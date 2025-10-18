경기교육평가 토론회 "학생 성장 중심으로의 전환 필요"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김준혁 의원과 김상곤 전 경기도교육감, 안민석 미래교육자치포럼 상임대표가 경기지역에 미래에 대한 평가와 대안에 대해 발언을 하고 있다. ⓒ 서창식 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일, 국회의원회관 제7간담회의실에서 열린 ‘경기교육 평가 토론회 - 문제와 대안’ 토론회가 개최되었다. ⓒ 서창식 관련사진보기

AD

▲경기교육평가 국회 토론회 - 문제와 대안 "경기교육대전환, 크게 제대로" 서창식

경기교육의 평가체계를 재점검하고 미래지향적 개선 방향을 모색하기 위한 토론회가 국회에서 열렸다. 점수와 성과에 매달린 경기도 교육체제의 한계를 짚고, 학생의 성장을 중심에 둔 평가체계로 나아가야 한다는 목소리가 정치권과 교육계, 학부모를 중심으로 본격적으로 제기됐다.17일 오전 국회의원회관 제7간담회의실에서 열린 '경기교육 평가 토론회 - 문제와 대안'은 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 문정복·김준혁 의원이 공동 주최하고, 미래교육자치포럼(상임대표 안민석)이 주관했다. 조국혁신당 강경숙 의원도 함께해 경기지역의 교육의 발전 방향에 뜻을 모았다.김상곤 전 사회부총리 겸 교육부 장관은 "2009년 경기도에서 시작된 혁신교육은 한국 교육의 흐름을 바꾼 전환점이었다"며 "이번 토론회가 경기교육이 다시 한 단계 도약하는 계기가 되어, 대한민국 교육의 미래를 선도하길 바란다"고 말했다.안민석 미래교육자치포럼 상임대표는 "김상곤 교육감 시절의 경기교육은 무상급식, 혁신교육, 학생인권 등 전국이 주목한 선진 모델이었다"며 "이제 경기교육이 다시 대한민국 교육의 희망이자 변화를 이끄는 중심이 되어야 한다"고 제안했다.이날 참석한 패널들은 현행 평가체계가 여전히 점수와 성과 중심에 머물러 있으며, 경쟁 위주의 구조가 학생 간 서열화를 심화시키고 있다고 비판했다. 이어 "평가의 본질은 학생의 성장을 돕는 데 있다"며 "교사의 전문성을 신뢰하고, 수업과 연계된 피드백 중심 평가로 전환해야 한다"고 입을 모았다.이들은 경기도 교육이 정량 중심 평가와 과도한 경쟁 구조에 갇혀 학생 성장의 본질을 잃고 있다고 지적하며, 교사의 자율성과 전문성을 바탕으로 한 성장 중심 평가체계로의 전환을 제안했다. 또한 정책 설계 단계부터 현장 교사의 의견이 반영되는 구조적 개선이 필요하다고 강조했다.이날 토론회에는 김상규 좋은교사운동정책위원, 송수연 경기교사노조위원장, 이재민 경기전교조지부장, 김윤정 덕양교육연대대표, 도승숙 참교육학부모회경기지부장 등 교육전문가, 교원단체, 학부모, 학생, 시민단체 등 다양한 계층에서 참석했다.특히 특정 진영 중심의 논의에서 벗어나, 정책 설계자와 현장 교사, 학부모가 함께 경기교육의 균형 잡힌 발전 방향을 논의했다는 점에서 의미가 컸다. 미래교육자치포럼은 "이번 논의를 계기로 중앙과 지방의 교육정책을 연계하는 협의 플랫폼으로서 경기교육의 지속 가능한 발전 방향을 모색하겠다"고 밝혔다.