첫 전국체전 참석한 이 대통령 "제2의 수도 부산, 새 도약 적극 지원"

이재명 대통령이 임기 첫 전국체육대회에 참석했다.이 대통령은 17일 부산광역시 연제구 부산아시아드주경기장에서 개최된 제106회 전국체육대회 개회식에 참석해 기념사를 했다. 대통령 신분으로는 스포츠 행사에 처음으로 참석한 이 대통령은 "해양 수도 부산에서 열리는 전국체육대회에 함께 할 수 있어 기쁘다"며, "17개 시도 선수단을 비롯해 재외 한인 동포 선수단을 환영한다"고 축하했다.이 대통령은 이어 "이번 대회를 계기로 글로벌 허브 도시 부산이 세계적인 스포츠 및 문화도시로 도약할 수 있기를 기대한다"면서, "우리 정부도 부산의 새로운 도약을 위해 적극적으로 지원하겠다"고 강조했다.이재명 대통령의 전국체육대회 참석 여부는 그간 불투명했다. 이 대통령이 최근 국정을 심층적으로 검토하기 위해 일정을 줄이라는 지시를 했다는 사실이 밝혀지면서 전국체육대회 참가가 불발될 수도 있다는 체육계 안팎의 전망이 나오기도 했지만, 역대 대통령이 모두 임기 첫 해 참석했던 만큼 이번 전국체육대회 참석의 관례를 지켰다.기념사를 위해 나선 이 대통령은 "푸른 바다와 산이 어우러진 해양수도 부산에서 제106회 전국체육대회의 막이 올랐다. 벅찬 순간을 여러분과 함께 할 수 있어서 참으로 기쁘고 반갑다"며 개회를 축하했다. 이어 이 대통령은 "뜨거운 함성으로 선수들을 맞이해 주신 국민 여러분, 부산 시민 여러분, 17개 시도 및 재외 한인 단체 선수단 여러분 반갑다, 그리고 환영한다"고 발언했다.이재명 대통령은 선수단을 향해서도 "그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 쏟아낼 선수 여러분을 직접 뵈니 벌써부터 가슴이 벅차오른다. 늘 그랬듯이 이미 여러분 모두가 챔피언이다. 각자의 자리에서 한계를 넘어 인내와 열정의 구슬땀을 흘린 여러분 모두가 이미 승자다"라고 강조했다.이 대통령은 "그런 만큼 선수단 여러분 모두가 서로를 존중하고 연대하는 스포츠의 참된 가치를 만방에 떨치며, 우리 국민들에게 큰 희망과 감동의 울림을 선사해주실 것으로 믿는다"고 기대했다.이 대통령은 해외 동포 선수단을 향해서도 환영의 인사를 건넸다. 이 대통령은 "설레는 마음으로 꿈을 품고 고국을 찾아주신 해외 18개국 재외한인단체 선수들께는 국민들과 함께 특별한 감사와 환영의 말씀을 드린다"며 반겼다.그러며 이 대통령은 재외 동포 선수들을 향해 "대한민국 국민의 정체성을 잊지 않고, 세계 속에서 대한민국의 위상을 넓히고 있는 선수단 여러분 한 분 한 분과 함께할 수 있다는 것이 무한히 자랑스럽다. 여러분의 참여가 곧 국민 모두에게 깊은 자긍심으로 남을 것"이라고 환영했다.이재명 대통령은 "올해로 106회를 맞이하는 전국체육대회는 단순한 스포츠 경기를 넘어 우리 역사의 각별한 의미를 가지고 있다"며, "이번 전국체육대회가 모두가 함께 즐기는 스포츠 축제가 될 수 있기를 바란다. 국민 여러분의 뜨거운 응원과 격려를 부탁드린다"고 강조했다.이 대통령은 이어 "이번 대회를 계기로 글로벌 허브 도시 부산이 세계적인 스포츠 및 문화도시로 도약할 수 있기를 기대한다. 우리 정부도 부산의 새로운 도약을 위해 적극적으로 지원하겠다"고 약속했다.그러며 이 대통령은 "제2의 수도 부산의 영광을 되찾을 수 있도록 박형준 시장께서도, 부산광역시민께서도 노력하고 계시는 만큼, 그 노력이 헛되지 않도록 새로운 희망이 될 수 있도록 대한민국 온 나라가 균형 잡힌 성장과 발전을 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.끝으로 이재명 대통령은 "성공적인 대회 개최를 위해 밤낮으로 애쓰신 박형준 시장을 비롯한 관계자 여러분, 그리고 자원봉사자 여러분께 깊이 감사드린다. 여러분 모두의 건승과 행복을 기원한다"며 기념사를 마쳤다.한편 이번 전국체육대회가 이재명 대통령의 임기 이후 체육계 참석 첫 행사인 만큼 2036 전북 올림픽, 지난 정부에서 체육계 - 정부가 갈등을 빚었던 것과 관련한 메시지가 나오지 않겠냐는 희망이 체육계 일각에서 나오기도 했지만, 이 대통령은 이번 대회 기념사를 통해 해양수산부 이전을 위시하여 집중하고 있는 부산광역시 발전과 관련한 메시지를 내는 데 집중했다.아울러 17일 개막을 시작으로 23일까지 7일간의 여정에 돌입하는 전국체육대회는 전국 17개 시도 선수단 및 해외 18개국에서 참석한 재외동포 선수단을 포함해 2만여 명의 선수단이 48개의 정식 종목과 2개의 시범 종목에서 열띤 경쟁을 펼친다.