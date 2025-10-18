논산 연산, 비와 함께 익은 대추… 시민의 열정으로 빛난 첫날

큰사진보기 ▲2025 논산연산대추문화축제가 17일 오후 6시 연산역 앞에 마련된 메인무대에서 개막식을 열고 3일간의 열정에 돌입했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 ‘2025 연산대추문화축제’ 개막식 무대에 올라 축사를 하며 시민과 관광객들에게 감사 인사를 전하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 내빈들과 함께 붉은 대추를 큰 주머니에 담는 퍼포먼스를 마친 뒤 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2025 연산대추문화축제’ 개막식에서 백성현 논산시장을 비롯한 주요 내빈들이 단상에 나란히 서서 국민의례를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2025 연산대추문화축제’ 개막식에서 조용훈 논산시의회 의장 및 시의원, 오인환·윤기형 충남도의원 등 주요 단체장들이 박수를 치며 축제의 개막을 함께 축하하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲조용훈 논산시의회 의장이 ‘2025 연산대추문화축제’ 개막식 무대에 올라 축사를 하며 시민들과 함께 축제의 시작을 축하하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2025 연산대추문화축제’ 개막식에서 유흥식 연산대추축제추진위원장으로부터 감사패를 받은 김용찬 씨와 박희성 씨가 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 백성현 시장, 박희성씨, 김용찬씨, 유흥식 축제추진위원장. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲하봉수 연산면장이 ‘2025 연산대추문화축제’ 현장을 돌며 시설과 동선을 점검하고, 축제의 안전한 진행을 위해 관계자들과 함께 현장을 살피고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲비가 내리는 가운데에서도 시민과 관광객들이 우비를 입고 ‘2025 연산대추문화축제’ 개막 무대를 즐기며 축제의 열기를 함께하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

가을비가 촉촉이 내리던 17일 저녁, 논산 연산역 앞 광장은 대춧빛과 우산빛이 뒤섞여 붉게 물들었다. '2025 연산대추문화축제'의 막이 오른 이날, 비를 개의치 않는 시민과 관광객 7천여 명이 모여 대추와 함께 가을의 정취를 만끽했다. 빗소리 위로 음악과 함성이 어우러지며 연산의 밤은 한층 더 깊어졌다.백성현 논산시장은 축사에서 "전국에서 연산을 찾아주신 관광객 여러분, 자랑스러운 논산 시민 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "여러분의 땀방울 하나하나가 논산의 가치를 높이고 시민의 행복을 키운다"고 말했다.이어 "세월의 향기를 품은 대추는 건강과 힘의 상징"이라며 "비타민C, 사포닌, 폴리페놀 등 풍부한 영양소는 면역력 강화와 항암 효과를 돕는 귀한 선물"이라고 소개했다. 그는 "이렇게 귀한 대추를 그냥 보고 가실 수는 없지 않겠느냐"며 "두 손 가득 대추의 복을 담아가시길 바란다"고 미소 지었다.백 시장은 내빈들과 함께 붉게 익은 대추를 커다란 주머니에 담는 '풍요 퍼포먼스'를 펼치며"연산대추를 통해 시민 모두가 더 행복하고 활기찬 삶을 누리길 바란다"고 덧붙였다.이날 개막식에는 백성현 논산시장을 비롯해 조용훈 논산시의회 의장과 시의원, 오인환·윤기형 충남도의원, 박양훈 논산계룡교육장, 유동하 논산경찰서장, 장수용 논산소방서장, 권선옥 논산문화원장, 임장식 대한노인회 논산시지회장 등 각급 기관·단체장이 대거 참석해 축제의 개막을 함께 축하했다.비 속에서도 단체장들은 시민들과 나란히 자리를 지키며 "연산대추가 지역경제와 문화의 새로운 활력이 되길 바란다"고 입을 모았다.조용훈 논산시의회 의장은 "이번 축제는 연산면민들이 한마음으로 만들어낸 결과"라며 "옛말에 '하루 세 알의 대추면 의사도 필요 없다'는 말이 있을 만큼 대추의 효능은 대단하다"고 전했다. 그는 "대추나무는 복과 풍요를 상징해 예로부터 집집마다 한 그루씩 심었다"며 "오늘 내리는 이 비가 오히려 '복비'가 되어 오신 모든 분들께 행운이 깃들길 바란다"고 말했다.개막선언을 한 유흥식 연산대추축제추진위원장은 축제 발전에 기여한 김용찬씨와 박희성씨에게 감사패를 전달했다. 이어 무대에는 인기가수 배일호와 박현빈이 차례로 올라 열창을 이어갔다. '신토불이', '장모님', '샤방샤방', '곤드레만드레' 등 히트곡이 이어지자 관객들은 우산을 흔들며 함성을 보냈다. 빗방울은 무대 조명과 어우러져 오히려 '낭만적인 연산의 밤'을 연출했다.축제 첫날, 7000여 명의 관람객이 연산을 찾아 대추의 맛과 공연의 흥을 함께 즐겼다. 논산시 연산면 주민 박모(58)씨는 "비가 와도 신나게 즐길 수 있다니, 이게 진짜 연산의 흥이지요"라며 웃었다.백성현 시장은 "오늘 이 비가 시민들의 복으로 바뀌길 바란다"며 "연산대추가 논산의 브랜드를 넘어 대한민국을 대표하는 농산물로 자리 잡도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.'2025 연산대추문화축제'는 오는 19일까지 3일간 이어진다. 연산문화창고와 연산역 일대에서는 대추 체험, 전통공연, 마술쇼, 전시 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램이 풍성하다. 가을비 속에서도 시민과 관광객이 함께 웃은 첫날의 열기는 이번 주말, 더 많은 방문객을 연산으로 이끌 전망이다.