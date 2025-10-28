'카톡' 대개편 후 한 달, 대학생은 이런 게 불편했다

큰사진보기 ▲밀려난 친구 목록의 버튼업데이트로 인해 친구 목록을 보기 위해서는 따로 눌러야 하는 상황 ⓒ 정진현 관련사진보기

"업데이트 이전 버전으로 완전한 롤백(복구)은 기술적으로 어렵다."

큰사진보기 ▲대학생들의 반응자동 업데이트로 바뀐 모습에 불만을 하는 모습이다. ⓒ 정진현 관련사진보기

나는 매일 아침 눈을 뜨자마자 카카오톡을 확인하는 20살 대학생이다. 중요한 정보 공유, 친구와의 약속 등 모든 소통의 시작점이었던 카카오톡은 나에게 단순한 앱이 아닌 일상 생활의 필수적인 통신 도구였다. 하지만 지난 9월 23일 진행된 대규모 업데이트 이후, 매일 쓰던 메신저가 낯선 소셜 미디어 피드처럼 변한 것에 혼란스러웠다.이번 대규모 업데이트의 가장 큰 변화는 카카오톡의 첫 화면이었던 '친구 목록' 탭이 사라졌다는 것이다. 그 자리에는 친구가 프로필 사진을 바꾸거나 게시물을 올리면 큰 사진 형태로 계속해서 노출되는 '피드형 타임라인'이 들어섰다. '인스타그램'에서나 보이던 SNS 형태의 타임라인이 카카오톡에도 적용되었다. 기존의 빠르고 효율적인 연락처 목록은 이제 별도의 버튼을 눌러야 진입이 가능하다.어느새 새로운 카카오톡을 사용한 지 한 달째, 이용하며 느낀 불편한 점들이 한두 개가 아니다. 메신저의 기능을 잃어버리고 새로운 기능을 추가한 카카오톡은 내가 사용하는 목적에서 많이 벗어나게 되었다.대학생인 나의 일상에서 불편함은 학업에서도 나타난다. 특히 중요한 기능인 '오픈채팅방'에 진입하려면, 이제 '숏폼 콘텐츠'를 강제로 시청해야 하는 구조를 마주하게 되었다. 중요한 동아리 공지, 조별 과제를 위한 채팅방을 확인하기 위해서는 숏폼을 건너뛰어야 했고, 매일매일 귀찮음만 쌓였다.나의 습관도 완전히 무너졌다. 가족과 친구의 연락을 확인하기 위해 앱을 실행할 때마다, 본능적으로 왼쪽을 향하던 손가락을 멈추고 여전히 낯선 피드 화면을 응시한다. 피드를 건너뛰고 기존의 친구 목록에 진입하는 것은 더 이상 무의식적인 동작이 아니다. 의식적인 '과제'가 되었다.지난 14일에 나온 우영규 카카오 부사장의 발언이다. "(카카오가 생각하는 롤백은)앱 2.0일 때 1.0으로 돌아가는 것이 아니라 2.0에서 2.1 버전 등이 되는 개념"이라고 설명을 덧붙였다. 나는 사용자로서 이 말이 결국 '불편하더라도 그냥 새로운 버전이 수정될 때까지 기다리라'라는 통보처럼 느껴졌다. 이 상황이 정말 기술적인 한계 때문에 벌어진 일인지, 관리의 허술함이 있지는 않았는지 해명이 필요하다고 느낀다.기존 카카오톡의 가장 큰 매력은 소셜 미디어가 아닌 '메신저'로서의 본질에 충실했다는 점이었다. 페이스북이나 인스타그램과 달리, 연락처 기반의 깔끔한 친구 목록은 불필요한 정보 노출을 최소화하고 오로지 신속한 소통에만 집중하게 했다. 이는 카카오톡을 가장 효율적인 연락 수단으로 만들었으며, 사용자들이 일상과 업무의 중요한 소통 도구로 신뢰한 이유였다.대규모 업데이트로 핵심 기능이 피드형 타임라인 뒤로 밀려나면서, 카카오톡은 그 차별성을 잃어버리고 낯선 SNS의 모습으로 변질되었다. 가장 기본적인 '연락하기'라는 행위마저 추가적인 단계를 거쳐야 하는 불편함은, 우리가 카카오톡을 사용하며 누려왔던 신속성과 효율성을 크게 저해했다.더불어, 카카오톡이 제공해 온 간결함과 편의성 또한 이번 업데이트로 무너졌다. 특히 오픈 채팅과 정리된 목록은 중요한 정보와 목적 기반의 소통을 원하는 사용자들에게 매우 유용한 기능이었다. 그러나 업데이트 이후 오픈채팅 탭에 진입하기 위해 숏폼 콘텐츠를 강제로 거치게 만든 변화는 사용 편의성을 깎아내렸다.이번 카카오톡 업데이트 논란의 핵심은 단순히 디자인이 불편하게 바뀌었다는 문제가 아니다. 만약 카카오의 기술적 주장이 사실이라면, 왜 이러한 대규모 구조 개편을 사용자 의견 수렴 없이 진행했으며, 사전에 안정적인 복구 시스템조차 마련하지 않았는지 더 명확하고 투명한 과학 기술적 설명이 필요하다.국민 메신저인 카카오톡은 이용자들의 불편이 한 달 넘게 지속되고 있는데도 '4분기 내 개선'이라는 '하반기까지 기다려야 한다'는 식의 대응 대신 즉각적인 조처를 해야 한다. 만약 완전한 롤백이 어렵다면, 카카오는 앞으로 사용자 선택에 대한 옵션을 최대한 빠르게 제공해야 한다.이용자들의 핵심 불편 사항인 '친구 목록'과 '오픈 채팅' 접근성 문제를 해소하기 위해, 사용자 인터페이스(UI) 선택 옵션을 최대한 빠르게 제공해야 한다. 구체적으로는 메신저 본연의 기능을 중시하는 이용자를 위해 '클래식 모드' 또는 '친구 목록 우선 설정' 옵션을 신설하여, 앱 실행 시 기존처럼 친구 목록이 가장 먼저 보이도록 선택할 수 있게 하는 등 선택권을 제공해야 한다.우리에게 가장 필요한 것은 복잡한 SNS가 아니라, 빠르고 깨끗하게 메시지를 주고받는 원래의 카카오톡이다. 카카오는 단순한 앱 업데이트 해프닝이 아닌, 신뢰를 잃어버린 사태라는 점을 분명히 인식하고 빠르게 대책을 내놓아야 한다.