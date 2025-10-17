충남 서천 해안가, '꼬마향고래' 모자 극적 구조

▲꼬마향고래 17일 오전 충남 서천군 비인면 다사리 해안가에 기력이 쇠진해 떠밀려온 꼬마향고래 모자 뉴스서천 독자 제공 관련영상보기

17일, 충남 서천군 비인면 해안가에서 잘 발견되지 않는 꼬마향고래 모자가 기력이 쇠한 채 발견됐다. 주민 신고 이후 보령해경, 국립해양생물자원관, 서천소방서 등 유관기관의 구조활동으로 약 3시간 만에 바다로 돌아갔다.이날 오전 10시 20분께, 해안가에서 운동 중이던 김아무개씨가 꼬마향고래 모자를 발견하고 보령해경에 신고했다. 김씨는 기자와의 통화에서 "새끼 고래는 지인과 함께 해상으로 돌려보냈으나, 상처 입은 어미 고래는 바다로 돌려보낼 수 없어 보령해경에 신고했다"고 밝혔다.오전 10시 20분께 현장에 도착한 보령해경은 11시 30분께 합류한 국립해양생물자원관 김일훈 박사 등 구조팀과 협력해 구조 작업을 진행했다. 고래 모자는 약 3시간 후 먼 바다로 돌아갔다.국립해양생물자원관 김일훈 박사는 "고래가 방향 상실 또는 기력 저하로 해안가에 떠밀려오는 사례가 종종 발생한다"면서 "구조 당시 어미 꼬마향고래의 배에 상처가 확인되었으나,따개비 등에 긁힌 상처이어서 현장에서 해상으로 돌려보냈다"고 설명했다.국립생물자원관에 따르면 꼬마향고래는 꼬마향고래과 꼬마향고래속에 속하는 종으로, 성체의 몸 길이는 2.7~4미터, 몸무게 400kg으로, 머리모양은 상어와 비슷하고 아래턱은 가늘고 머리리 아래 붙어 있다. 5~6마리 이하의 무리로 발견되는 경우가 많은데 생태와 행동에 대한 연구는 아직 이루어지지 않고 있으며, 심해에서 먹이활동을 하고 열대와 난대에 걸쳐 수심이 깊은 해역에서 서식한다.