째, 전국 단위 온라인 공동교육과정 플랫폼을 구축하고, 이를 통해 이수한 학점을 대입에서 완전히 동등하게 인정해야 한다. 국제바칼로레아(IB) 프로그램처럼 표준화된 커리큘럼과 온라인 자원으로 지역 격차를 최소화하는 방식을 벤치마킹할 필요가 있다.셋째, 교사 업무 경감을 위한 구조적 접근이 필요하다. 세부능력특기사항 축소 같은 미봉책이 아니라, 행정 전담 인력 배치, 인공지능(AI) 기반 학생부 작성 보조 시스템 도입, 순회 교사제 확대 등 실질적 지원책이 뒷받침돼야 한다.고교학점제를 둘러싼 논쟁은 한 제도의 성패를 넘어선다. 이것은 한국 교육이 어디로 가야 하는지에 대한 근본적 질문이다. 교육부와 교원단체, 대학과 학생, 그리고 학부모가 각자의 입장에서만 목소리를 높이면 해답은 나오지 않는다.제도의 성공은 좋은 취지가 아니라 현장과의 정합성에 달렸다. 우리가 해야 할 일은 "폐지냐 추진이냐"의 양자택일이 아니라, 학교 현장이 감당할 수 있는 속도와 방식으로, 대입제도와 맞물려 돌아가는 시스템을 함께 설계하는 것이다.마치 자동차는 전기차로 바꿨는데 충전소는 그대로인 격이다. 지금이라도 교육부, 교원단체, 대학이 한자리에 앉아야 한다. 고교학점제의 미래는 그 테이블에서 결정될 것이다.