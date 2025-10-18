'창원 케이팝 세계축제' 국내외 관객 호응 속 열려

큰사진보기 ▲17일 저녁 창원광장에서 열린 ‘창원 케이팝(K-POP) 월드페스티벌’ ⓒ 창원시청 관련사진보기

17일 저녁 창원광장에서 '창원 케이팝(K-POP) 세계축제(월드페스티벌)'가 국내외 관객의 열띤 호응 속에 열렸다.올해로 14회를 맞은 이번 축제는 케이팝을 사랑하는 전 세계인들이 참가해 실력을 겨루었다.창원공설운동장에서 열리다가 12년만에 창원광장에서 진행된 이날 경연에는 48개국 141개 팀 중 각 지역에서 치열한 글로벌 예선을 거친 후 결선에 오른 영국, 벨라루스, 코스타리카, 마다가스카르 대표 4팀이 무대에 올랐다.5000여 석을 가득 채운 국내외 케이팝 팬들은 박수와 환호를 보내며 분위기를 한층 더 고조시켰다.또 산다라박, AB6IX, 이영지, 블랙스완, Kep1er, 8TURN, 태권크리 등 국내 케이팝 스타들이 축하공연으로 참여하여 축제의 열기를 절정으로 끌어올렸다. 결선 결과는 11월 4일 공개될 예정이다.장금용 창원특례시장 권한대행은 "어느 때보다 전 세계적인 케이팝 열풍이 이어지고 있는 가운데 창원시도 궤를 같이할 수 있어 큰 자부심을 느낀다"며 "창원이 케이팝 분위기를 유지할 수 있는 문화도시로 성장해 나갈 수 있도록 지속적으로 관심을 가지고 최선을 다하겠다"고 말했다.