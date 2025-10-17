캄보디아 구금 한국인 60여 명, 내일 새벽 인천에 도착한다

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 지난 16일 용산 대통령실에서 캄보디아 한국인 대상 범죄 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

캄보디아 당국에 구금돼 있는 한국인 60여 명이 18일 0시(현지시간) 전세기로 현지를 출발, 같은 날 새벽 인천공항에 도착한다.위성락 국가안보실 실장은 17일 오후 기자 브리핑에서 이같이 발표했다.그는 "오늘 오후 현장 대응팀과 통화회의 및 현황보고를 진행했다"며 "막판 변수를 배제할 수 없어 확정적으로 얘기할 수는 없지만 캄보디아 측과 순조롭게 협의가 진행 중"이라고 말했다.그러면서 "현지에 구금돼 있는 60여 명 전원을 데려올 예정"이라며 "모든 인원은 기본적으로 범죄 혐의가 있는 피의자 신분이라서 입국 즉시 경찰 당국으로 이동해 필요한 조사를 마친 뒤 의법 조치할 것"이라고 밝혔다.60여 명은 당초 알려진 59명보다 많아진 숫자다. 위 실장은 "추가체포가 있는 건지, 다른 데서 이송한 건지 정확한 정보는 없다"고 말했다.위 실장에 따르면 "이들은 대부분 우리 당국으로부터 체포영장이 발부된 피의자들"이라며 "비행기에 타는 순간부터 체포 대상이 된다"고 말했다. 보이스피싱 등 한국 국민들을 대상으로 한 범죄에 연루됐기 때문으로 보인다.그는 따라서 이들을 호송하기 위해 서울에서 훨씬 많은 수의 경찰 인력이 동원될 예정이라고 말했다.위 실장은 "현지에 급파됐던 대응팀은 이번에 대부분 돌아오지만, 일부는 현지에 남아 코리아 데스크 설치, TF 구성, 인력 추가 배치 등을 진행하고 (송환 대상) 인원이 모이면 다시 전세기로 데려오는 작업을 지속적으로 할 것"이라고 말했다.