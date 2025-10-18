트럼프 "시진핑과 한국서 만날 것... 중국에 100% 관세는 지속 불가"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 조만간 시진핑 중국 국가주석을 만날 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 17일(현지 시각) 폭스 비즈니스 인터뷰에서 미중 정상회담 개최 여부와 관련해 "시 주석을 2주 안에 만날 것"이라고 말했다. 오는 31일 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 계기로 시 주석을 만날 것이라고 말한 것으로 보인다.그러면서 "나는 시 주석과 매우 잘 지낸다"라며 "우리는 중국과 잘 풀릴 것으로 생각한다. 다만 공정한 합의가 필요하다"라고 강조했다.앞서 트럼프 대통령은 최근 중국이 희토류 수출 통제를 발표하자 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다고 경고했다. 또한 APEC 정상회의에서 예정된 시 주석과의 만남을 취소할 수도 있다고 언급하기도 했다.다만 중국에 추가 부과할 100% 관세에 대해 "그것은 지속 불가능하다(not sustainable)"라면서도 "하지만 그것이 우리가 부과한 숫자다. 그들이 나를 그렇게 하도록 만들었다"라고 말했다.트럼프 대통령은 또 이날 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 회담 중 기자들이 미중 무역협상에 관한 질문을 하자 "미국이 매우 강력한 위치에 있다고 생각한다"라고 주장했다.이어 "내가 원한다면 11월 1일부터 지금 받는 것에 더해 100%의 추가 관세를 부과할 수 있다. 그러면 중국에 대한 관세는 약 157%가 될 것"이라며 "중국은 이를 원하지 않는다"라고 말했다.또한 "그래서 중국은 대화를 원하고, 우리는 대화하고 있다"라며 "우리는 양측 모두에 좋은 합의를 이룰 수 있을 것"이라고 전망했다.그러면서 "우리는 중국과 잘 지내고 있다. 시 주석과의 관계는 매우 좋다"라며 "우리는 몇 주 후에 한국에서 만날 것"이라고 APEC 정상회의를 계기로 시 주석과 만날 것이라고 거듭 확인했다.하지만 "여러분이 알아야 할 것은 우리가 중국으로부터 아무것도 얻어내지 못했다는 사실"이라며 "수십 년간 (미중 무역은) 일방통행이었고, 그들은 미국 덕분에 부유하게 됐다"라고 말했다.또한 "우리는 중국으로부터 심각할 정도로 이용당했다. 매년 중국에 수천억 달러를 잃었다. 돌이켜보면 우리가 그들의 군대를 키워준 셈"이라고 주장했다. 그러면서 1979년 중국과 외교 관계를 정상화한 리처드 닉슨 전 미국 대통령을 비판하기도 했다.트럼프 대통령은 "우리는 더 이상 어리석지 않다"라며 "이는 유럽연합(EU)도 포함되고, 일본과 한국도 포함된다. 이들 나라에 우리가 바라는 것은 공정하게 대우받는 것"이라고 강조했다.이어 "내가 말한 '공정하게'라는 것은 미국으로 수천억, 심지어 조 단위 달러가 들어오는 것을 의미한다"라며 "우리 국가 안보는 관세 덕분에 굳건하다. 관세가 없었다면 국가 안보도 없었을 것"이라고 밝혔다.