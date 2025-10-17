거제 '노자산 깃대종 창작그리기대회' 시상

큰사진보기 ▲통영거제환경운동연합은, 제10회 노자산 깃대종 창작그리기 대회 시상식. ⓒ 통영거제환경운동연합 관련사진보기

통영거제환경운동연합(이사장 신종호)이 주최하고 거제해양관광개발공사 거제시청소년수련관, 경상남도거제교육지원청, 거제시지속발전가능협의회가 후원한 "제10회 노자산 깃대종 창작그리기 대회"를 진행하였다.11일 독봉산웰빙공원에서 거제시청소년수련관이 주최한 '2025에코페스티벌'행사내 접수대에서 도화지를 배부받아 오전 10시부터 오후 1시까지 3시간 동안 현장에서 그리기를 마감흐 오후 2시부터 심사를 진행하였다.그리기 대회에는 김민서(옥포중 1학년) 학생이 대상을 수상해 거제교육지원청교육장상과 부상을 받았으며, 15개의 작품이 각 부문 수상자로 선정됐다.김민서 학생은 "그리기대회를 준비하면서 노자산 골프장개발로 인해 팔색조나 대흥란등 수많은 생명들이 보금자리를 빼앗긴다는게 마음이 너무나 슬펏다며 사람들과 평화롭게 다같이 함께 살았으면 한다"며 대상 수상소감을 밝혔다.수상자 명단은 다음과 같다.대상(1명) 옥포중학교 1학년 김민서최우수상(1명) 기성초등학교 4학년 조수현우수상(3명) 거제중앙고 3학년 변시연, 아주초등학교 3학년 권하람, 무궁화유치원 정하준장려상(5명) 고현중학교 1학년 이수인, 기성초등학교 5학년 신유정, 대우초등학교 5학년 정나린, 대우초등학교 3학년 정하진, 양지초등학교 2학년 박하늘입선 용산초등학교 4학년 이채빈, 중곡초등학교 1학년 차예은, 신현초등학교 1학년 이은호, 대우초등학교 4학년 윤서은, 사등유치원 권예리.