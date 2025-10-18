"표현의 자유 침해"… 지역NCC전국협, 김석 사무총장 무죄 선고 촉구

큰사진보기 ▲지역NCC전국협의회 회장단 모임 참석자들 ⓒ 정병진 관련사진보기

[성명서] "여순 10·19 진상규명은 멈출 수 없는 역사적 소명이다"

– 김석 사무총장 유죄 판결에 깊은 유감을 표하며 무죄 판결을 촉구한다"

"너희는, 다만 공의가 물처럼 흐르게 하고, 정의가 마르지 않는 강처럼 흐르게 하여라." (암 5:24)

2025년, 우리는 여순 10·19 사건 77주년을 맞이합니다. 이 비극적인 역사는 수많은 민간인의 억울한 희생 위에 서 있고, 진실 규명과 명예 회복은 결코 멈춰서는 안 될 시대적 과제입니다. 그리스도인은 정의와 화해의 복음을 품고, 고난당한 이웃의 아픔과 역사 왜곡을 외면하지 않아야 합니다.

그런데 지난 8월 김석 순천YMCA 사무총장에 대해 재판부가 '유죄 판결'을 내린 사실은 충격과 깊은 우려를 안겨줍니다. 김 사무총장은 여순사건 진상조사 보고서의 왜곡 가능성을 우려한 유족들과 함께 작년 5월 순천역 앞에서 공익적 목적의 긴급 기자회견을 열었고, 이는 민주사회에서 보장돼야 할 표현의 자유이자 기독교 시민운동가의 신앙 양심에 따른 실천이었습니다.

하지만 윤석열 정부 시기, 검찰은 이러한 정당한 공익 활동에 대해 무리하게 기소했고, 사법부는 '기각'이나 '선고유예'도 아닌 '징역형'을 선고했습니다. 이는 공익 활동가의 손발을 묶고, 민주주의의 근간인 집회의 자유를 협소하게 해석한 판결로, 매우 유감스럽습니다.

우리는 항소심 재판부가 김석 사무총장의 공익성과 당시 상황을 충분히 참작해 무죄 판결을 내려줄 것을 강력히 촉구합니다. 공무집행방해 혐의 역시 유족의 절박한 요구를 전하려는 과정에서 빚어진 우발적 상황임을 감안해야 합니다.

이번 판결은 한 개인에 대한 사법적 판단을 넘어, 여순사건 진상규명 운동 전반에 대한 정치적·법적 탄압으로 비춰질 수 있습니다. 이는 '진실의 회복'이 아닌, '침묵의 강요'입니다.

이에 지역NCC전국협의회는 다음을 천명하고 요청합니다.

1. 뜻 있는 그리스도인들의 여순 10·19 사건의 온전한 진상규명과 국가의 책임 있는 사과 요구 활동은 중단 없이 이어져야 합니다.

2. 항소심 재판부는 공익 활동에 대한 형벌적 대응을 중단하고, 김석 사무총장에 대한 유죄 판결을 철회하여 무죄 선고를 해 주시기를 바랍니다.

3. 검찰과 사법부는 시민의 목소리를 억압하지 말고, 헌법이 보장한 국민 기본권을 수호하는 길로 돌아와야 합니다.

2025년 10월 16일

지역NCC전국협의회

