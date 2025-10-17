퇴직금 지급하겠단 쿠팡, 절대 그냥 넘어가면 안 된다

노동인권을 위해 싸워온 ‘거리의 변호사’, 21대 대선 후보였고, 현 정의당 대표입니다. 언제나 흔들리지 않고, 지금까지 해온 것처럼 ‘거리의 정치인’으로 시민 여러분들과 함께 하겠습니다.

이 기자의 최신기사 쿠팡 새벽배송 기사 사인 '심장비대'가 말해주는 것