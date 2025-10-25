포기했으면 어쩔 뻔했나...비바람이 주고 간 풍경에 감탄만

큰사진보기 ▲맥도널드 호수와 한 쌍의 연인수정처럼 맑은 호수를 한 쌍의 연인이 바라보고 있는 모습이 그림 같다. ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲아무도 없는 맥도널드 호수먹구름 속에서 눈 부신 햇살을 뿜어내고 있는 가운데, 바다 같으면서도 수정처럼 맑은 호수를 혼자 다 차지한 것 같았다. ⓒ 백종인 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲와일드 구스 섬영화 “샤이닝”의 오프닝 장면에 나온다는데, 영화를 보았음에도 전혀 기억나지 않는다. ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲세인트 메리 폭포로 가는 오솔길우리는 10년 전 화재가 남긴 고사목들과 가을바람에 노랗게 변한 잡풀 등이 야릇한 옥빛 호수 물과 어우러진 모습에 넋을 빼앗겼다. ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲세인트 메리 폭포폭포에 이르자 물은 굉음을 지르며 쏟아지고 있었다. ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲버지니아 폭포길게 뻗은 것이 제주도의 정방폭포를 연상케 했다. ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲히든 레이크전망대 아래의 호수는 계곡 사이로 숨어들면서 짙푸른 빛깔을 띠고 있었다. ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲비바람 속 히든 레이크로 가는 트레일주위는 비바람을 피할 곳 없는 허허벌판 뿐이다. ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲빙하가 빚은 최고의 걸작, 애벌랜치 호수맑은 물은 호수 위의 모든 것을 반사했고 얕은 수심으로 물 속의 모든 것이 선명하게 드러났다. ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲협곡 사이로 떨어지는 물줄기작은 협곡 사이로 물이 세차게 내려오고 있었다. ⓒ 백종인 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글레이셔 국립공원은 7월과 8월이 성수기로 9월 이후는 많은 서비스가 중단됩니다. 그럼에도 Going-to-the-Sun Road는 서쪽에서 진입할 때 9월까지 예약을 해야 합니다. 여행 계획을 세우기 전 https://www.nps.gov/glac/index.htm을 반드시 참조하시기 바랍니다.



글레이셔(Glacier) 국립공원이 세계적으로 인기가 많은 것은 하이커들의 성지이기 때문만은 아니다. 고잉-투-더-선로드(Going-to-the-Sun Road)와 루프(Loop) 등 드라이브만으로도 공원의 웅장한 미를 맛볼 수 있다. 맥도널드 호수와 매니 글레이셔 인근에는 공원에서 운영하는 호텔 및 로지 등이 있어 반려견이나 가족과 함께 인근을 산책하며 자연을 즐길 수 있다. 또한, 큰 노력 없이 볼 수 있는 비경은 얼마나 많은가?이틀에 걸쳐 100리가 넘는 힘겨운 하이킹을 마치자 예상한 대로 밤부터 비가 내리기 시작했다. 아침이 되면서 빗줄기는 가늘어지고 우리는 공원 서쪽의 고잉-투-더-선로드 초입에서 시작하는 맥도널드 호수(Lake McDonald)를 구경하러 나갔다.맥도널드 호수는 길이만 16km 이상 되는, 글레이셔 공원에서 가장 큰 호수다. 수천 년 전, 쌓여있던 빙하가 녹으면서 투명하게 맑은 호수가 만들어졌다. 고잉-투-더-선로드가 호수의 남쪽 해안선을 따라 평행으로 이어지므로, 고잉-투-더-선로드를 따라 서쪽으로 내려가는 경우 마음 내키는 대로 갓길에 차를 세우고 호수를 감상할 수 있다.이미 가을로 접어든 9월의 마지막 날, 글레이셔 공원은 비와 함께 차가워진 공기 때문인지 전날과 비교해도 관광객이 부쩍 줄어 있었다. 바다 같으면서도 수정처럼 맑은 호수를 혼자 다 차지한 것 같았다. '하이킹을 안 해도 이런 호강을 다 누리는구나!' 하는 생각까지 들었다. 하늘은 먹구름 속에서 눈 부신 햇살을 뿜어내고 있었다.글레이셔 공원의 서쪽에 물이 태평양으로 흘러가는 맥도널드 호수가 있다면, 로건패스를 넘어 동쪽으로 가면 물이 대서양으로 흘러가는 세인트 메리 호수(Saint Mary Lake)가 있다. 글레이셔 공원에서의 네 번째 날 역시 하루 종일 비가 오락가락했다. 우리는 로건패스를 넘어 동쪽의 세인트 메리 호수를 시작으로 거리는 짧지만 놓치기 아까운 트레일을 걷기로 했다.우뚝 솟은 산을 끼고 있는 드넓은 호수 한가운데 높이가 4m 정도 되는 아주 작은 섬 하나가 보였다. 글레이셔 공원에서 가장 사진을 많이 찍는다는 와일드 구스 섬(Wild Goose Island)이었다. 거위가 사는 섬이 아니라, 전설에 의해 섬 자체가 사랑을 나누는 두 마리의 거위라는 섬이다. 영화 <샤이닝>의 오프닝 장면에 나온다는데, 영화를 보았음에도 전혀 기억나지 않는다.왕복 5.8km의 트레일이다. 폭포 자체보다 가는 길이 아름다웠다. 세인트 메리 호수의 끝자락에 있는 오솔길에서 우리는 10년 전 화재가 남긴 고사목들과 가을바람에 노랗게 변한 잡풀 등이 야릇한 옥빛 호수 물과 어우러진 모습에 넋을 빼앗겼다.2km 거리에 있는 세인트 메리 폭포까지는 대체로 내리막길이었다. 폭포에 이르자 물은 굉음을 지르며 쏟아지고 있었다.이곳에서 1km 정도 산길로 올라가면, 또 다른 폭포인 버지니아 폭포를 만날 수 있다. 세인트 메리 폭포보다 길게 뻗은 것이 제주도의 정방폭포를 연상케 했다.동쪽의 세인트 메리 호수에서 다시 로건패스로 올라갔다. 하늘이 꾸물거리며 비를 내리고 있었다. 전망대까지 가는 트레일은 로건패스 비지터센터 뒤에 있어 그곳에서 좀 쉬다 하이킹할 생각으로 일단 차에서 내렸다. 미국 정부의 셧다운으로 비지터센터 문은 잠겨 있었다.처음에는 강한 비가 아니었다. 트레일도 완만한 나무 계단으로 되어 있어 모자를 쓰고 재킷을 여미며 걷기 시작했다. 갑자기 바람이 세차게 불면서 빗방울은 진눈깨비로 변하고 급기야 뺨을 후려치는 것이 따갑고 눈을 뜰 수 없었다. 주변을 살펴봐도 피할 곳 없는 광활한 벌판만 보였다. 포기하고 차로 돌아갔다. 그래도 미련이 남아 차에서 30분 정도 기다렸다.멀리 오른쪽부터 햇살이 구름을 뚫고 내려왔다. 우리도 차에서 나왔다. 한결 시야가 밝았다. 차가운 비바람 속에서 하이킹을 마치고 내려오는 사람들이 경이로웠다.조성된 나무 계단 길이 끝나며 길은 산길로 변하였으나 크게 가파르지 않았다. 히든 레이크(Hidden Lake) 전망대까지 가는 트레일은 2.2km 정도로 날씨만 좋다면 힘들지 않아 가장 붐비는 곳이다.전망대에 도착하니 '포기했으면 어쩔 뻔했나'라는 생각이 들 정도로 놀라운 풍경에 입이 떡 벌어졌다. 전망대 아래의 호수는 계곡 사이로 숨어들면서 짙푸른 빛깔을 띠고 있었다. 호수 빛은 빙하가 바위에 부딪혀 생긴 미세한 가루가 햇빛을 받아 푸르고 푸른색을 띠게 된 것이다.글레이셔 공원에서의 마지막 하이킹은 애벌랜치 호수(Avalanche Lake)로 가는 트레일이었다. 이틀 동안 내렸던 비가 그치며 날씨는 차가우면서 환하게 개었다. 이른 아침이 아닌데도 궂은 날씨로 사람들이 많이 빠져나갔는지 주차장은 넉넉했다.트레일은 휠체어가 가능한 시더(Cedar) 트레일을 시작으로 호수 주변까지 돌면 거의 10km 가까이 되지만, 어렵지 않아서 많은 사람이 찾는 곳이다. 시작은 가파른 계단 길로 시작되나, 곧 세다우드가 울창한 완만한 오솔길로 변하였다. 오솔길이 다소 가팔라지며 물소리가 들리기 시작했다. 작은 협곡 사이로 물이 세차게 내려오고 있었다.산길이 조금씩 지루해질 무렵 숲 너머로 사람들의 웅성거리는 소리가 들리고 수풀 사이로 물이 보였다. 목적지인 애벌랜치 호수에 도착한 것이다.호수는 높은 절벽과 절벽 틈에서 폭포가 떨어지는 빙하가 빚은 최고의 걸작이었다. 맑은 물은 호수 위의 모든 것을 반사했고 얕은 수심으로 물속의 모든 것이 선명하게 드러났다. 사람들이 망원경을 보며 손짓하는 곳으로 시선을 옮기니 염소가 절벽을 올라가고 독수리가 날고 있었다.호수 주변에서 사람들은 벤치와 쓰러진 고목에 앉아 점심과 간식을 먹고 우리는 해안을 따라 걸으며 호수 주변을 탐색했다.이 밖에도 글레이셔 공원에는 멋진 곳이 수없이 많다. 닷새 동안 머물렀으나 가지 못한 곳이 많아 여전히 아쉽다. 날씨 등을 고려한다면 일주일 이상은 있어야 여유 있게 더 많은 트레일을 걷고 느긋하게 비경을 즐길 수 있을 것 같다.