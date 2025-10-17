방산 호황에도 '대기업 쏠림'... 협력업체 이익률 절반 수준

큰사진보기 ▲성일종 국방위원장 ⓒ 이용기 관련사진보기

국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원(충남 서산·태안)은 17일 "2020년부터 지난해까지 5년간 방산 15개 체계기업의 영업이익이 2조3천억 원으로 급상승했지만, 협력업체의 증가분은 1500억 원에도 미치지 못했다"고 밝혔다.성 의원이 방위사업청으로부터 제출받은 자료에 따르면 방산 체계기업의 영업이익은 2020년 4,605억 원에서 2021년 6,370억 원, 2022년 9,511억 원, 2023년 1조6,377억 원, 2024년 2조7,327억 원(추정)으로 5년간 약 6배 증가했다.기업 공시를 종합하면, 한화에어로스페이스는 지난해 '영업이익 1조 원 클럽'에 진입한 데 이어 올해 상반기에만 1조4,252억 원을 기록했다. 현대로템 역시 올해 상반기 영업이익 4,604억 원으로 지난해 연간 실적(4,566억 원)을 이미 넘어섰다.반면 협력업체의 영업이익은 2020년 1,070억 원에서 2021년 859억 원, 2022년 1,006억 원으로 감소세를 보이다가 2023년 2,252억 원, 2024년 2,528억 원으로 회복했지만, 5년 사이 증가폭은 1,458억 원에 그쳤다.이익률은 2020년에는 협력업체(4.4%)가 체계업체(3.5%)를 웃돌았으나, 2021년부터 역전돼 지난해에는 체계업체(12.4%)가 협력업체(6.1%)의 두 배를 넘어섰다.성 의원은 "최근 방산 업계가 호황기를 맞고 있지만, 대기업과 협력업체 간 온도차가 수치로도 드러났다"며 "이 시점에서 중소기업의 이익률이 보장되지 않으면 방위산업이 자동차 산업처럼 수직 종속 구조로 고착될 수 있다"고 우려했다.실제 집계에 포함된 협력업체는 대부분 1차 납품업체로, 2·3차 협력업체를 포함할 경우 방산 호황의 낙수효과가 중소기업까지 충분히 미치지 못한다는 분석도 나온다. 한 협력업체 관계자는 "방산 수출이 늘고 있지만 혜택은 대기업에 집중되고 있다"며 "인력과 자금이 대기업으로 몰리면서 중소업체의 어려움이 커지고 있다"고 말했다.한편 방위사업청은 지난해 중소벤처기업부와 '방산분야 상생협력 업무협약(MOU)'을 체결해 △상생협력 모델 발굴 △상생기금 출연 확대 △인센티브 제도 강화 등을 추진하고 있다. 그러나 협력업체들 사이에서는 "정책 효과가 피부로 와닿지 않는다"는 지적이 여전히 제기되고 있다.