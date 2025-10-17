메뉴 건너뛰기

전국체전, 부산서 열전 돌입 ... 경남 선수단, 상위권 도전

25.10.17 21:17최종 업데이트 25.10.17 21:17

전국체전, 부산서 열전 돌입 ... 경남 선수단, 상위권 도전

17일 부산아시아드주경기장 개막식 ... 박완수 지사-박종훈 교육감, 경남 선수단 격려

17일 오후 6시 부산아시아드주경기장에서 열린 전국체전 개회식에 참석한 박완수 경남도지사, 박종훈 교육감, 김오영 경남체육회장이 경남 선수단을 향해 손을 흔들고 있다.
17일 오후 6시 부산아시아드주경기장에서 열린 전국체전 개회식에 참석한 박완수 경남도지사, 박종훈 교육감, 김오영 경남체육회장이 경남 선수단을 향해 손을 흔들고 있다. ⓒ 경남도청

제106회 전국체육대회가 17일 오후 6시 부산아시아드주경기장에서 개회식을 시작으로 오는 23일까지 이레동안 부산 일원에서 열리는 가운데, 경남 선수단이 상위권에 도전한다.

개회식에는 이재명 대통령을 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관과 각 시·도 선수단, 관람객 등 1만 7000여 명이 참석했다. 박완수 경남도지사와 박종훈 경남도교육감, 김오영 경남체육회장이 함께 해 경남 선수들을 격려했다.

경남 선수단은 이번 대회에 50개 종목에 걸쳐 선수 1342명과 임원 659명을 포함해 총 2001명이 참가했다. 경남은 지난해 김해 일원에서 개최된 제105회 전국체전에서 종합 2위를 이뤄내기도 했다.

박완수 도지사는 "선수단 여러분의 뜨거운 열정과 패기가 도민에게 큰 감동과 희망을 줄 것"이라며 "부상 없이 안전하게 최선을 다해주시길 바란다"는 격려 메시지를 전했다.

경남도는 오는 2026년 전국생활체육대축전과 전국어울림생활체육대축전을 차질없이 준비하고 있다.

특히, 장애인과 비장애인이 함께하는 전국어울림생활체육대축전을 전국생활체육대축전과 동시에 개최할 계획이다.

