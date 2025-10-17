전국체전, 부산서 열전 돌입 ... 경남 선수단, 상위권 도전

큰사진보기 ▲17일 오후 6시 부산아시아드주경기장에서 열린 전국체전 개회식에 참석한 박완수 경남도지사, 박종훈 교육감, 김오영 경남체육회장이 경남 선수단을 향해 손을 흔들고 있다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

제106회 전국체육대회가 17일 오후 6시 부산아시아드주경기장에서 개회식을 시작으로 오는 23일까지 이레동안 부산 일원에서 열리는 가운데, 경남 선수단이 상위권에 도전한다.개회식에는 이재명 대통령을 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관과 각 시·도 선수단, 관람객 등 1만 7000여 명이 참석했다. 박완수 경남도지사와 박종훈 경남도교육감, 김오영 경남체육회장이 함께 해 경남 선수들을 격려했다.경남 선수단은 이번 대회에 50개 종목에 걸쳐 선수 1342명과 임원 659명을 포함해 총 2001명이 참가했다. 경남은 지난해 김해 일원에서 개최된 제105회 전국체전에서 종합 2위를 이뤄내기도 했다.박완수 도지사는 "선수단 여러분의 뜨거운 열정과 패기가 도민에게 큰 감동과 희망을 줄 것"이라며 "부상 없이 안전하게 최선을 다해주시길 바란다"는 격려 메시지를 전했다.경남도는 오는 2026년 전국생활체육대축전과 전국어울림생활체육대축전을 차질없이 준비하고 있다.특히, 장애인과 비장애인이 함께하는 전국어울림생활체육대축전을 전국생활체육대축전과 동시에 개최할 계획이다.