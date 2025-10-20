학생과 시민, 교사가 그린 벽화... "함께 가자 우리"

큰사진보기 ▲순천 동천 청소년희망로 ⓒ 이완우 관련사진보기

순천 동천 청소년희망로

순천 동천 벽화. 꿈과 희망의 마당.

꿈과 희망의 마당.



우리가 바람이 되어



나 아주 어릴 적 꿈이 하나 있었죠

저 파란 하늘로 박차고 높이 날아오르는 꿈

풀숲 사이 예쁜 꽃들 헤치는 나비가 되어

저 산 저 골짜기 나무가 숲이 되고 싶었죠

그것이 이겼다고 가야 할 길이 멀다고

알아버린 이 순간이 바로

나 이제 바람개비 만들어 달려갈거야



바람이 없어도 좋아 내가 바람이 되어 가는거야

내가 만든 바람개비 들고서 저 들판 저 하늘 끝까지

한껏 박차고 오를 거야

순천 동천 벽화. 꿈과 희망의 마당.

순천 동천 벽화. 함께 가자, 우리 마당.

함께 가자, 우리 마당.



함께 가자, 우리

토끼를 깨워서 함께 가는

거북이가 되어야 합니다.

순천 동천 벽화. 함께 가자, 우리 마당.

순천 동천 벽화. 추억과 동심의 마당.

추억과 동심의 마당.



소년은 자란다

소년들이 건너는 동천 징검다리 밑

얼룩진 그림자에 개여울이 모여 삽니다.

시냇물을 따라온 물고기들

숨바꼭질하며 바다로 향합니다.

강물의 철새들이 비상을 도모할 때

날갯짓을 시작하는 소년들은

푸른 꿈을 그리며 밝은 노래 부르며

달음질로 소백산맥을 넘습니다.

그 꿈속 소년은 어른의 나라에 다다릅니다.

순천 동천 벽화. 추억과 동심의 마당.

순천 동천 벽화. 지혜와 서정의 마당.

지혜와 서정의 마당



벽화 시 1.



세상을 아름답게 보는 사람들은 작은 것을 본다.

작은 것들에게 섬세한 눈길을 주는 사람은

세상보다 자신이 먼저 아름다워진다.

따뜻하고 다정한

키 낮은 마음을 담고 싶다.



벽화 시 2.



자동차로 빠르게 지나가는 사람에게

1m의 코스모스 길은 한 개의 점에 불과합니다.

그러나 천천히 걸어가는 사람에게는

이 가을을 남김없이 담을 수 있는 아름다운 꽃길이 됩니다.



벽화 시 3.



높은 곳에서 일할 때의 어려움은

글씨가 바른지 비뚤어졌는지

알 수가 없다는 사실입니다.

낮은 곳에 있는 사람에게

부지런히 물어보는

방법밖에 없습니다.



벽화 시 4.



길이 끝나는 곳에서 길은 다시 시작되고



길이 없고

길이 보이지 않는다고

그대, 그 자리에 머물지 마렴



길이 끝나는 곳에서

길은 다시 시작되고

그 길 위로 희망의 별 오를 테니

길을 가는 사람만이 볼 수 있지

길을 가는 사람만이 닿을 수 있지



벽화 시 5.



키 작은 민들레는

볼품없어도 꽃 색은 밝습니다.

민들레는 민들레로 살고

개망초는 개망초대로 살고

길경이는 질경이대로 사는 법이지요

제 모습대로 살아가는 작은 풀들에서

배웁니다.

아하! 나도 나 답게 살아가야

하는 것이구나!

순천 동천 벽화. 지혜와 서정의 마당.

순천 청소년 축제의 주제.

순천 청소년 축제



빛은 하늘에 걸려 있을 때보다

땅 위로 떨어져 부딪히거나

혹은 잔잔한 수면 위로 쏟아져 내릴 때

더욱 눈부신 것처럼

처음 어깨를 같이하며 함께 걸었던

설레는 마음을 기억하며

늘 그 자리에

아름답게 서 있는 것

2024 동천 벽화 함께 그리기.

"이곳은 여름에는 시원합니다. 겨울에는 눈이 안 쌓이고, 바람을 막아주어 따뜻합니다. 동천과 옥천이 만나고, 죽도봉을 바라보는 명당이지요."

순천 동천 벽화. 추억과 동심의 마당.

지난 15일, 순천 죽도봉 공원을 산책하고 동천(東川)을 건넜다. 옥천(玉川)을 따라 올라가며 조선 시대 순천부 읍성(邑城)의 남문 터를 찾아갔다. 동천 냇가에 벽화 회랑(回廊)이 조성되어 있었다.청소년 희망로. 어엿할 길 이름까지 있었다. 동천의 강변로 4차선 도로였다. 도로 폭의 절반인 2차선 너비의 상판을 하천 둔치로 확장하였다. 그 아래 이수교에서 조곡교까지 300m 구간의 하천 둔치의 테라스 같은 통로에 많은 벽화가 그려졌다. 어른은 추억과 동심을 회상하고, 청소년은 꿈과 희망을 키울 멋진 볼거리였다.긴 통로에 벽화들이 줄지어 펼쳐졌다. 이곳 청소년 희망로의 수많은 벽화 중에서 눈길 가는 벽화를 여러 개 찾아서 같은 의미별로 분류하며 감상했다. '꿈과 희망의 마당. 함께 가자, 우리의 마당. 추억과 동심의 마당. 지혜와 서정의 마당'이란 표현을 사용해서, '순천 청소년 희망로'의 서사를 기자가 간결하게 옮겨 보았다.2002년과 2004년에 순천 청소년축제에서 동천 벽화를 함께 그렸다. 이 지역 청소년들의 문화적 감성을 키우고 그 지평을 넓혀 가고자 하는 취지였다. 2002년에는 8월 5일부터 20일까지 꼬박 보름 남짓, 이 지역 중고등학생 74명과 교사, 시민 등 100여 명이 장맛비 속에서 함께 제작하였다고 한다.2004년에는 '환경 생태와 전통문화'라는 주제로 청소년 자원봉사자 500여 명과 시민, 교사가 함께 무더위 속에서 2004년 7월 31일부터 8월 13일까지 보름 동안 벽화를 그렸다. 이때 벽화를 함께 그린 이들은 소망하였다.순천 청소년축제위원회 학생기획단에서 축제를 준비하며 설레는 마음을 한 편의 시로 썼다. 이 시는 순천 청소년축제의 주제를 비유로 함축하고 있었다.순천 죽도봉 동천 건너편 강변로. 4차선 도로 아래 동천 둔치로 도로의 상판을 내밀어 조성된 공간.이 밝은 미래의 청소년 희망로에 벽화들이 활짝 피어나고 있었다. 옆에는 동천이 흐르고, 위에는 도로에 자동차가 흐르고, 청소년 희망로 벽화에는 꿈과 희망이 흘렀다.청소년 희망로를 산책하는 주민이 말했다.순천 동천의 청소년 희망로는 20년 동안 자란 나무처럼 해마다 나이테가 굵어진 것 같았다. 이 벽화 그리기에 참여한 어른들은 해마다 찾아와서 동심을 확인하고, 청소년들은 이제 30대 후반의 청년이 되어 어린 시절의 꿈과 희망을 추억할 것이다.