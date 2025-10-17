캄보디아 구금 한국인 60여 명, 내일 새벽 인천에 도착한다

[기사 대체 : 오후 5시 48분]
캄보디아 당국에 구금돼 있는 한국인 60여 명이 18일 0시(현지시간) 전세기로 현지를 출발, 같은 날 새벽 인천공항에 도착한다.
위성락 국가안보실 실장은 17일 오후 기자 브리핑에서 이같이 발표했다.
그는 "오늘 오후 현장 대응팀과 통화회의 및 현황보고를 진행했다"며 "막판 변수를 배제할 수 없어 확정적으로 얘기할 수는 없지만 캄보디아 측과 순조롭게 협의가 진행 중"이라고 말했다.
그러면서 "현지에 구금돼 있는 60여 명 전원을 데려올 예정"이라며 "모든 인원은 기본적으로 범죄 혐의가 있는 피의자 신분이라서 입국 즉시 경찰 당국으로 이동해 필요한 조사를 마친 뒤 의법 조치할 것"이라고 밝혔다.
60여 명은 당초 알려진 59명보다 많아진 숫자다. 위 실장은 "추가체포가 있는 건지, 다른 데서 이송한 건지 정확한 정보는 없다"고 말했다.
위 실장에 따르면 "이들은 대부분 우리 당국으로부터 체포영장이 발부된 피의자들"이라며 "비행기에 타는 순간부터 체포 대상이 된다"고 말했다. 보이스피싱 등 한국 국민들을 대상으로 한 범죄에 연루됐기 때문으로 보인다.
그는 따라서 이들을 호송하기 위해 서울에서 훨씬 많은 수의 경찰 인력이 동원될 예정이라고 말했다.
위 실장은 "현지에 급파됐던 대응팀은 이번에 대부분 돌아오지만, 일부는 현지에 남아 코리아 데스크 설치, TF 구성, 인력 추가 배치 등을 진행하고 (송환 대상) 인원이 모이면 다시 전세기로 데려오는 작업을 지속적으로 할 것"이라고 말했다.