"태안반도 밀입국 막아줘 고맙습니다"

충남 태안군 가세로 군수와 태안군통합방위협의회(민간회장 전창균) 회원들이 지난 6일 추석 연휴 첫날 태안군 해안을 통해 밀입국자를 시도한 중국인들을 검거하는 데 결정적인 기여를 한 충남 태안군에 위치한 8해안감시기동대대(대대장 김주한 중령)를 찾아 관계자들을 격려하고 고마움을 전했다.지난 16일 가세로 군수, 전창균 회장 등 태안군 통합방위협의회 관계자가 8해안감시기동대대를 방문, 지역방어 수행으로 군민의 안전에 기여한 장병들의 노고를 치하하고 표창패를 전달했다.8해안감시기동대대는 지난 5일 오후 11시 35분경 해안감시 레이더를 통해 충남 태안군 근흥면 흑도 해상에서 미상 선박을 최초 탐지했으며, 해당 선박이 먼 바다로 도주하자 부대 측은 즉각 선박 주의보를 발령하고 해안경계작전 형태를 격상했다.이후 군부대와 태안해경 등 합동작전팀은 32사단 육군정비정, 태안해경 해경정, 중부해경 항공기(조명기) 등을 동원해 약 1시간 30분간 전력으로 추격했으며, 마침내 6일 오전 1시 39분 해상에서 밀입국 시도자 8명 전원 검거에 성공했다.가세로 군수는 "완벽한 해안 경계 태세 확립으로 태안군민의 안전을 지켜주신 군부대와 해경 등 관계자 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"며 "긴밀한 통합방위체계 확립을 위해 태안군에서도 최선을 다하겠다"고 말했다.