그의 '사탕 보시'를 보며 내가 배운 것

▲김 씨가 매일 주는 사탕이 수북하다. 사탕은 때로 피로를 풀어준다

업무 차 방문하면 만나는 지하철 안전지킴이 김아무개(78)씨는 만날 때마다 사탕을 건넨다. 처음에는 웬 사탕을 주시나 했는데 그의 사탕 선물은 그를 상징하고 있었다. 알고 보니 그의 사탕 선물 이력은 꽤 오래됐다.이는 퇴직 전 고객에게 인사 차 건네던 시기로 올라간다. 지금 함께 근무하고 있는 동료들에게도 매일 사탕을 나눠주고 있다고 한다. 김 씨에게 사탕은 단순한 물건이 아니다. 마음을 표시하는 징표이다. 만나는 사람들에게 왜 사탕을 주는지 물었더니 그는 "사탕 하나에 불과하지만 받는 사람들이 즐거워하고 무엇보다 선물하는 내가 기분이 좋아진다"라고 말했다.주는 사탕을 지금까지 거절한 사람은 없었다고 한다. 그럴 수밖에, 그는 사탕을 건네면서 언제나 "좋은 하루 보내세요"라는 말을 덧붙이고 있다. 아버지의 사탕 선물을 본 딸이 선물하는 것도 사탕이다. 김씨가 해외여행을 가는 딸에게 특별히 부탁하는 것도 역시 사탕과 초콜릿이라고 한다.그의 사탕은 '마음'이다. 사탕 선물은 마음을 나누는 일이다. 그는 사탕이라는 작은 마음 나눔이 누군가에게는 최고의 행복이 될 수 있다고 믿고 있다. 그를 생각하면 행복한 사람은 더 많이 가지려는 사람이 아니라 더 많이 주려는 사람이라는 말이 떠오른다. 사람들은 비싸거나 근사한 선물에 크게 감동받을 것 같지만 그건 착각이다. 되레 부담스럽고 달갑지 않다.하루하루 남을 기쁘게 하고 즐거운 생활 덕분에 그는 나이보다 훨씬 젊어 보인다. 주변에 관대하고 남 도울 일을 찾아 사랑 받는 노년이 부럽기만 하다. 사탕 하나는 별것이 아닐 수 있다. 그러나 매일 만나는 지인과 동료들에게 꾸준히 선물하는 것은 결코 쉽지 않다. 나도 그처럼 마음을 전하는 노년이 되고 싶다.내게도 비슷한 경험이 있다. 몇 해 전 길 가다 갑자기 주저앉는 사람을 본 적이 있다. 저혈당으로 자신도 모르게 쓰러진 것이다. 혼절한 그는 비상 대비로 내가 가지고 있던 초콜릿 한 조각으로 깨어났다. 초콜릿이 위험에 빠진 사람을 구한 것이다.언젠가 김씨에게 받고서 주머니에 넣고 잊어버린 사탕을 발견하고는 그의 웃는 얼굴을 생각했다. 나는 그가 건네는 사탕을 모아 피곤하고 당이 부족하다고 느낄 때 먹고 있다. 며칠 전 그에게 베푸는 사탕값도 만만치 않을 것 같다고 했더니 그는 "사탕만큼 가성비 좋은 선물이 없다"라고 웃으며 말했다.오늘도 김씨를 만났다. 그가 건네는 사탕을 받자마자 까서 입에 넣었다. 사탕은 피로를 금방 가시게 할 만큼 달콤했다. 지금 나는 그에게 전할 사탕 같은 마음을 고민하고 있다. 불가에서는 이를 '보은시(받은 은혜에 보답하기 위한 보시)'라고 하는데 사탕 보시가 또 다른 보시를 낳고 있는 것이다.